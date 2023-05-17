Ä°ki kardeÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya damga vurdu: Ä°lk isimleri bile aynÄ±

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EN RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER KIRMIZI HALIDA

Zaten gÃ¶sterilen filmler bir yana o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± da Ã§ok Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bÃ¼yÃ¼k sinema buluÅŸmasÄ±nÄ±n en renkli anlarÄ± orada yaÅŸanÄ±r. Kimler gelip geÃ§medi ki oradan? Hem de tam 75 sene boyunca... O Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼yenlerin bazÄ±larÄ± hala zaman zaman orada gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BazÄ±larÄ± da geride hoÅŸ bir seda bÄ±rakÄ±p bu dÃ¼nyaya veda etti.

HayÄ±r... Oscar tÃ¶reninden sÃ¶z etmiyoruz. Elbette o da sinemanÄ±n en Ã¶nemli buluÅŸmalarÄ±ndan biri. Ama biz bu kez Avrupa'da gerÃ§ekleÅŸen en eski ve en saygÄ±n film festivalinden sÃ¶z ediyoruz. Bu yÄ±l 76'Ä±ncÄ± kez dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali'nden yani.

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DEPP'Ä°N DÃ–NÃœÅž FÄ°LMÄ°

Fransa'nÄ±n gÃ¶zde kentinde dÃ¼zenlenen festival bu yÄ±l 76'Ä±ncÄ± kez kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±... DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden filmlerin ve sinema sektÃ¶rÃ¼ne emek verenlerin buluÅŸtuÄŸu festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da yÃ¶netmenliÄŸini Tam adÄ± Maiweenn Le Besco olan Maiwenn'in Ã¼stlendiÄŸi Jeanne du Barry" adlÄ± film yaptÄ±.

Bu filmin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi, eski eÅŸi Amber Heard ile dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde mahkemelerde hesaplaÅŸan Johnny Depp'in 'geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ' filmi olmasÄ±ydÄ±. Elbette Depp de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yerini aldÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu filmin kamera arkasÄ±yla ilgili bazÄ± sÃ¶ylentiler bir sÃ¼re Ã¶nce basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Johnny Depp ile yÃ¶netmen Maiwenn'in kavga ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama 76'ncÄ± Cannes Film Festivali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m bunlar bir yana bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kan yÃ¶netmenler, oyuncular, jÃ¼ri Ã¼yeleri, festivalin gediklilerinden Ã¼nlÃ¼ modeller renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yarattÄ±. Gelin, bir bakalÄ±m bu yÄ±lki Cannes Film Festivali'nin o Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan objektiflere takÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere.

Elbette Cannes'Ä±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kanlarÄ±n hepsini dÃ¼nya tanÄ±yor. Ama biz biraz daha yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir isimle baÅŸlayalÄ±m. Rol aldÄ±ÄŸÄ± MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l dizisiyle tanÄ±nan ardÄ±ndan yapÄ±mdan olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±lan Meryem Uzerli, bir sÃ¼redir Cannes Film Festivali'nin devamlÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan. Uzerli, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gecesinde gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesiyle dikkat Ã§eken siyah bir elbise giydi.

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Cannes'Ä±n deÄŸiÅŸmez konuklarÄ± arasÄ±nda top modeller de yer alÄ±yor. Bunlardan biri Alessandra Ambrosio. BrezilyalÄ± model bu kez de iddialÄ± kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daydÄ±.Â

Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ model Romee Strijd, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± mavi elbisesiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re keyfi de yerindeydi.Â

GenÃ§ oyuncu Elle Fanning, Cannes'Ä±n en gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafetlerini giymesiyle biliniyor bir sÃ¼redir. Bu yÄ±l da geleneÄŸini bozmadÄ±. BasÄ±n tarafÄ±ndan "prenses elbisesi" olarak nitelendirilen bu kÄ±yafeti giydi.Â

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KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en dikkat Ã§eken yÃ¼zlerinden ikisi uzun uzun objektiflere poz verdi. Maria Chiara ve Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles yani soylu bir Ä°talyan aileden gelen ve ilk isimleri de aynÄ± olan kardeÅŸler, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin en Ã§ok ilgi Ã§eken konuklarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±.

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Gelelim bir baÅŸka iddialÄ± kÄ±yafete. Farhana Bodi'nin bu tercihi, hem rengi hem de tasarÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti.Â

Victoria Bonya'nÄ±n tercihi de az iddialÄ± deÄŸildi. Bonya, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da objektiflere uzun uzun poz verdi.Â

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Helen Mirren belki de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kanlar arasÄ±nda en yaÅŸÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸlardan biriydi. Ama renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileme konusunda kimse onun eline su dÃ¶kemedi.Â

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gecesinde Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ alan Michael Douglas'Ä± eÅŸi Catherine Zeta Jones ile kÄ±zÄ± Carys yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Bu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ,Carys iÃ§in de ilk Cannes deneyimi oldu.

Bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Uma Thurman da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya oÄŸlu Levon ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±.21 yaÅŸÄ±ndaki Levon, Thurman'Ä±n Ethan Hawke ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri. Eski Ã§iftin Maya adlÄ± kÄ±zÄ± da oyuncu olarak biliniyor.Â

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Monako Prensesi Caroline ile erken yaÅŸta kaybettiÄŸi eÅŸi Stefano Casiraghi'nin kÄ±zÄ± Charlotte yÃ¶netmen kocasÄ± Dimitri Rassam ile kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ifte, Charlotte'un kardeÅŸi Pierre Casiraghi'nin eÅŸi Beatrice Borromeo (solda) eÅŸlik etti.

FransÄ±z sinemasÄ±nÄ±n efsane oyuncularÄ±ndan Catherine Deneuve her zamanki gibi sade ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± sergiledi.

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Victoria Silvstedt da dikkat Ã§eken kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Naomi Campbell; kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmadÄ±. PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisesi ile gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

GenÃ§ oyuncu Emilia Schule iki renk elbisesiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da objektiflere poz verdi.Â



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