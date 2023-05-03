Davayı karısı açmış: Ünlü oyuncu 18 yıllık eşinden boşanıyor!

Haberin Devamı

ABD’li magazin televizyonu TMZ’nin paylaştığı habere göre Hollywood’un dev yıldızlarından Kevin Costner’ın yuvası dağılmak üzere. 18 yıldır eski model Christine Baumgartner’la evli olan ve bu evlilikten 15, 14 ve 12 yaşında üç de çocuğu olan Oscar’lı aktör ve eşi boşanacak.

Boşanma dilekçesinin mahkemeye 49 yaşındaki Christine Baumgartner tarafından sunulduğu ve gerekçe olarak da “Giderilemez fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar”ın öne sürüldüğü iddia edildi.

Çocuklarının velayetini de isteyen Christine Baumgartner, Kevin Costner’dan nafaka talep etmedi. Ancak çiftin zaten evlenirken bir evlilik öncesi sözleşmesi imzaladığı ve Christine Baumgartner’ın da bu anlaşma gereği Costner’dan yüklüce bir tazminat alacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Gün içinde 68 yaşındaki usta aktörün basın danışmanları tarafından yapılan açıklama da bu iddiaları doğrular nitelikte oldu. Açıklamada “Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki şartlar nedeniyle gerçekleşen anlaşmazlıklar sonucu evlilik birliğinin bozulmasına sebep olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Çift, 1999’da sevgili olmuş, 2004’te de evlenmişti. Kevin Costner’ın eski kız arkadaşı Bridget Rooney’den 27 yaşında bir oğlu, eski eşi Cindy Costner’dan da 39, 36 ve 35 yaşında üç çocuğu daha var. Kevin Costner’ın avukatlarının Christine Baumgartner’ın “tam velayet” talebine itiraz ettiği ve ortak velayet için mahkemeye başvuru yaptığı açıklandı.

Yıllarca Hollywood’da başarısız yapımlarda oynadıktan sonra bu kez televizyona geri dönen ve Yellowstone adlı dizisiyle kariyerini dirilten Kevin Costner, bu diziyle birçok ödül de almıştı. Ancak Costner dizinin yaratıcısı Taylor Sheridan’la tartıştıktan sonra dizinin iptal olduğu duyurulmuştu. Kevin Costner’ınsa bu sebepten zor günler geçirdiği iddia edilmişti. Boşanmanın kariyeri iyi giden Costner böyle bir kriz yaşarken gelmesi dikkatlerden kaçmadı.