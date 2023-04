Dünyanın en zengin kedisi milyonluk mirasına kavuşmayı bekliyor: Met Gala'ya da davet edilmiş!

Haberin Devamı

Her yıl mayıs ayında New York’ta düzenlenen ve yılın en büyük moda olayı sayılan Met Gala’ya sayılı günler kaldı. Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası “Costume Institute Gala” ya da bilinen adıyla Met Gala müzenin kostüm bölümünün her yıl düzenlediği bir yardım gecesi aslında.

Bu yılki Met Gala dünyanın gelmiş geçmiş en büyük modacılarından Karl Lagerfeld onuruna düzenleniyor

Amerika’nın ve dünyanın sayılı seçkinlerinin ve moda dünyasının tanınmış yüzlerinin katıldığı bu özel davet uzun yıllardır Vogue'un şef editörü Anna Wintour tarafından organize ediliyor ve moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Üstelik ne kadar ünlü ve zengin olursanız olun, davetli listesine isminiz yazılmıyorsa bu geceye katılmak mümkün değil.

Bu sebepten de gösteri dünyasının en ünlü isimleri için bile Met Gala’ya davet alıp katılmak büyük bir prestij meselesi. Bu yıl 1 Mayıs’ta gerçekleşecek bu davetin en ilginç konuğu ise bir kedi olacak. Tabii eğer davete icabet ederse… Bu kedi Birman cinsi, 11 yaşındaki Choupette. Peki neden yılın en önemli moda olayının başrolünde, gelin birlikte bakalım…

Anna Wintour ve Karl Lagerfeld yakın arkadaştılar

ONUR KONUĞU BİR KEDİ OLACAK... TABİİ GECEYE KATILIRSA

Her yıl bir tema belirleyen ve davetlilerin kostümleri de dahil gecenin bütün akışı bu şekilde düzenlenen Met Gala, bu yıl 2109’da hayatını kaybeden efsanevi modacı Karl Lagerfeld adına düzenleniyor. Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörlüğünü de yapan ve kendi adını taşıyan tasarımlarıyla da uzun yıllar moda dünyasına yön veren Lagerfeld, 2109’da, 85 yaşında hayata veda etmişti.

Günümüz modasına yön veren en önemli birkaç isimden biri olan Karl Lagerfeld’in en az kendisi kadar ünlü kedisi Choupette de Anna Wintour tarafından hazırlanan davetli listesinde yer alıyor. Ünlü modacının hayatta en çok sevdiği varlığı olan kedisi Choupette, o hayatta olduğu sürece büyük bir lüks içinde yaşadı ve dünyada en çok fotoğraflanan kedi oldu.

İşte dünyanın en havalı ve zengin model kedisi Choupette!

DÜNYANIN EN ÜNLÜ VE ZENGİN KEDİSİ

Choupette Met Gala’ya davet edilmekle de kalmayıp dünyanın en büyük moda dergisi Vogue'un, Karl Lagerfeld için özel olarak hazırlanan mayıs sayısının da kapağında yer aldı. Choupette, hatırı sayılır modellik kariyerine Ağustos 2012'de başladı ve ilk olarak Fransız süper model Laetitia Casta'nın kollarında Eiffel Kulesi’nde çekilmiş fotoğrafıyla Vogue dergisinde yer aldı. 11 yıllık yaşamı boyunca da arabalardan makyaj malzemelerine kadar birçok ürünün reklam kampanyalarında başrolde yer aldı.

Ama Choupette, sadece dünyanın en ünlü modacısının kedisi ve bir model değil. Aynı zamanda dünyanın en zengin kedisi: Karl Lagerfeld, sevgili kedisi Choupette ve bakıcısına 1 milyon 300 bin poundluk dudak uçuklatan bir miras bıraktı. 200 binden fazla fotoğrafı bulunan ve bu konuda tüm internet ünlüsü kedileri geride bırakan Choupette, aslında bir tasarımcı olan ve Karl Lagerfeld’in en yakınlarından bir olan Françoise Caçote’ye bırakıldı. Françoise Caçote, kariyerinden vazgeçip kendini tamamen Choupette’in bakımına adamıştı.

Karl Lagerfeld son nefesine kadar Choupette'i yanından ayrımadı ve onu lüks içinde yaşattı

MİLYONLUK BİR MİRASI KEDİSİNE BIRAKMIŞTI

Karl Lagerfeld, kedisine ve ona bakan yardımcısına böyle yüklü bir miras bırakarak ömürleri boyunca hiçbir eksikleri kalmasın istemişti. Lagerfeld, Choupette'i Fransız modeli Baptiste Giabiconi'den almıştı. Choupette hayatı boyunca Karl Lagerfeld’le her yere gitti, özel jetlerle yolculuk yaptı, dünyanın en güzel otellerinde konakladı ve elbette en leziz mamalarını yiyerek yaşadı.

Choupette, Vogue'un, Karl Lagerfeld için özel olarak hazırlanan mayıs sayısının da kapağında ünlü model Naomi Campbell'ın kucağında...

Karl Lagerfeld’in devasa servetinin paylaştırılmasıyla ilgili yasal süreç ölümünün üzerinden üç yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ bitmedi ve Choupette de henüz mirasına kavuşamadı. 136 bin Instagram takipçisi bulunan ve Lucas Bérulier adlı bir menajeri bile olan bu ünlü kedi Karl Lagerfeld’in en yakınlarının bile tek kuruş alamadığı mirasının en büyük ortaklarından biri. Ancak parasına henüz kavuşamadığı için “emekli” olamadı ve hâlâ çalışıyor.

Met Gala’ya davet edilmesine rağmen kedi Choupette’in geceye katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Şayet Choupette bu davete icabet ederse bu yıl kırmızı halıda tüm ünlüleri geride bırakıp en büyük ilgiyi üzerine toplayacağınaysa şüphe yok…