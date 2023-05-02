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Met Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları!

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#MET Gala#Met Gala 2023#Met Gala Kırmızı Halı
Met Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 10:01

Dünya modasının en önemli etkinliği olan Met Gala ABD’nin New York kentinde düzenlendi ve gösteri dünyasının en büyük yıldızları her yıl olduğu gibi bu yıl da en şık, en cesur tasarımlarla kırmızı halıda boy gösterdi. Gelin bu büyük geceye ve dünyanın en büyük yıldızlarının şıklık yarışlarına biraz daha yakından bakalım…

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Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi. Bu gece aslında tüm davetli listesini kendi eliyle hazırlayan Vogue dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour’un özel partisi olarak anılıyor.

Geceye katılmak isteyenler davetiyeler için kişi başı yaklaşık 35 bin dolar ödüyor, gala yemeğindeki masalarda oturmak ise söylentiye göre 200 bin ile 300 bin dolar arasında değişiyor. Aslında bu gecede toplanan bu büyük gelir hayır işleri için kullanılıyor ama gece yıllar içinde yine de lüks ve şatafatla eşdeğer hale geldi.

Ancak ne kadar zengin ya da ünlü olursanız olun bu özel davete katılmak için yine de herkes Anna Wintour’dan davetiye almak zorunda ve davetli listeleri her yıl yenileniyor, bazı isimler bazı yıllarda bu özel kulübe alınmıyor. Dünya yıldızları için kendilerini ortaya koydukları en önemli yer olan Met Gala’ya davet edilmemiş olmak büyük bir prestij kaybı.

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Anna Wintour’un bu yılki etkinlikte hiçbir influencer istemediği açıklanmış; bu da artık influencerların gözden düştüğü şeklinde yorumlanmıştı. Geçen yıl geceye tam kadro katılan Kardashian ailesinin de bu yıl davet almayacağı öngörülmüştü ancak ailenin üç kız kardeşi deyim yerindeyse bu “tehlikeyi” atlattı ve gecede boy göstermeyi başardı.

Karl Lagerfeld onuruna düzenlenen geceye elbette moda dünyasının gelmiş geçmiş en büyük tasarımcısının imza haline gelmiş tasarımları ve bu tasarımlardan esinlenen kostümler damga vurdu. Yıllarca Chanel ve Fendi gibi dev markaların baş tasarımcısı olan Lagerfeld, kendi adını taşıyan tasarımlarıyla da uzunca bir dönem moda akımlarına ilham kaynağı olmayı başarmıştı.

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Geceye Lagerfeld'in imza renkleri siyah ve beyaz damga vururken çok fazla "renkli" giyinen isim yoktu. Peki Met Gala’ya kimler katıldı, kim ne giydi, hangi yıldızlar şıklık yarışında öne geçti, hangileri cesur tercihler yapmaya çalışırken sınıfta kaldı gelin hep beraber inceleyelim…

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Met Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları
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Met Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları
Gecenin en büyük sürprizi Met Gala’ya 30 yıldan fazladır ev sahipliği yapan Anna Wintour’dan geldi. Haklarında bir süredir aşk söylentisi olan Anna Wintour ve efsane İngiliz oyuncu Bill Nighy, geceye el ele geldi. İkili ilk olarak 2021’de İtalya’da romantik bir yemek yerken yakalanmış ve o tarihten beri birlikte oldukları konuşulmaya başlamıştı
Met Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları
Gecenin en "olay" kostümü Jared Leto'nundu: Leto, geceye, Karl Lagerfeld'in ölürken mirasından büyük bir pay bıraktığı meşhur kedisi Choupette olarak geldi

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