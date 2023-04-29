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Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

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#Patrick Swayze#Lisa Niemi#Flashdance
Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 15:19

Tabii ki kimsenin başına gelmesini istemeyiz ama diyelim ki birine sırılsıklam aşık oldunuz tabii o da size. Sonunda, günü geldi evlendiniz. Gayet mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Ama bir anda kader size karanlık yüzünü gösterdi. Eşiniz, amansız bir hastalığı yakalandı ya da bir kaza geçirdi ve hayata veda etti. Yani bir anda çok sevdiğiniz, yıllarınızı geçirdiğiniz eşinizi kaybettiniz.

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BÜYÜK BİR AŞKIN KAHRAMANI OLMUŞLARDI
İlk dönem elbette korkunç geçer. Sanki bir uzvunuzu yitirmiş gibi hissedersiniz... Çünkü kaybettiğiniz eşiniz sizin ayrılmaz bir parçanız gibi olmuşturzaman içinde.Ya da koca dünyada bir başınızakalmış gibi olursunuz. Kimsesiz, yapayalnız ve çaresiz. Nefes alamazsınız, ölecek gibi hissedersiniz belki bunu istersiniz bile. Çünkü büyük aşkınız olmadan hayatın anlamı da yoktur artık.

Ama aradan geçen zamanda yaralar azalır ve bir yanınız eksik de kalsa yaşamaya devam etmeniz gerektiğini fark edersiniz. İşte kritik soru burada...

Çok aşık olduğunuz ama kaybettiğiniz eşinizin ardından başka birine aşık olabilir misiniz? Burası kişisel bir konu. Herkesin kendi kararı elbette.

Şimdi bir zamanlar sinema dünyasına damgasını vuran bir oyuncu ve eşinin hikayesini anlatacağız size. Daha doğrusu, 2009 yılında hayata veda eden ünlü yıldızın, geride kalan eşinin yaşadıklarını.

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30 YILDAN FAZLA EVLİ KALDILAR
O ünlü oyuncu, Flashdance, Dirty Dancing ve Hayalet (Ghost) başta olmak üzere 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran filmlerle hafızalara kazınan Patrick Swayze. Pankreas kanserine yakalanan Swayze, 2009 yılında hayata veda etti.

Geride ise tam 34 yıl boyunca evli kaldığı gözü yaşlı eşi Lisa Niemi kaldı. Onun ölümünden sonra Niemi için hayat hiç de kolay olmadı. Çünkü hayatının, yarım asra yakın bir bölümünü Swayze ile geçirmişti.

Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

Swayze, kariyeri boyunca birçok filmde oynadı. Ama en çok Jennifer Grey ile başrol paylaştığı Dirty Dancing (solda) ve Demi Moore ile oynadığı Ghost (Hayalet) ile bir kuşağın hafızasına kazındı.

Her ne kadar Swayze'nin hastalığı ve tedavisi sürecinde başına gelebileceklerin farkında olsa da Lisa Niemi için onun kaybı çok derin bir yara oldu. Fakat aradan birkaç yıl geçtikten sonra yani 2014 yılında yeniden aşık oldu ve evlendi. Bu durum, bazıları tarafından eleştirilse de Lisa Niemi, kalbinin sesini dinledi.

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Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

'BİRİNİN ÖLMÜŞ OLMASI, ONU SEVMEYECEĞİNİZ ANLAMINA GELMEZ'
Patrick Swayze'nin 34 yıllık eşi onun ölümünden sonra nasıl evlendiğini, neler hissettiğini, konuk olduğu Today'e anlattı. 64 yaşındaki Lisa Niemi, şu andaki eşi Albert DePrisco ile evlenme kararını nasıl aldığını kelimelere döktü.

Lisa Niemi "Albert'e aşık oldum" diyerek başladı anlatmaya. Sonra da eşini kaybetmiş bir arkadaşıyla bu konuyu konuştuğunu söyledi."Bu gerçekten garip. Çünkü yeniden aşık olmam, Patrick için hissettiğim aşkla çatışmıyor. Ve birinin artık ölmüş olması onu sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor."

Söylediğine göre Lisa Niemi, Patrick Swayze'yi kaybettikten sonra her ne kadar çok üzülse de yine de bir başkasıyla hayatı paylaşabileceğini hissetti. Niemi, bu durumu kendisi de dul olan arkadaşına anlattığında ondan gelen yanıtı çok etkileyici bulmuş: "Çünkü aşk her zaman aynı kuyudan gelir."

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Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

Lisa Niemi ikinci eşi Albert ile 2014 yılında evlendi. Niemi "Hala birbirimize verecek sevgimiz olduğunu fark edince evlendik" diyerek yaşadıklarını anlattı.

İşte arkadaşının bu sözü Lisa Niemi'ye ilham verdi. Hem şu andaki eşi Albert, hem de kendisi, geçmişte yaşadıkları kayıplara rağmen hala içlerinde birbirlerine verebilecekleri aşk olduğunu fark etti. Niemi'ye göre bu gerçekten büyük bir şanstı. Ardından zaten evlilik geldi.

Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

'PATRICK'İN SESİNİ HALA KAFAMIN İÇİNDE DUYUYORUM'
Yeniden evlenmesine rağmen kaybettiği eşini tamamen aklından ve kalbinden çıkarmadı Lisa Niemi. Anlattığına göre zaman zaman Swayze'nin filmlerine bir yerlerde rastladığında onunla ilgili anıları da canlanıyor. 

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Lisa Niemi, Patrick Swayze ile hala bir çeşit bağlantısı olduğunu şu sözlerle anlattı: " Sesi, kafamın içinde. Yaptıklarım hakkında yorumlarda bulunuyor. Bir desteğe ihtiyacım olduğunda ya da bir şeyler olduğunda kafamın içinde ona sorular sormaya devam ediyorum. Ve kesinlikle onun bana yanıt verdiğini duyuyorum."

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Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

KANSER ONU ALDI AMA YENEMEDİ'
Lisa Niemi'nin Patrick Swayze ile ilişkisi sadece gönül bağı anlamında değil. Onu kendisinden koparan pankreas kanseri ile ilgili bilinçlendirme kampanyalarında da aktif olarak çalışıyor Niemi. Pancreatic Cancer Action Network adlı kuruluşun da sözcüsü durumunda.

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Bu konuda şunları söyledi Niemi: " Patrick'in hastalıkla zorlu mücadelesine hala önem veriyorum. Kanser onu almış olabilir ama asla yenemedi. Ve ben onun için savaşmayı sürdüreceğim."

AŞKI  DİRİ TUTMAK ÖNEMLİ: Patrick Swayze ile Lisa Niemi, evlilikleri süresince aşkın yıllar geçse de sürdürebileceğinin kanıtı olarak görülüyordu. Swayze ölümünden dört yıl önce bu konuda şunları söylemişti:" Sanırım bu, aşkı diri tutmakla ilgili. Tekrar ve tekrar nasıl aşka düşeceğinizi öğrenmekle ilgili. Birbirinizi hafife almamak, bağışlamak ve güvenmek."

Dünya onların aşkını gıptayla izliyordu: Başkasıyla evlendim... Ama bu, ilk kocama olan aşkımı öldürmez

ÇOCUK YAŞTA TANIŞTILAR
Lisa Niemi ile Patrick Swayze, aslında birbirlerinin çocukluk aşkıydı. Tanıştıklarında Niemi 14, Swayze ise 18 yaşındaydı. Onların aşkına aracı olan kişi de Niemi'nin annesi.

Patrick, Lisa'nın annesinden dans dersleri aldığı sırada tanıştılar, aralarında büyük bir aşk başladı. Çift, 1975 yılında evlendi. O gün verdikleri sözü de tuttular. 2009 yılında, ölüm Patrick Swayze'yi Lisa Niemi'den koparıncaya kadar birlikte kaldılar.

Bunca uzun beraberliğe rağmen çiftin hiç çocuğu olmadı. Hamile kalan Lisa düşüK yapmıştı. Bu nedenle çiftin, aileyi genişletme hayali gerçeğe dönüşemedi. Ama Lisa Niemi, eşinin ölümünden sonra en büyük pişmanlığının ondan bir çocuk dünyaya getirememesi olduğunu söylemişti. 

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BAŞKA KADINDAN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
Bu arada Patrick Swayze'nin başka bir kadından bir oğlu olduğu iddiası ise bir dönem gündeme bomba gibi düşmüştü.

İleri sürülenlere göre Swayze'nin Bonny Kays adında bir kadından bir oğlu vardı. 1975 doğumluolan genç adamın, gerçekten Swayzenin oğllu olup olmadığı kanıtlanmadı.Ancak o dönemde estetik cerrahlar; ikisinin fotoğraflarını yan yana koyup bunun olasılığını değerlendirmişti. Her ikisinin yüz hatlarındaki bazı ayrıntılara bakarak da bunun mümkün olabileceği söylenmişti. 

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#Patrick Swayze#Lisa Niemi#Flashdance

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