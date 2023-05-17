Bütün özel hayatı ifşa olmuştu... Yeni bir sayfa açtı: Şimdi ayağında terlikle çocuk peşinde koşuyor

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KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Bunu, gencecik yaşından itibaren pırıltılı dünyanın tam ortasında, spot ışıklarının altında yaşayanlar da yapar kimi zaman. Film setleri, gösterişli galalar, ödül törenleri, kırmızı halıda giyilen pahalı kıyafetler, göz kamaştıran takılar... Hepsini elinin tersiyle itip daha sade bir yönelebilirler.

Gösteri dünyasını terk edip, kendini çocuğuna adayan ya da bir çiftlikte doğanın kollarında yaşamayı seçen ünlüleri biliyorsunuzdur zaten. İşte bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bir zamanlar bir film setinden diğerine koşturan, galalarda o gecenin en şıkı olmak için uğraşan güzel yıldız, o dünyaya veda etti... En azından şimdilik! Her ne kadar bu kararının ne kadar bir süreyi kapsadığını kendisinden başkası bilmese de o güzel oyuncu, artık evinden, memleketinden uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor.

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BÜTÜN ÖZEL HAYATLARI İFŞA OLMUŞTU

Bu oyuncu Amber Heard'ün ta kendisi... Çok genç yaşlarından itibaren kamera karşısında olan 37 yaşındaki Heard, özel hayatında yaşadığı çalkantıların ardından Hollywood'u terk etti ve soluğu İspanya'nın başkenti Madrid'de aldı. Yanında, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği kızı Oonagh Paige ile birlikte hayatında yeni bir sayfa açtı.

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanması, ardından birbirlerine karşı açtıkları karalama davaları derken bütün özel hayatları dünyanın gözleri önünde ifşa olan Heard, şimdi bütün bunların uzağında.

Öte yandan her ne kadar o hayatını değiştirmiş olsa da onun için değişmeyen bir ayrıntı var. Hollywood'dan kilometrelerce uzakta bile peşinden paparazziler eksik olmuyor. Hatta diyebiliriz ki onun bu yeni yaşam tarzı eskisinden daha fazla ilgi çekiyor.

AYAĞINDA RAHAT TERLİKLER

Amber Heard, sık sık Madrid'de kızıyla birlikte gittiği parkta görüntüleniyor. Bu durum, önceki gün de değişmedi. Heard, kızının dadısı eşliğinde çıktığı gezintide objektiflere takıldı. Üzerinde siyah bir pantolon ve aynı renk askılı bir bluz olan Heard, ayağına da rahat sokak terlikleri giydi. Güneşten korunmak için de geniş kenarlı bir şapka taktı.

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Güzel oyuncu bütün vaktini kızı Oonahg ile birlikte geçiriyor. Deyim yerindeyse durmadan onu peşinde koşturuyor.

Amber Heard, uzun süre kızını parkta oynattı. Zaman zaman onun zevkle oynamasını uzaktan izleyen Heard, bazen de bir yaşını geçen minik Oonagh'ı kucağına alıp onunla oyunlar oynadı. Bütün bunlar olurken de Heard'ün doğal hali, yani makyajsız yüzü, taranmamış saçları dikkat çekti. Yine de güzel oyuncunun keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

DAVAYI KAYBETTİ, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Amber Heard ile eski eşi Johnny Depp son olarak geçen yıl ABD'de bir karalama davasında karşı karşıya gelmişti. Çiftin flört döneminden başlayıp boşanmasına kadar uzanan zaman dilimi içinde yaşadığı her şey de karşılıklı iddialarla mercek altına alındı. Kısacası bütün özel hayatları ifşa oldu.

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O davayı Heard kaybetti. Bu da onun için büyük bir yıkım oldu. Konuk olduğu röportajlarda haksızlığa uğradığını ileri sürdü güzel oyuncu. İşte ondan sonra da görünüşe göre kendine İspanya'da farklı bir hayat kurdu. Bu Hollywood'a vedanın ne kadar süreceği şu anda bilinmiyor.

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ESKİ EŞİ KIRMIZI HALIYA DÖNDÜ

Bu arada Heard'ün eski eşi Johnny Depp ise 76'ıncı Cannes Film Festivali'nde bir anlamda yeniden doğuşunu müjdeliyor. Amber Heard'ün kendisine yönelik şiddet uyguladığı iddialarının ardından kariyeri tepetaklak giden Depp, arada verdiği konserler dışında kırmızı halıdan uzak kalmıştı.

Fakat önemli rollerinden birini üstlendiği Jeanne du Barry adlı filmin gösteriminde Depp, uzun zaman sonra ilk kez kırmızı halıdaydı. Cannes Film Festivali'nin açılış gecesinde gösterimin ardından Depp de salonu dolduran seyirciler tarafından tam 7 dakika alkışlandı.

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Özetlemek gerekirse... Çalkantılı dönemin ardından eski eşlerden Amber Heard, en azından şimdilik spot ışıklarının altında daha sakin bir hayat yaşamaya başladı. Kendini de küçük kızına adadı görünüşe göre. Johnny Depp ise kazandığı ve "itibarımı geri aldım" diye yorumladığı davanın ardından mesleğine kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Amber Heard ile kızına Madrid'de çıktıkları gezintilerde Oonagh'ın dadısı da eşlik ediyor.





ARTIK KIZINI SAKLAMIYOR

Amber Heard'ün hayatna göze çarpan bir başka değişiklik ise bugüne kadar meraklı gözlerden de kameralardan da sakladığı kızı konusunda kararını değiştirmiş gibi görünmesi. Madrid'de parkta oynarken fotoğraflarının çekildiğini fark eden Heard bunu önlemek için hiçbir girişimde bulunmadı.

'KIZINI GÜRÜLTÜDEN UZAK BÜYÜTMEK İSTİYOR'

Amber Heard'ün yakın bir arkadaşı İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte güzel ylıdızın ana dili İngilizce'nin yanı sıra İspanyolcayı da çok iyi düzeyde konuştuğunu belirtip "Kızını Madrid'de, gürültüden uzakta büyütmekten son derece mutlu" diye konuşu.

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Amber Heard, geçen yılın haziran ayında eski eşi Johnny Depp ile hesaplaştığı davayı kaybettikten sonra vaktinin büyük bir bölümünü Madrid'de geçirmeye başladı. Buradaki hayatından bazı fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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ANNE OLDĞUNDA DA DÜNYAYI ŞAŞIRTTI

Aslına bakılırsa Amber Heard'ün bir bebek sahibi olduğunu duyurması da iki yıl önce herkesi şaşırttı.

Heard, bir kız annesi olduğunu 2021 yılının temmuz ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Depp ile yollarını ayırdıktan sonra anne olan Heard'ün bebeğinin babasının kim olduğu merak konusuydu: Ancak Heard'ün taşıyıcı anne yöntemini seçtiği ortaya çıktı.

Amber Heard o dönemde mutlu haberi kısıyla çekile bir pozunu paylaşıp Instagram sayfasından duyurdu,. O sırada 35 yaşında olan Heand yitirdiği annesinin adını verdiği bebeğiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı Amber Heard.

Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı.