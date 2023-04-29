Düğündeki kız da evlendi: Damat onu görünce ağlamış

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ÜÇ KIZ KARDEŞ BÜTÜN DİKKATLERİ ÜZERLERİNDE TOPLADI

Damat, zamanı geldiğinde ülkesinin tahtına çıkacak bir prensti.. Gelin ise yeryüzünde kim bilir kaç genç kızın hayalini kurduğu hayali gerçeğe dönüştürecek ve bir "prenses" olacaktı.Sonuç olarak hem konukların huzurunda hem de TV ekranları ve internet aracılığıyla milyonların tanıklığında evlendiler.

Lady Amalia (en solda) ikizi Eliza ve ablaları Kitty, kuzenleri William'ın düğününde diğer konuklardan rol çalmıştı.

Günün yıldızı olan gelin bir yana o törenin konukları da dikkat çekecek türdendi. Dünyanın önde gelen isimleri, öyle bir düğüne konuk olmanın gururuyla yerlerini aldılar. Özenle seçilerek davet edilen konuklar arasında üç kişi vardı ki diğerlerinden bir adım öne çıktılar. Üç güzel kız kardeş.

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Onların bu kadar dikkat çekmesi boşuna değildi elbette. Her şeyden önce güzellikleri, görülmeyecek türden değildi. Sarı saçları, mavi gözleri, endamları ve kıyafetleriyle boş yere gazetecileri peşlerinden koşturmamış, bütün konuklar onları sebepsiz yere yan gözle izlememişti.

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ONUN DÜĞÜNÜ DE MANŞETLERE ÇIKTI

İşte yıllar önce o düğünde böylesine dikkat çeken üç genç kızdan biri geçtiğimiz haftalarda kendisi de gelin oldu. Onun da evliliği basının manşetlerine çıktı, meraklı gözlerin ilgi dolu bakışlarını üzerinde topladı.

Önce o genç kızların bu kadar ilgi görmesinin nedenlerine bakalım. O üç genç kız; Kitty, Amelia ve ikizi Eliza Spencer, damadın, yani o gün Kate Middleton ile evlenen Prens William'ın dayısının kızlarıydı. Bir başka deyişle dünyanın en trajik hayat öykülerinden birinin kahramanı olan Diana Spencer'ın yeğenleri, yani erkek kardeşinin kızlarıydı.

O kızların en büyüğü olan 32 yaşındaki Kitty Spencer, geçen yıl kendisinden yaşça büyük Michael Lewis ile hayatını birleştirdi. İddialara göre 58 yaşındaki Charles, damadının kendisinden bile büyük olması nedeniyle -ki 64 yaşında- bu evliliği onaylamamış ve düğüne gitmemişti.Ama kız ve erkek kardeşleri onu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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BABASI YİNE DÜĞÜNDE YOKTU

Kitty'den iki yıl sonra ikiz kardeşlerinden Amelia'ya sıra geldi. 30 yaşındaki Amelia Spencer, geçen mart ayında Güney Afrika'da Cape Town'daki La Cotte Çiftliği'nde Gregg Mallet ile hayatını birleştirdi. Büyük kızının düğününe gitmeyen babası Charles Spencer o düğünde de yoktu. Ama onun eski eşi ve Amelia'nın annesi Victoria Aitken oradaydı.

Düğünün ardından mutlu çift, adet olduğu üzere balayına çıktılar. Bu arada Amelia da düğünün üzerinden bir ay geçtikten sonra sosyal medya sayfasından düğününde çekilen pozlarını paylaştı. Amelia Spencer, o paylaşıma 'Seninle evleneli bir ay oldu' diye yazdı. Buna ablası Kitty'den de sevgi dolu bir yanıt geldi: "O mükemmel günün ardından geçen bir ay ve sonsuza kadar sürecek" diye yazdı.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Amelia Spencer 🤍 (@ameliaspencer15)'in paylaştığı bir gönderi

DAMAT, GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞ

Lady Amelia Spencer, bedenini saran gelinliği içinde çok zarif bir görüntü sergiledi o gün. Yaptığı paylaşımlardan kocası Greg Mallet'in de onu böyle görünce gözyaşlarını tutamadığı anlaşıldı.

Aslında Mallet bu konuda haksız da sayılmaz. Çünkü düğün öncesinde verdiği bir röportajda tam 14 yıl boyunca sevgilisi Amelia'yı böyle beyaz gelinliği içinde görmeyi hayal ettiğini anlatmıştı.

Gelin Amelia Spencer da bu konuda ondan geri kalmadı. Özellikle de törenin yapıldığı çiftliğin her ikisi için de ne anlama geldiğini Hello dergisine verdiği demeçte öyle anlatmıştı Spencer: "Burada evlenmek benim için çok anlama geliyor. Biz burada büyüdük ve mutlu anılarımızın merkezinde burası yer alıyor."

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MALDİLER'DE BALAYI

Mutlu çift, günlerce konuşulan düğünün ardından soluğu Maldivler'de aldı. Amelia Spencer orada geçirdikleri, mutluluk dolu günleri sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşımlara kardeşleri Eliza ve Kitty'den de yorum geldi. Kitty, kardeşinin heyecanını " Bu yer harika görünüyor. Hayallerdeki balayı" yazarak paylaştı. İkizi Eliza da " Çok çok güzel. Ne düşsel bir balayı" diye yazdı.