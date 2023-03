Kim Kardashian ünlü davete Marilyn Monroe kılığında gitmişti: Bu sene aile Met Gala’ya çağırılmayacak

Haberin Devamı

New York’taki Metropolitan Museum of Art’ın (MET) bir parçası olan Costume Institute (Kostüm Enstitüsü) tarafından düzenlenen bu hayır amaçlı gala her yıl mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenleniyor. Geceden elde edilen gelir hayır işleri için kullanılırken galaya sinema, müzik, moda ve iş dünyasından sınırlı sayıda seçkin isimler davet ediliyor.

Met Gala’nın ev sahipliğini ise dünyanın en büyük moda dergisi Vogue ve derginin efsane yayın yönetmeni Anna Wintour üstleniyor. Her sene müzedeki kostüm sergisinin temasına göre gala için de bir tema belirleniyor ve davetlilerin giyim kuşam seçimlerini bu temaya göre yapması isteniyor. Ve elbette davetli listesi de Anna Wintour’un kendi elleriyle hazırlanıyor.

Yani aslında çok ünlü, çok zengin ve itibarıyla kendine her kapıyı açtırabilen bir bile olsanız yılın moda etkinliği olan bu galaya çağırılmama ihtimaliniz var. Anna Wintour ve Vogue dergisi Met Gala’nın saygınlığı ve dünyadaki imajı için çok hassas davranıyor ve etkinliklere gölge düşürebilecek hiçbir duruma izin verilmiyor.

Kim Kardashian'ın hamileyken katıldığı ilk Met Gala (2013) ve 2019'daki Met Gala görünümü

Gösteri dünyasının en tanınmış ama bir yandan da en tartışmalı isimlerinden biri olan kim kardashian da Met Gala’nın gediklilerinden. Kim, ilk çocuklarına hamileyken o zamanlar evli olduğu Kanye West ile 2013 yılında Met Gala'ya ilk kez katıldı ve o zamandan beri de Met Gala’nın davetli listesinde yer almaya devam etti. Givenchy, Lanvin, Roberto Cavalli, Balmain, Vivienne Westwood, Versace ve Balenciaga gibi tasarımcıların çok ses getiren kostümleriyle Met Gala’ya katılan Kim Kardashian geçen yıl platine boyadığı saçlarıyla Marilyn Monroe olarak katıldığı galada efsane yıldızın bir müzede sergilenen ikonik elbisesini giymişti. Hatta elbisenin içine sığamadığı ve bir tarihi eser kabul edilen elbisenin zarar görmesine sebep olduğu için çok eleştirilmişti.

Geçen sene seçkin davete ilk kez çağırılan Khloé ve Kourtney Kardashian

2019’da Met Gala görünümleri için sorulan soruya cevap verirken, ünlü davete ilk katıldığı günü anlatmıştı Kim Kardashian. “Beni kimse orada istememişti. Davetlilerden hiç kimseyi tanımıyordum. Ve eve dönünce hissettiğim güvensizlik duygusu yüzünden ağlamıştım” dedi. Bu ilk davetin üzerinden 10 sene geçtikten sonra film Kim Kardashian için başa sarmış olabilir…

Geçen yıl sadece kendisi değil, kendisi sayesinde ünlenen ve ünlü realite şovu Kardashianlar’da birlikte yer aldığı iki kız kardeşi Khloé ve Kourtney Kardashian’la galaya katılan Kim’i kötü bir sürpriz bekliyor olabilir… Khloé ve Kourtney 2022’de Met Gala’ya ilk kez davet aldılar ve Kardashian ailesinin ticari başarısının mimarı sayılan anneleri Kris Jenner’la birlikte tüm Kardashian kadınları ilk kez hep birlikte bu dünyanın en özel etkinliğinin kırmızı halısında boy gösterdiler.

Gerçi 38 yaşındaki Khloé Kardashian daha sonra yaptığı açıklamada yıllardır Met Gala’ya davet aldığını söylemiş ancak kırmızı halılarda kendini çok başarılı bulmadığı için davete hiç katılmadığını iddia etmişti. Güya Khloé ve Kourtney kardeşleri Kim’in ısrarıyla Met Gala’da yer almıştı.

Kardashian ailesinin en genç üyeleri olan Kendall ve Kylie Jenner gala konusunda rahatlar. Kendall dünyanın en başarılı ve en çok kazanan modellerinden biri. Kylie ise genç yaşına rağmen moda endüstirisinde kendine büyük bir imparatorluk kurmuş durumda. Yani onlar ablalarının kaderine uğramak zorunda kalmadan, kendi başarılarıyla geceye zaten davet alıyorlar

Bu iddia Met Gala yetkilileri tarafından doğrulanmadı. Yani aslında Kardashian kadınları Kim hariç hiçbir zaman bu daveti almadı. Şimdi ise Kim Kardashian’ın davetiyesi bile tehlikede görünüyor… Basına sızan iddialara göre Met Gala bu yıl davetli listelerini bir miktar ‘kırpmayı’ düşünüyor. Vogue’un patronu Anna Wintour'un azaltacağı davetli listesinde üzerini ilk çizdiği isimlerinse Kardashian ailesi olduğu söyleniyor.

Üstelik sadece neden ünlü oldukları tam belli olmayan Khloé ve Kourtney Kardashian değil bahsi geçen isimler. Bu yıl Kim Kardashian’ın bile Met Gala davetiye almayacağı söyleniyor. Kardashian ailesinin kaynakları ise bu haberi şiddetle reddediyor ve aile bu yıl da orada olacak diyor. Yıldızlarla dolu etkinlik bu yıl 1 Mayıs'ta yapılacak ve teması da “Karl Lagerfeld: Bir Güzellik Çizgisi” olacak. Bakalım kırmızı halı da bu ünlü kız kardeşler ailesinin hangi üyeleri salınabilecek…