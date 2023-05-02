O kalabalÄ±kta ilk kez bir baÅŸÄ±na kaldÄ±: Sevgiyle sarÄ±p sarmalayan kollar yok artÄ±k!

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Ä°DDÄ°ALI KIYAFETLER Ä°Ã‡Ä°NDE RESMÄ° GEÃ‡Ä°T YAPTILAR

Evet... Moda meraklÄ±larÄ±nÄ±n heyecanla beklediÄŸi MET Gala gecesinden sÃ¶z ediyoruz. Sonunda zamanÄ± geldi ve bu yÄ±lÄ±n gala gecesi de dÃ¼n New York'ta gerÃ§ekleÅŸti. Vogue dergisinin efsane yayÄ±n yÃ¶netmeni Anne Wintour'un liderliÄŸinde dÃ¼zenlenen gece, bu yÄ±l moda dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Karl Lagerfeld'e adanmÄ±ÅŸtÄ±.

Metropolitan Museum of Art'Ä±n yararÄ±na dÃ¼zenlenen gala yine Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±n en iddialÄ± kostÃ¼mleri iÃ§inde resmi geÃ§idine sahne oldu.

Elbette o geceye katÄ±lan herkes kelimenin tam anlamÄ±yla bir yÄ±ldÄ±z gibi parlÄ±yordu. Ama bazÄ±larÄ±, diÄŸerlerinden bir adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Ãœstelik sadece kÄ±yafetleriyle deÄŸil, baÅŸka bazÄ± Ã¶zellikleriyle de. Gelin bir bakalÄ±m, hangi Ã¼nlÃ¼ diÄŸerlerinden bir adÄ±m Ã¶ne geÃ§ti. Yeri gelmiÅŸken kÃ¼Ã§Ã¼k bir not daha: MET Gala gecesinde, Karl Lagerfeld'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve daha Ã¶nce de giyilen bazÄ± elbiseler tekrar giyildi. YÄ±ldÄ±zlarÄ±n Ã¼zerindeki elbiselerden bazÄ±larÄ± da onun tasarÄ±mlarÄ±ndan ilham almÄ±ÅŸtÄ±.Â

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BOÅžANDIKTAN SONRA Ä°LK KEZ YALNIZ

MET Gala gecesinde dikkat Ã§eken Ã¼nlÃ¼lerden biri Gisele BÃ¼ndchen oldu. 42 yaÅŸÄ±ndaki modelin bunca ilgi Ã§ekmesinin tek nedeni Ã¼zerindeki beyaz kÄ±yafet deÄŸildi. BÃ¼ndchen, iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ±, Tom Brady'den boÅŸandÄ±ktan sonra ilk kez MET Gala gecesinde boy gÃ¶sterdi. Yani ilk kez yalnÄ±zdÄ±.

Oysa kocasÄ± Tom Brady ile defalarca bu kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, ÅŸÄ±k kÄ±yafeti iÃ§inde ona sarÄ±larak kameralara poz vermiÅŸti. Bu kez ise BÃ¼ndchen'i sarÄ±p sarmalayan, sevgi dolu kollar yoktu.

'O TAM BÄ°R CENTÄ°LMENDÄ°'

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Karl Lagerfeld onuruna dÃ¼zenlenen gecenin BÃ¼ndchen aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸka bir Ã¶nemi de vardÄ±. Bunu da Ã¼nlÃ¼ model ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " Onunla birlikte geÃ§irdiÄŸim zamanlar ve birlikte yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anÄ±larÄ± seviyorum. O tam bir centilmendi ve harika bir adamdÄ±. "

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Bu arada Ã¼nlÃ¼ modelin aynÄ± beyaz elbiseyi daha Ã¶nce giydiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Kendisi kesin tarih vermese de BÃ¼ndchen. 2006 ya da 2007 yÄ±lÄ±nda Karl Lagerfeld ile yaptÄ±ÄŸÄ± ortak bir Ã§alÄ±ÅŸmada bu kÄ±yafeti giydiÄŸini sÃ¶yledi.

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MET GALA'DA HEP SARMAÅž DOLAÅž GÃ–RÃœNTÃœLER VERÄ°YORLARDI: Gisele BÃ¼ndchen , eski eÅŸi Tom Brady ile birlikte ilk kez 2008 yÄ±lÄ±nda MET Gala gecesine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ondan sonra da eski Ã§ift, sÃ¶z konusu geceye hep birlikte katÄ±ldÄ±.





HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ°NÄ° BÃ–YLE GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERDÄ°

Gelelim MET Gala'nÄ±n diÄŸer dikkat Ã§eken olaylarÄ±na. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da iki tane hamilelik duyurusuyapÄ±ldÄ±. Bunlardan biri Ã¼nlÃ¼ model Karlie Kloss'tan geldi.

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ABD eski baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n damadÄ± Jared Kushner'in kardeÅŸi Joshua ile evli olan Kloss, incilerle sÃ¼slediÄŸi siyah elbisesi iÃ§inde, giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m... Karlie Kloss ile Joshua Kushner'in Levi Joseph adÄ±nda bir erkek Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.

MUTLULUKLARI GÃ–ZLERÄ°NDEN OKUNUYOR: Bir kÄ±zlarÄ± olan Karlie Kloss ile Joshua Kushner, ikinci bebek mutluluklarÄ±nÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â





'ÃœÃ‡ÃœMÃœZ BÄ°RDEN GALAYA DAVET EDÄ°LDÄ°K'

MET Gala'da bebek beklediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ daha vardÄ±: ÃœnlÃ¼ tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Serena Williams. Alexis Ohanian ile evli olan Williams, ikinci kez anne olacaÄŸÄ±nÄ± bu ÅŸekilde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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Ohanian ile evliliÄŸinden 2017 doÄŸumlu Olympia adÄ±nda bir kÄ±z bebek sahibi olan Williams, hamile haliyle MET Gala'ya katÄ±lma heyecanÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle dile getirmiÅŸti: Anna Wintour, Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼zÃ¼ birden MET Gala gecesine davet ettiÄŸinde Ã§ok heyecanlandÄ±m.

YENÄ° BEBEK VURGUSU: Ohanian, elini eÅŸinin karnÄ±na koyarak ikinci bebek vurgusunu yaptÄ±. Onlar da tÄ±pkÄ± Karlie Kloss ve Joshua Kushner kadar bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk iÃ§indeydi.Â

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YILLAR Ã–NCE CLAUDIA SCHIFFER GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Gecenin konuklarÄ±ndan biri olan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa da vintaj bir kÄ±yafet ile kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Onun giydiÄŸi elbiseyi daha Ã¶nce 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Claudia Schiffer podyumda tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada yeri gelmiÅŸken sÃ¶z konusu beyaz kÄ±yafetin Lagerfeld tarafÄ±ndan Chanel iÃ§in gelinlik olarak tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.

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ASLINDA GELÄ°NLÄ°KTÄ°: Lipa'nÄ±n kÄ±yafeti yÄ±llar Ã¶nce aslÄ±nda gelinlik koleksiyonunun bir parÃ§asÄ± olarak Lagerfeld tarafÄ±ndan tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â





20 YIL Ã–NCE REKLAM FÄ°LMÄ°NDE GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Nicole Kidman, MET Gala gecesinde kocasÄ± Keith Urban ile birlikte kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. O da gala iÃ§in daha Ã¶nce giydiÄŸi bir elbiseyi tercih etti. Kidman, aynÄ± elbiseyi 2004 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± bir reklam kampanyasÄ±nda da giymiÅŸti.

Bu arada 55 yaÅŸÄ±ndaki Kidman, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki rÃ¶portajÄ±nda bu kÄ±yafeti giymekten mutlu olduÄŸunu, 10 yÄ±l sonra hala giyebildiÄŸi iÃ§in de mutluluÄŸunun ikiye katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HER ZAMANKÄ° GÄ°BÄ° AÅžK GÃ–STERÄ°SÄ°: Kidman ile eÅŸi Keith Urban, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki klasik "aÅŸk gÃ¶sterilerini" yine ihmal etmedi.Â

PENELOPE GELÄ°N GÄ°BÄ°

Ä°spanyol yÄ±ldÄ±z katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her etkinlikte olduÄŸu gibi MET Gala gecesinde de ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra zarafetiyle damgasÄ±nÄ± vurdu.

TÃ¼lden bir kapÃ¼ÅŸonla tamamlanan beyaz elbise esin kaynaÄŸÄ±nÄ± Lagerfeld'in 1998 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ilkbahar- yaz koleksiyonundaki kÄ±yafetten alÄ±yor.

GECENÄ°N EN ÅžIKLARINDAN: Penelope Cruz, bu seÃ§imiyle gecenin en ÅŸÄ±k konuklarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer etti.Â

YILLAR Ã–NCE CINDY GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Margot Robbie ise kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya 1993 yÄ±lÄ±nda Cindy Crawford'un giydiÄŸi elbiseyle Ã§Ä±ktÄ±. Robbie, bu kÄ±yafetin iÃ§inde kendini Ã§ok iyi hissettiÄŸini sÃ¶ylemeden de geÃ§medi.

Bu gecenin Margot Robbie iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶nemi de vardÄ±. Onu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Karl Lagerfeld'i kiÅŸisel olarak da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kendimi ayrÄ±calÄ±klÄ± hissediyorum. Hayattayken, markanÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ olarak seÃ§tiÄŸi son kiÅŸi bendim."

HARÄ°KA HÄ°SSEDÄ°YORUM: Margot Robbie sÃ¶z konusu elbisenin iÃ§inde kendini Ã§ok iyi hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

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