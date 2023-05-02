Met Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları!

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Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi. Bu gece aslında tüm davetli listesini kendi eliyle hazırlayan Vogue dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour’un özel partisi olarak anılıyor.

Geceye katılmak isteyenler davetiyeler için kişi başı yaklaşık 35 bin dolar ödüyor, gala yemeğindeki masalarda oturmak ise söylentiye göre 200 bin ile 300 bin dolar arasında değişiyor. Aslında bu gecede toplanan bu büyük gelir hayır işleri için kullanılıyor ama gece yıllar içinde yine de lüks ve şatafatla eşdeğer hale geldi.

Ancak ne kadar zengin ya da ünlü olursanız olun bu özel davete katılmak için yine de herkes Anna Wintour’dan davetiye almak zorunda ve davetli listeleri her yıl yenileniyor, bazı isimler bazı yıllarda bu özel kulübe alınmıyor. Dünya yıldızları için kendilerini ortaya koydukları en önemli yer olan Met Gala’ya davet edilmemiş olmak büyük bir prestij kaybı.

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Anna Wintour’un bu yılki etkinlikte hiçbir influencer istemediği açıklanmış; bu da artık influencerların gözden düştüğü şeklinde yorumlanmıştı. Geçen yıl geceye tam kadro katılan Kardashian ailesinin de bu yıl davet almayacağı öngörülmüştü ancak ailenin üç kız kardeşi deyim yerindeyse bu “tehlikeyi” atlattı ve gecede boy göstermeyi başardı.

Karl Lagerfeld onuruna düzenlenen geceye elbette moda dünyasının gelmiş geçmiş en büyük tasarımcısının imza haline gelmiş tasarımları ve bu tasarımlardan esinlenen kostümler damga vurdu. Yıllarca Chanel ve Fendi gibi dev markaların baş tasarımcısı olan Lagerfeld, kendi adını taşıyan tasarımlarıyla da uzunca bir dönem moda akımlarına ilham kaynağı olmayı başarmıştı.

Geceye Lagerfeld'in imza renkleri siyah ve beyaz damga vururken çok fazla "renkli" giyinen isim yoktu. Peki Met Gala’ya kimler katıldı, kim ne giydi, hangi yıldızlar şıklık yarışında öne geçti, hangileri cesur tercihler yapmaya çalışırken sınıfta kaldı gelin hep beraber inceleyelim…

Gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen bu yıl ilk defa Met Gala daveti alan Paris Hilton göz alıcı ancak yine de frapan olmamayı başardığı kostüm tercihiyle beğeni topladı

Geceye kızı Lila Grace ile katılan Kate Moss gecede kostüm tercihi pek beğenilmeyen modellerden oldu

Met Gala 2023'ün en dikkat çekici ve en çok fotoğraflanan isimlerinin başında Rihanna geldi... Rihanna geceye sevgilisi A$AP Rocky'yle katıldı

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Kocaman kostümünün üst kısmı adata bir lahanaya benzeye Rihanna riskli bir kıyafet tercihi yapmıştı

Ancak kırmızı halıda kapişonlu bu üst bir anda Rihanna'nın omuzlarına indi ve gecenin devamında bir şal görevi gördü... İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna gösterişli seçimiyle beğeni topladı

Gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri Met Gala'ya özel olarak uzun sarı saçlarını kazıtan bu ünlü oyuncuydu

İngiliz yıldız Florence Pugh, saçlarını kazıtıp siyaha boyamış ve başına da siyah kuş tüyleriyle süslü bir başlık takmıştı:Pugh gecenin en beğenilen birkaç isminden biri oldu

Her dem şık Jennifer Lopez de derin göğüs dekolteli ve kuyruklu elbisesi ve zarif şapkasıyla görenleri büyüledi

Gigi Hadid uzun şeffaf kuyruklu kosyümüyle göz alıcı görünüyordu

Kylie Jenner, Met Gala'da cesur renk tercihi yapan az sayıdaki isimden biriydi: Jenner'ın içi mavi astarlı ve derin bacak dekolteli kırmızı tuvaleti çok beğenildi

Kylie'nin model ablası Kendall Jenner da şıklık yarışını kazananlardan oldu... Kendall, bir başkasının üzerinde belki de fazlaca "ucuz" bulunabilecek bu kostümü büyük bir zarafetle taşıdı

Katıldığı her Met Gala'da olay yaratan Kim Kardashian için bu yıl davet alamayacak söylentileri dolaşıyordu... Kim, geceye katıldı ve incilerle süslenmiş kostümüyle sınıfı geçenler arasında yer aldı: Kim Kardashian'ın kotümü yıllar önce Playboy dergisi için verdiği çarpıcı pozları hatırlattığı için çok konuşuldu

Her zaman şıklığı ve güzelliğiyle konuşulan Irina Shayk bu yıl Met Gala'nın sınıfta kalanlarından oldu: Irina Shayk'ın kostümü ve saçları özensiz bulunurken geceye terlikle gelmesi de eleştirildi

Gösteri dünyasının asi kızı Cara Delevingne klasik ve modern anlayışları birleştirdiği ilginç tarzıyla beğeni topladı

Onu yıllardır artık imzası haline gelen uzun kızıl saçlarıyla tanımıştık... Jessica Chastain Met Gala'ya sarıya boyattığı saçlarıyla gelerek herkesi şaşkına çevirdi

Marion Cotillard, Leah Michelle ve Kristen Stewart gecenin sınıfta kalanlarından oldular...

Gecenin ismiyle misemma ismi ünlü rapçi Doja Cat oldu: Sadece kedi kostümü giymekle kalmayan rapçi yaptırdığı kedi makyajıyla da çok konuşuldu

Gisele Bündchen geceye beyaz elbisesi ve onu bir kuğuya benzeten püsküllü peleriniyle damga vurdu

Penelope Cruz zamansız güzelliğini bir gelinliğe benzetilen beyaz ve parlak taşlarla süslenmiş tuvaletiyle vurguladı

Eteği tüylerle süslü elbisesiyle Nicole kidman yine çok şıktı... Geceye kocası Keith Urban'la gelen yıldız oyuncu gece boyu eşini öpücük yağmuruna tuttu

Yıldız şarkıcı Dua Lipa geceye masal prensesi temasıyla katılmışa benziyordu

Amanda Seyfried'in kostümü oldukça basit bulundu ve diğer davetlilerin kostümleriyle karşılaştırılınca oldukça sönük kaldı

Şarkıcı Janelle Monae Met Gala'ya geldiğinde ayakta durmak için bile yardım almak zorunda kaldı... Üzerindeki ilk katı çıkardığındaysa geriye bu ilginç görüntü kaldı

Avustralyalı model Miranda Kerr de gecede beyaz giymeyi tercih edenlerdendi: Kerr geceye gitmeden önce kendine serum yoluyla gençlik aşısı yaptırdığı anları sosyal medyadan paylaştı

Gecenin en büyük sürprizi Met Gala’ya 30 yıldan fazladır ev sahipliği yapan Anna Wintour’dan geldi. Haklarında bir süredir aşk söylentisi olan Anna Wintour ve efsane İngiliz oyuncu Bill Nighy, geceye el ele geldi. İkili ilk olarak 2021’de İtalya’da romantik bir yemek yerken yakalanmış ve o tarihten beri birlikte oldukları konuşulmaya başlamıştı

Gecenin en "olay" kostümü Jared Leto'nundu: Leto, geceye, Karl Lagerfeld'in ölürken mirasından büyük bir pay bıraktığı meşhur kedisi Choupette olarak geldi