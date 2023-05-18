Oğluna ve kızına karşı suçluluk hissediyor: Benim yüzümden bu haldeler!

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ÜNLÜLERİN ÇOCUĞU OLMAK DA ZOR!

Tabii bu durumun bazı dezavantajları da var diğer yandan Bütün o gösterişli yaşam bir yana, birkaç kilo almak, makyajsız bir yüzle ya da öylesine bir kıyafetle sokağa çıkmak, bedeli; sosyal medyada ya da magazin sayfalarında ağır eleştirilerle ödenen bir durum.

Bir de madalyonun başka bir yüzü var: Böyle bir ünlünün çocuğu olmak. Elbette çok küçük yaşta anlaşılamayan bu durumu, çocuk, yaşı büyüdükçe kavrar ve sonunda sıradan biri olmadığını fark eder.

Jennifer Lopez, birkaç gün önce Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Emme ile birlikte gözlük alışverişine çıktı.

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Elbette tıpkı ünlü ebeveynlerinin maruz kaldığı koşullarla o çocuklar da karşılaşır. Sokakta rahat yürüyemezler, anne ya da babaları kadar güzel görünmedikleri ileri sürülüp eleştirilirler. Yani özetle onların hayatı da hiç kolay geçmez. Tıpkı Jennifer Lopez'in 15 yaşındaki ikizleri gibi!

53 yaşındaki Lopez'in, kendisi kadar ünlü şarkıcı Marc Anthony ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizleri, yani oğlu Max ile kızı Emme de bu pırıltılı yaşamın bedelini daha küçük yaşta ödeyenlerden. Anneleri Jennifer Lopez de verdiği bir röportajda bu konuda bir öz eleştiride bulundu.

Audacy'ye konuşan JLo "Ünlü birinin çocuğu olmak, gerçekten herkesin anlayabileceği bir şey değil. Çocuklar için bunu hissediyorum. Çünkü böyle bir ailede dünyaya gelmeyi onlar istemediler" dedi.

'YABANCILARIN ONLARI YARGILADIĞINI GÖRMEK ÜZÜCÜ'

Son dönemde, geçen yıl evlendiği Ben Affleck ile aralarında gerilim olduğu iddialarıyla gündemde olan Lopez, çocukları Max ve Emme ile bu konuları daha önce konuşmadıklarını ancak buna yeni yeni başladıklarını sözlerine ekledi.

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Güzel yıldız, çocuklarıyla ilgili olarak kendisini en çok rahatsız eden ve zor gelen şeyin, onların yabancılar tarafından yargılandığını görmek olduğunu belirtti.

İki çocuğunun, onları hiç tanımayan insanlar tarafından, oldukları gibi görülmediğini belirten Lopez,"Bu onlar için gerçekten zor bir durum. Onları bu durumdan koruyabilmeyi çok isterdim" diye sürdürdü sözlerini. Yıldız, henüz yetişme çağında olan iki çocuğunun, onları hiç tanımayan yabancı insanlar tarafından yargılanmasının kolay kaldırılabilecek bir durum olmadığını anlattı.

KENDİNİ SUÇLU HİSSEDİYOR: Lopez, sonra da çocuklarının böylesine zor bir durumda kalmasından dolayı kendisini sorumlu tuttu. Bu konuda "suçlu" hissettiğini söyleyen Lopez "Bu, anneler olarak bizim suçumuz. Onlara ne yapıyoruz ve onların hayatına neler getiriyoruz."





"BEN GELENEKSEL BİR ANNE DEĞİLİM"

Söyleşide, geleneksel bir anne olmadığının da altını çizdi Jennifer Lopez. Kendini "Bekar bir anne ve çalışan bir anne" olarak tanımladı.

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Yıldız"Ben normal bir anneden daha fazlasıyım. Yani bende, insanların normal olarak kabul etmediği bir sürü şey var" diye sözlerini sürdürdü.

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ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR: Jennifer Lopez ile gerçek adı Marco Antonio Muñiz,olan Marc Anthony, 2004 ile 2014 arasında evli kaldı. Bu evlilikten çiftin 15 yaşında Max ve Emme adında ikiz çocukları dünyaya geldi.Çiftin evliliği bitti ama çocuklarının önemli günlerinde bir araya geliyorlar.





Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuk sahibi oldu.





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Lopez, geçen yıl hayatının büyük aşkı Ben Affleck ile evlendi.