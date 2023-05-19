Hizmetçisiyle kurduğu ilişkiden çocuğu olmuştu: Evliliği değil ama karımı özlüyorum

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AŞK ÇOCUĞUNU UZUN SÜRE SAKLAYAMADI

Çünkü bu ünlü çiftin erkek tarafı, karısını aldatmıştı. Evinde çalışan hizmetlilerden biriyle kaçamak bir ilişki yaşamış, üstelik ondan bir de çocuk sahibi olmuştu. Tabii ki bu kadar değil. Ünlü ile evinde çalışan hizmetli, bu gerçeği uzun süre eşlerinden saklamıştı.

Hizmetlinin kocası, o süre boyunca bu çocuğun kendisinin olduğunu sanmıştı. Ama sonunda gerçek ortaya çıktı. Daha doğrusu ünlü oyuncu, daha fazla kendini tutamadı ve hizmetlisinin oğlunun kendisinden olduğunu açıkladı.

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KAÇAMAK İLİŞKİ, 25 YILLIK EVLİLİĞİNİ YIKTI

Magazin dünyasına yakın duruyorsanız eğer bu olayın ana kahramanının Arnold Schwarzenegger olduğunu anladınız zaten. Taraflardan diğeri eski eşi Maria Shriver, üçüncüsü de kaçamak ilişkiden doğan oğlunun annesi Mildred Baena. Bugün75 yaşında olan Arnold Schwarzenegger, hayatının önemli bir noktası olan bu olay hakkında yani karısından boşanması hakkında samimi açıklamalar yaptı.

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The Hollywood Reporter'a konuşan Schwarzenegger, evlilik hayatını özleyip özlemediğine dair soruya "Hayır... Boşanma başlangıçta çok çok zordu. Ama sonunda yolunuza devam edersiniz" diye yanıt verdi. Hemen ardından da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Heather Milligan'a övgüler yağdırdı. "Onu seviyorum, onunla gurur duyuyorum" dedi.

'ESKİ EŞİMLE ARTIK İYİ ARKADAŞIZ'

Arnold Schwarzenegger, 1986 yılında evlendiği ve 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Maria Shriver hakkında da "Aynı zamanda karımı da seviyorum. O ve ben gerçekten iyi arkadaşız ve birbirimize çok yakınız. Çocuklarımızı büyütme tarzımızla gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

Schwarzenegger; her ne kadar boşanma sırasında büyük bir gerilim ve dram yaşamış olsalar da yine de Anneler Günü, Noel, doğum günleri gibi önemli zamanları hala bir aile olarak birlikte kutladıklarını söyledi.

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BOŞANMA OSCAR'I OLSAYDI BİZE VERMELERİ GEREKİRDİ

Ünlü oyuncu sonra da eski eşi Maria Shriver ile birlikte zorlu boşanma süreciyle gayet iyi başa çıktıklarını belirtti. Schwarzenegger'ın bu konudaki sözleri şöyle:" Eğer boşanma konusunda bir Oscar ödülü olsaydı Maria ve ben onu almalıydık." Schwarzenegger, sözünün burasında, evlilikleri sırasında sahip oldukları dört çocuğun bu durumdan en az etkilenmesi için büyük çaba harcadıklarını da hatırlattı.

Tecrübeli oyuncu, her ne kadar eski eşi Maria Shriver'ı hala sevdiğini söylese de onunla evli olduğu dönemi hiç özlemediğini de sözlerine ekledi. Fakat bu noktada bir de itirafta bulundu: "Boşanmak tamamen benim hatamdı."

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RESMEN BOŞANMALARI 10 YIL SÜRDÜ: Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver, 1986 yılında evlendiler. Bu süre içinde dört tane çocukları dünyaya geldi. 2011 yılında oyuncunun, tam 15 yıl boyunca sakladığı evlilik dışı çocuğu ve onun annesi olan ev hizmetlisi konusundaki gerçek ortaya çıkınca boşanma kararı geldi. Fakat Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanma konusundaki yasal sürecinin tamamlanması 2021 yılına kadar sürdü.





KALEME ALDIĞI KİTAPTA GERÇEĞİ ANLATTI

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın boşanmasına neden olan evlilik dışı çocuk olayını hatırlamak gerekirse... Bir zamanların California Valisi olan Schwarzenegger, Maria Shriver ile evliyken Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu.

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Baena ile Schwarzenegger'ın yaşadıkları kaçamak sonucunda Joseph Baena dünyaya geldi. Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca söylenmedi. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yaptı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrendi. Bu gerçek ortaya çıkınca uzun süre de bir tür skandal olarak anıldı.

Schwarzenegger, bu gerçeği Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü. İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.

Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

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ESKİ EŞİ EVDEKİ DEDİKODULARDAN ÖĞRENDİ

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlatmıştı. Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı.

Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi.

Baena gerçeği o sırada 15 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.

EŞİ VE KAÇAMAK YAPTIĞI HİZMETÇİSİ BEŞ GÜN ARAYLA DOĞUM YAPTI: Arnold Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra bir başka çarpıcı gerçek de gazete manşetlerinde yer almıştı. Bu durum da Joseph Baena'nın annesi yani Arnold Schwarzenegger'in kaçamak yaşadığı hizmetçisi Mildred ve o dönem evli olduğu Maria Shriver ile ilgiliydi. Basına yansıyan haberlere göre 1997 yılında Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile sevgilisi Mildred Baena beşer gün arayla doğum yaptı. Shriver oğlu Christopher'ı, Baena da oğlu Joseph'i dünyaya getirdi.





BOŞANIRKEN JOSEPH'İN KENDİ OĞLU OLMADIĞINI ÖĞRENDİ: Joseph Baena dünyaya geldiğinde annesi Mildred'ın o dönemde evli olduğu Rogelio Baena'nın oğlu olarak kaydedildi. Mildred Baena, oğlunun doğumundan 11 yıl sonra Rogelio'dan boşanırken, oğlunun kocasından olmadığını açıkladı. Joseph Baena'nın doğduğundan bu yana babası Arnold Schwarzenegger'e benzerliği de dikkat çekiyor.





HOLLYWOOD'UN EN UZUN SÜREN BOŞANMA DAVASI

Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena'dan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra 1986 yılında evlendiği Maria Shriver boşanma davası açtı. Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürdü.

2011 yılında açılan dava, on yıl sürdü yani yasal işlemler 2021 yılında tamamlandı. Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü ise net olarak açıklanmadı.

Schwarzenegger'in eski karısı Maria Shriver eski bir gazeteci, televizyoncu ve aktivist. Bir suikast sonucu öldürülen ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy'nin yeğeni olan Maria Shriver, bir dönem Dateline ve Weekend Today aldı TV programlarıyla tanınıyordu.

Schwarzenegger ile Joseph Baena sık sık sokaklarda birlikte görüntüleniyor.