Çocuk doğurmak için deli oluyorum... Ama korkuyorum

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HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUSU

Carter Reum ile evliliğinden Phoenix Barron adında bir erkek bebek sahibi olan Hilton, onu da kendisi dünyaya getirmedi. Bunun için Reum ile birlikte bir taşıyıcı anne kullandılar. Hilton, anılarını kaleme aldığı Paris: The Memoir adlı kitabında bir çocuk dünyaya getirmenin hayattaki en büyük korkularından biri olduğunu belirtmişti.

Bunun bir nedeninin bir kadını doğun yaparken görmenin yarattığı travma olduğunu yazmıştı Hilton. Yatılı okulda çok genç yaşta uğradığı tacizin de bu konuda etkisi olduğunu gizlememişti.





HEM ÇOK İSTİYOR, HEM KORKUYOR

Fakat ünlüler dünyasında çocuk dünyaya getirmekten çok korkan biri daha var. Elbette onun nedeni Paris Hilton'unkinden farklı. O ünlü, bir çocuk dünyaya getirmek için kelimenin tam anlamıyla deli oluyor. Ama içinde bulunduğu yaşam koşullarında bir çocuk dünyaya getirmenin kendisini korkuttuğunu da ekliyor sözlerine.

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Gelin, beraberce bakalım çocuk dünyaya getirmekten korkan bu ünlü kim ve ne tür yaşam koşullarından söz ediyor.





SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ANLATTI

Aslında bir çocuk dünyaya getirmek için yanıp tutuşan bu ünlü moda dünyasının genç yıldızlarından Hailey Baldwin Bieber. Gençliği çılgına çeviren genç kuşak şarkıcılardan Justin Bieber ile evli olan Baldwin Bieber, Sunday Times'a verdiği röportajda bu konuda çarpıcı açıklamalarla bulundu.

Gösteri dünyasının ünlü Baldwin ailesinin bir üyesi olan 26 yaşındaki Hailey, "bir çocuk sahibi olmak için yanıp tutuştuğunu" söyledi. Ama ardından da ünlü biri olarak kamuoyunun gözü önünde çocuk büyütmenin kendisini korkuttuğunu söyledi.





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'İNSANLAR, HAKKIMIZDA ÇOK KONUŞUYOR'

Baldwin, çocuk doğurmanın daima en büyük isteklerinden biri olduğunu belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bir çocuğum olmasını çok istiyorum. Ama korkuyorum da."

İnsanların kocası Justin Bieber ve arkadaşları hakkında çok konuştuklarını belirten Hailey Baldwin Bieber "O çocuk hakkında durmadan bir şeyler söyleyecek olan insanlarla yüzleşmek zorunda kaldığımı hayal bile edemiyorum" dedi.





AİLESİNİN ŞÖHRETİNİ KÜÇÜKKEN FARK ETTİ

Soyadından da anlaşılacağı gibi Baldwin ailesinin bir üyesi Hailey. Amcası Alec, son dönemde Rust filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürüp yönetmeni de yaralamakla gündeme gelse de Hollywood'un bir dönemine damga vurmuş oyunculardan biri. Babası Stephen de yine aynı ailenin oyuncu üyelerinden.

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Durum böyle olunca Hailey de gösteri dünyasındaki birçok ünlü çocuğu gibi büyüdü. Yani tam da kendi çocuğunun sahip olmasından korktuğu bir hayatı vardı: Fazla göz önündeydi.

Ama söylediğine göre bu durumun farkına varması çok uzun sürmedi. Henüz küçük bir çocukken olup biteni kavramaya başladı. Bu konuda şunları söyledi Baldwin Bieber: "Babanız ya da amcanızla dışarı çıktığınızda insanlar onları durdurup birlikte fotoğraf çektirmek istiyordu. Bunun neden böyle olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Ben durumun çok farkındaydım."

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ONRA ÜNLÜ BİRİNE, JUSTIN BIEBER'A AŞIK OLDU

Böylesine göz önünde bir ailede büyüyen Hailey Baldwin Bieber, elbette kariyer alanını seçerken de bunun uzağında kalmadı. Moda dünyasında ilk adımlarını attı. Ondan sonra da Justin Bieber ile aşk yaşamaya başlayınca spot ışıklarını eskisinden daha güçlü bir şekilde üzerinde toplamaya başladı.

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Çift, 2014 yılında yakınlaştı. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdılar. Yine de Justin ve Hailey ayrılığa çok fazla dayanamadı ve 2018 yılında tekrar bir araya geldiler. Bir ay sonra nişanlandılar ve bunun üzerinden birkaç ay geçtikten sonra evlendiler.