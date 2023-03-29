Dünyanın en zengin kadın oyuncusu olmuştu… Kocasından boşanıyor: Sürpriz ayrılık kararının sebebi para mı?

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Bunu başaran yıldız oyuncuların birçoğu da magazin sayfalarındaki haberlerinin ötesinde ekonomi dergilerinin kapaklarını süslemeye başlıyor. Akıllı yatırım kararlarıyla dünyanın en ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından dünyanın en zengin aktrisi seçilmeyi başaran Reese Witherspoon da bu çok zengin oyuncular listesinin değişmez üyesi.

2021’de net 400 milyon dolarlık kişisel varlığıyla Forbes tarafından dünyanın en zengin kadın oyuncusu olarak adlandırılan aktris yatırım hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu iki sene boyunca servetine servet katmaya devam eden güzel oyuncu yine en zenginler listesinin ilk üçünde kalmayı başardı.

.@Forbes names Reese Witherspoon the world's richest actress, with a net worth of $400 million. pic.twitter.com/tVDjasU70R — Film Updates (@FilmUpdates) August 5, 2021

Hollywood'daki büyük pastanın en büyük payını paylaşan iki eski dost: Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston

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16 YAŞINDA BAŞLAYAN KARİYERİNDE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Daha 16 yaşındayken kameralar karşısına geçen Reese Witherspoon’un Hollywood kariyeri gerçekten de başarılarla dolu. Başrolünde yer aldığı birçok yapım gişede büyük başarılar elde eden oyucu, sayısız ödülün yanı sıra Oscar heykeline de uzanmayı başarmış yıldızlardan.

Film kariyerine izlenme rekorları kıran televizyon dizilerini de ekleyen 47 yaşındaki yıldız elbette böylesine bir servete sadece oyunculuktan kazandığı parayla sahip olmadı. Her zaman çalışkanlığıyla öne çıkan Reese Witherspoon, çok akıllıca bir hamleyle kurduğu yapım şirketi aracılığıyla hem kendi filmlerini ve dizilerini kolayca finanse etti hem de bunlardan kazandığı parayı yapımcılık payını da alarak üçe – beşe katladı. Adını Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın?) filmiyle büyün dünya öğrendiğinde gencecik bir yıldız adayı olan Reese Witherspoon artık Hollywood'un en güçlü birkaç kadınından biri haline geldi

AKILLI YATIRIMLARI ONU HOLLYWOOD'UN EN ZENGİN KADINI YAPMIŞTI

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Hollywood yıldızlarının gözünü dikip son yıllarda el attığı güzellik, sağlıklı yaşam, hazır giyim gibi sektörlere de göz diken Witherspoon, kendi moda markasını yarattı, e haliyle bu yatırımını da bir kazanç kapısına dönüştürdü. Ama son zamanlarda hep bu başarılarıyla adından söz ettiren deneyimli oyuncunun adı birkaç gün önce manşetlere hiç beklenmedik bir haberle taşındı.

Reese Witherspoon, 2011’de evlendiği ikinci eşi Jim Toth'la 12 yıldır mutlu mesut süren evliliğinin bittiğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu gözüken bu evliliğin sona erişi herkesi şaşırttı. Reese Witherspoon ve Jim Toth ise ortak bir açıklama yaparak bu kararın arkasında yatan nedenleri anlattı. 12 yıllık mutlu çift, tam da evlilik yıldönümleri için gün sayarken ayrıldıklarını açıkladı... İlk eşi Ryan Philipp'ten artık yetişkin olan 2 çocuğu olan oyuncunun Jim Toth'tan da 10 yaşında bir oğlu var

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BEKLENMEDİK ZAMANDA GELEN BEKLENMEDİK AYRILIK HABERİ...

Bu açıklamaya göre Hollywood’un bu gözde çifti 12 yıllık evliliklerinin heyecanının tükendiğini itiraf ediyor, aralarındaki ilişkinin romantizminin hiç kalmadığını anlatıyor ve artık karı – koca ilişkisinden ziyade arkadaşlık ilişkisi içinde olduklarının altını çiziyordu. Bu açıklamalar okuyan kimsede soru işareti yaratmayacak, her evliliğin başına gelebilecek tanıdık durumları işaret ediyordu.

Oysa Amerikan magazin sitesi Radar Online ortaya başka bir iddia atınca bu beklenmedik ayrılığın altından bambaşka bir sebep çıkmış oldu. Reese Witherspoon’un ayrılık kararı aldığı eşi Jim Toth, sektöre, özellikle de Hollywood’a çok yakın bir isim. Yıllardır piyasanın en tanınmış cast ajanslarından biri sayılan Creative Artists Agency’nin başında olan Jim Toth, Hollywood’un en seçkin oyuncularının da temsilcisiydi. yrılık kararı alan çift daha birkaç hafta önce Oscar'larda birlikte poz vermişti

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AYRILIK SEBEBİ GERÇEKTEN BİTEN AŞKLARI MI?

Hatta Reese Witherspoon’la evliliğe giden ilişkileri de Jim Toth, yetenekli oyuncunun temsilcisiyken başlamıştı. Jim Toth’un şirketi yıllarca Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson ve Matthew McConaughey gibi en büyük yıldızların temsilciliğini yaptı. 23 yıldır yönettiği bu şirket sayesinde çok sağlam bir kariyer inşa eden Jim Toth da, karısınınki kadar büyük olmasa da hatırı sayılır bir servete sahipti.

Ortaya atılan çarpıcı iddiaya göre Toth, inşa ettiği bu kariyeri 2019 yılında bir anda çöpe attı ve yapımcı Jeffrey Katzenberg’le birlikte Quibi adındaki bir video prodüksiyon şirketinin başına geçti. Ünlü yıldızları bünyesine katmak isteyen ve büyük umutlarla yolculuğuna başlayan bu şirket aradan daha 6 ay geçmeden büyük zarar ederek Jim Toth’u büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu mutlu aile tablosu artık rafa kalkıyor...

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KARISINI DİNLEMEDİ, HEM KARİYERİNİ HEM EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ!

Parayla olan ilişkisi artık malumumuz olan Reese Witherspoon’un kocasına bu işe girmemesini tavsiye ettiği, büyük riskler taşıyan bu hamlenin kariyerini çöpe atmaya değmeyeceğin söylediği ortaya atıldı. Ancak finansal anlamda büyük başarılar kazanan Witherspoon’u dinlemeyen eşi bu başarısız yatırım hamlesiyle 2 milyar dolara yakın bir zararla kapanan şirket yüzünden milyonlar kaybetmiş oldu.

2020’de sadece fısıltılarla konuşulan ve çiftin evliliğinde çok büyük bir hasara yol açtığı söylenen bu şirket batırma ve büyük mali kriz Reese Witherspoon’un ayrılık kararının ortaya çıkmasıyla birlikte bir kez daha su yüzüne çıktı. Onlar “aşkımız bitti” demiş olsa da şimdi Holywood’un kalbinde en çok yankılanan dedikodu aslında ideal bir evliliğe sahip oldukları düşünülen çiftin arasına girenin para olduğu…