Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuştu… Kocasından boşanıyor: Sürpriz ayrılık kararının sebebi para mı?

Bunu başaran yıldız oyuncuların birçoğu da magazin sayfalarındaki haberlerinin ötesinde ekonomi dergilerinin kapaklarını süslemeye başlıyor. Akıllı yatırım kararlarıyla dünyanın en ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından dünyanın en zengin aktrisi seçilmeyi başaran Reese Witherspoon da bu çok zengin oyuncular listesinin değişmez üyesi.

2021’de net 400 milyon dolarlık kişisel varlığıyla Forbes tarafından dünyanın en zengin kadın oyuncusu olarak adlandırılan aktris yatırım hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu iki sene boyunca servetine servet katmaya devam eden güzel oyuncu yine en zenginler listesinin ilk üçünde kalmayı başardı.

