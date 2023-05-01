Düğüne, gelinin annesi damga vurdu: O omuzundaki lahana mı?

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BİR YANDA GELİN, DİĞER YANDA GELİN ANNESİ

İşte bu tür düğünlerden biri geçen hafta sonu gerçekleşti. Geçen hafta 'ölüm onları ayırıncaya kadar' birlikte kalma sözü vererek nikahlanan genç çift,bu kez de yine dünyanın meraklı bakışları altında düzenlenen düğünde mutluluklarını paylaştı. Bakalım kim bu muradına eren genç çift.

Tabii bu törenin en çok konuşulan ayrıntılarına yani gelinliğe ve onu tamamlayan duvağı da mercek altına alalım. Hatta birçok düğünde örneği az görünecek şekilde gelin annesinin giyim kuşamına biraz yakından bakalım. Çünkü düğünün gerçekleştiği cumartesi gününden bu yana en çok bu iki ayrıntı konuşuluyor.

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NİKAH, GEÇEN HAFTA KIYILDI

Önce mutlu çifti bir tanıyalım. Evlenenler, Avrupa'nın küçük ülkesi Lüksemburg'un prensesi 31 yaşındaki Alexandra ile 33 yaşındaki Nicolas Bagory. Geçen hafta, ülkenin aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg'da Belediye Sarayı'nda nikahlanan çift bu kez de Saint Trophyme Kilisesi'nde dini törenle evlendiler.

Nikah töreninde beyaz pantolon, beyaz tunik ve beyaz bir gömlek giyen Prenses Alexandra gelinliğini geçen cumartesi düzenlenen törene sakladı. Nikahında gelenekleri yıkan Prenses Alexandra, düğünde de aynı çizgiyi takip etti. Kendisinden beklenenden çok farklı bir gelinlik modeli tercih etti. Alexandra'nın çiçek motifleriyle süslü duvağı, ailesine ait bir taçla Prenses'in başına yerleştirildi.

GELİNLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Elbette her düğünde olduğu gibi bu kez de törenin en çok dikkat çeken kişisi oldu gelin. Ön kısmı bantlarla süslü kolsuz gelinliği içinde mutluluktan ışıldayan Prenses'in gelinliği ise sosyal medyada bazı tartışmalara neden oldu.

Birçok kişi Alexandra'dan daha zevkli bir gelinlik beklediğini belirtti. Bu arada üzerindekinin aslında gelinlik olmadığını, gece elbisesi olduğunu savunanlar da çıktı. Hatta gelinlik modelinin Alexandra'nın fiziksel yapısına uygun olmadığını ileri sürenler de çıktı.

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Bu arada gelinin ve damadın, son derece mutlu göründüğünü ve böyle bir günde önemli olanın da bu olduğunu söyleyenler de çıktı.

ANNESİ, GELİNDEN ROL ÇALDI

Törende mutlu gelini, annesi Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa ile babası Grand Dük Henri de yalnız bırakmadı. Maria Teresa , kızının bu önemli günü için özenle hazırlanmıştı. Hatta kıyafet seçimiyle, gelin olan kızını bile gölgede bıraktı. Maria Teresa'nın iki renkli elbisesi de tıpkı Alexandra'nın gelinliği gibi sosyal medyada çok konuşuldu.

En çok konuşulan ayrıntı ise bu asimetrik elbisenin sağ omuz kısmında yer alan iri bir süs detayıydı.Bu detay, birçok kişinin gözüne takıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Maria Teresa'nın kızından rol çalmaya çalıştığını ileri sürdü. Özellikle de o sağ omuzundaki süslemeyle. Bazı kullanıcılar "Maria Teresa'nın bakabileceği bir ayna var mı? O omuzundaki lahanaya benzeyen şey ne?" diyerek gelinin annesinin kıyafet seçimini eleştirdi.

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Bir başka kullanıcı da gelinin annesi Alexandra'nın geçen haftaki nikahta da bütün dikkatleri kendi üzerine çekecek bir elbise tercih ettiğini savundu. Hatta Maria Teresa'ya "Bu senin değil kızının düğünü... Bu kadar çok dikkat çekmene gerek yok" diye seslendi.

Prenses Alexandra ile Nicolas Bagory, geçen yılın kasım ayında nişanlanmıştı. Evlilik teklifi sırasında Bagory'nın Alexandra'nın önünde diz çökerek nişan yüzüğünü verdiği belirtildi.

Çift, geçen cumartesi günü de evlilik seromonisini tamamladı. Bu arada damat Nicolas Bagory'nin Paris'te yaşadığını ve sosyal ve kültürel projelerde çalıştığını not düşelim.

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20 YAŞINDA TAHT SIRASINA GİRDİ

Lüksemburg Prensesi Alexandra, 20 yaşına gelinceye kadar kız çocuğu olduğu için taht sıralamasında yer almıyordu. Fakat sonra babası Henri, devir alınca bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da erkek kardeşleriyle birlikte taht sıralamasında yer alma hakkı kazandı.

Alexandra, ABD'de psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında yüksek öğrenim gördü. Ardından Paris'e giderek felsefe ve antropoloji okudu. Bununla da yetinmedi. İrlanda'da dinler arası ilişkiler konusunda master yaptı.

Prenses Alexandra'yı düğünde damada, gelenek olduğu üzere babası Lüksemburg Grand Dükü Henri teslim etti.

Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı.Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı ıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.

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Tören yolunda damadın yanında ise annesi vardı. Damadın annesinin genç görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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Alexandra, geçen haftaki nikahta pantolon giymişti.

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