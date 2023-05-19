Bir yÄ±l sonra yine aynÄ± yerde: Merdivenlerde aÅŸka geldiler

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GEÃ‡EN YIL BU ZAMANLAR YÄ°NE AYNI YERDELERDÄ°

Victoria's Secret'Ä±n -o dÃ¶nemde-emekli meleklerinden biri olan Adriana Lima'ydÄ± bu konuk. BÃ¶ylesine Ã¼nlÃ¼ bir modelin, gittiÄŸi galada dikkat Ã§ekmemesi zaten dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemezdi. Ama bunca ilginin tek nedeni sadece bu deÄŸildi. Lima ile Lemmers, iliÅŸkilerinden bir erkek bebek bekliyordu.

KarnÄ± burnunda Lima, yanÄ±nda sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, o gÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± birbirlerinden ayÄ±ramadan dakikalarca kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verdi.

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HER Ä°KÄ° GALADA DA ROL Ã‡ALDILAR

Bundan birkaÃ§ gÃ¼n sonra da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsanelerinden Elvis' Presley'in hayatÄ±nÄ± konu alan Elvis'in yine Cannes'daki gÃ¶sterimine katÄ±ldÄ± Ã§ift. Tabii ki onlara yÃ¶nelik ilgi azalmadÄ±. Lima, karnÄ±nÄ± iyice gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren turuncu Ã¼zerine rengarenk iÅŸlemeli elbisesi iÃ§inde tabii ki yanÄ±nda Lemmers ile yine fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verdi.

BÄ°R YIL SONRA YÄ°NE CANNES'DALAR

Aradan bir yÄ±l geÃ§ti... Lima ile Lemmers, oÄŸullarÄ±na kavuÅŸtu. Hatta bebek gelecek aÄŸustos ayÄ±nda bir yaÅŸÄ±na girecek. 41 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Adriana Lima, yine yanÄ±nda sevgilisiyle Cannes Film Festivali'ne konuk oldu.

BebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten sonra uzun sÃ¼re boyunca,aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla konuÅŸulan Lima, o gala iÃ§in sarÄ± bantlÄ± siyah bir elbise tercih etti. FotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verirken de sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte aÅŸk dolu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

AÅžK TABLOSU SERGÄ°LEDÄ°LER

Eski eÅŸi basketbolcu Marko Jaric'ten Sienna ve Valentina adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunan Lima, o dÃ¶nemde kariyerinin zirvesindeydi. Her iki doÄŸumundan sonra da kÄ±sacÄ±k bir zaman iÃ§inde podyuma Ã§Ä±kacak kadar forma girmiÅŸti. Fakat Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ bebeÄŸi, yani oÄŸlu Cyan'Ä± dÃ¼nyaya getirdikten sonra aynÄ± durum gerÃ§ekleÅŸmedi. Lima, Ã§ok uzun sÃ¼re hamilelikte aldÄ±ÄŸÄ± ama bir tÃ¼rlÃ¼ veremediÄŸi kilolarÄ±yla konuÅŸuldu.

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Bu yÄ±lki Cannes Film Festivali'nde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi gibi Ã¼nlÃ¼ model, yavaÅŸ da olsa formuna kavuÅŸuyor. Yani hamilelik kilolarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸundan eser kalmadÄ±. Fakat Ã¼nlÃ¼ modelin gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±nÄ±n eskisinden daha kilolu olmasÄ± Ã¶zellikle de yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸiÅŸkinliÄŸinin henÃ¼z gitmemiÅŸ olmasÄ± dikkat Ã§ekti.

HALA TAM OLARAK ZAYIFLAMADI

Adriana Lima, Marko Jaric ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda doÄŸum yaptÄ±ktan sonra hamilelik kilolarÄ±ndan kurtulmanÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar zor olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. O dÃ¶nemde US Magazin'e bir rÃ¶portaj veren Lima, gÃ¼nde iki kez egzersiz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve protein aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslendiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Fakat Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸinden sonra belki artÄ±k eskisi kadar sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak istemediÄŸi iÃ§in belki de yaÅŸÄ±ndan dolayÄ±,o zamanki gibi forma giremedi.

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Yine de Adriana Lima, Ã§ok eleÅŸtirilen fazla kilolarÄ±ndan kurtulma konusunda kararlÄ±. Hatta kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kat ettiÄŸi yolu da geÃ§tigimiz ÅŸubat ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Bir koltukta otururken Ã§ekilen bir pozunu "Adriana geri dÃ¶ndÃ¼" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ± Lima.





Ä°KÄ° KIZDAN SONRA BÄ°R OÄžLU OLDU

Uzun yÄ±llar Victoria's Secret modeli olarak gÃ¶rev yapan sonra da podyumda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde emekli olan Lima, oÄŸlunun dÃ¼nyaya geliÅŸini de sosyal medya Ã¼zerinden duyurmuÅŸtu. Lima o paylaÅŸÄ±mÄ±nda Lima o paylaÅŸÄ±mda bebeklerine isim olarak seÃ§tikleri Cyan'Ä±n; gÃ¶rÃ¼nen Ä±ÅŸÄ±k spektrumunda yeÅŸil ile mavi arasÄ±nda bir renk olduÄŸunu yazdÄ±.

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Cyan'Ä±n aynÄ± zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Pasifik Okyanusu'nun rengi olduÄŸunu belirtip sonra da "Cyan ÅŸimdi bizim en sevdiÄŸimiz renk. OÄŸlumuzun gÃ¶zlerinin rengi. DÃ¼nyamÄ±za hoÅŸ geldin Cyan Lime Lemmers" satÄ±rlarÄ±nÄ± ekledi.

Lima daha sonra da FIFA DÃ¼nya KupasÄ± 'nÄ±n konuÄŸu olarak gittiÄŸi Katar'da oÄŸlu Cyan ile sevgilisi Andre Lemmers 'in birlikte Ã§ekilen bir pozunu paylaÅŸtÄ±. Lima'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da yine duygu dolu satÄ±rlar eÅŸlik etti:

" OÄŸlum... Annen, gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nde babanla birlikte tanÄ±k olduÄŸun ilk futbol turnuvanÄ±n verdiÄŸi mutluluÄŸu gÃ¶rÃ¼yor" diye yazdÄ±. Lima, yakÄ±nda Cyan'Ä±n ablalarÄ±yla buluÅŸup tekrar bÃ¼yÃ¼k ve mutlu bir aile olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

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Lima, Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kan-ter iÃ§inde bir halde egzersiz yapÄ±yor: Fakat yine de milyonlarca hemcinsi gibi birkaÃ§ doÄŸumun Ã¼zerinden bir yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen eski formuna kavuÅŸamadÄ±.





ÃœNLÃœ FÄ°RMAYA GERÄ° DÃ–NDÃœ

BreziyalÄ± model Adriana Lima, kendisine ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Victoria's Secret ile tam 19 yÄ±l boyunca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak 2018 yÄ±lÄ±nda firmanÄ±n Ã¼nlÃ¼ defilesinde son kez podyuma Ã§Ä±ktÄ±. Defile sonunda emekli oldu ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde seyirciye veda etti.

2017 yÄ±lÄ±nda "BÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en deÄŸerli Victoria's Secret meleÄŸi" seÃ§ilen Lima ile firma daha fazla uzak kalmama kararÄ± verdi. Top model, yeniden Victoria's Secret ile Ã§alÄ±ÅŸma kararÄ± aldÄ±. Lima, ailesi gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ firmanÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± parfÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu.

Lima'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki ÅŸiÅŸkinliÄŸin yerli yerinde durmasÄ± dikkat Ã§ekti.Â





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