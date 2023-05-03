İki evlilik arası bir kısa ilişki yaşadı: 7 çocuklu oyuncunun renkli aşk hayatı

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İKİNCİ EVLİLİĞİ DE BİTİYOR

Bunu niye anlattık?... Çünkü tam 18 yıldır evli olan bir ünlü çift de boşanmak üzere. Ünlü oyuncu Kevin Costner ile eşi Christine Baumgartner'ın, bir zamanlar örnek gösterilen yuvası dağılıyor. Boşanma davasını açan da Costner'ın eşi.

1900'ların başında tanışan Costner ile Baumgartner, hemen romantik bir ilişkiye başlamadı. Sevgili olmak için 1998 yılını beklediler. Çünkü tanıştıkları sırada Costner ilk eşi Cindy Silva'dan çok da uzun olmayan bir süre önce boşanmıştı.

Aslına bakılırsa Costner'ın bu ilk evliliğine değinmemizin de bir nedeni var. Görünüşe göre Kevin Costner ile Christine Baumgertner'ın boşanması öyle sessiz sedasız olup bitecek gibi değil. Yani bir süre daha bu ünlü çift, magazin basınının manşetlerini süsleyecek gibi görünüyor. Tıpkı Costner'ın ilk eşinden boşanmasında olduğu gibi.

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Bilenler bilir... Costner'ın ilk eşi Cindy Silva'dan boşanması çok uzun süre gündemin ilk sıralarında kalmıştı. Olup bitenler de öyle kolay unutulacak türden değildi. Gelin, Costner'ın bu ikinci boşanmasının öncesinde ilk evliliğini nasıl bittiğini bir hatırlayalım. Sonra da 7 çocuklu ve dışarıdan bakıldığında gayet renkli görünen aşk hayatına bir göz atalım.

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ÜNİVERSİTELİAŞIKLARIN YUVASINI YASAK İLİŞKİ YIKTI

Kevin Costner ile ilk eşi Cindy Silva, California eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştılar.Aralarında romantik bir ilişki başladı. 1978 yılında da evlendiler. Bu evlilikten bugün en küçüğü 35 yaşında olan üç tane çocukları dünyaya geldi. Ama takvimler 1994 yılını gösterirken 16 yıllık evliliğin de sonu gelmişti.

Haber bu ikinci boşanmada olduğu gibi o zaman da gündeme bomba gibi düştü. Çünkü, o yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Costner, karısını aldatmıştı.

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KENDİSİNİ YENİDEN HAYATINA ALMASI İÇİN KARISINA YALVARDI

Costner, hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrollerinden birini üstlendiği Waterworld (Su Dünyası) adlı filmin çekimleri sırasında dansçı Michele Amaral ile evlilik dışı bir ilişki yaşadı.İşte bu yasak aşkın ardından Silva ondan boşanma kararı aldı.

Şimdi o dönemde ortalarda dolaşan söylentileri bir hatırlayalım. Bunlara göre Costner, karısına kendisini affetmesi ve kendisini yeniden hayatına alması için yalvardı. Ama Cindy Silva bütün bunlara kulaklarını tıkadı. Costner'ın bu yaptığını affetmedi. Sonuç olarak Costner ile Silva boşandı. Ünlü oyuncunun Silva'ya tazminat olarak ödediği 80 milyon dolar da elbette uzun süre basının manşetlerini süsledi.

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ALDATMAYI İNKAR ETTİ

Şimdi yine Costner'ın ilk karısı Cindy Silva'ya aldattığı döneme bir gidelim. Hemen söyleyelim ki Hawai'nin yerel dansı olan hula ustasıAmaral da bu ilişkinin yaşandığı dönemde evliydi.Hatta Costner'ın ilk karısı Silva, aktörün kendisini aldattığı konusunda Waterworld setinin bir çalışanı tarafından uyarılmıştı. Hatta bu uyarıyı yapan kişi daha sonra setteki işinden kovuldu.

Tabii ki o süreçte Costner bu iddiaları yalanladı.Amaral ile sette sadece iş gereği görüştüğünü söyledi.Ama öte yandan evliliğinin bitişinden kendisini sorumlu tuttu. Bunu söyledi ama neden ayrıldıkları konusunda ayrıntıya girmedi.

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Sorumluluğu üzerine almakla yetinmeyen Costner, 1995 yılında Parade Magazine'e verdiği bir röportajda bu boşanmanın Cindy ve çocukları için zor bir süreç olduğunu söyledi. "Evliliğimin çökmesi başıma gelen en zor şeydi" diye konuştu. Sonra da eski karısına olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi. "Bütün bu acılara rağmen Cindy'nin her zaman gerçek bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Cindy'ye hala sevgim var."

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İLK VE İKİNCİ EVLİLİKLERİNİN ARASINA KISA BİR İLİŞKİ SIĞDIRDI

Bu boşanmanın ardından Costner, bu kez de Bridget Rooney ile bir ilişki yaşadı. Bu arada hemen hatırlatalım... Pittsburgh Steelers adlı şirketin varisi olan Bridget Rooney, aynı zamanda oyuncu kardeşler Rooney ve Kate Mara'nın da halası. Costner ile Rooney'in bu ilişkiden Liam adını verdikleri bir oğlu oldu. Ama ilişki yürümedi. Ayrılık, Costner'a 7 milyon dolara mal oldu.

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Bütün bu olup bitenlere şöyle bir baktığımızda ünlü oyuncu Kevin Costner'ın gerçekten renkli bir aşk hayat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Costner aynı zamanda gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri. Farklı kadınlardan toplamda 7 tane çocuğu var yıldızın. Üstelik bunların yaşları 12 ile 39 arasında değişiyor

İKİNCİ KARISINDAN ÜÇ ÇOCUĞU VAR: Şu anda boşanmak üzere olduğu Christine Baumgartner 'dan 15 yaşında Cayden, 14 yaşında Hayes ve 12 yaşında Grace adında üç çocuk babası Costner.





İLK EŞİNDEN DE ÜÇ ÇOCUK BABASI: İlk eşi Cindy'den ise 39 yaşında Annie, 36 yaşında Lily, ve 35 yaşında Joe adında üç tane çocuğu var. Kısa süreli ilişki yaşadığı Bridget Rooney'den ise 26 yaşnhda Liam adında bir erkek çocuk babası.