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Davayı kazandı ama aklanmış değil: Sesleri dışarıdan duyuluyordu

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#Johnny Depp#Amber Heard#Maiwenn
Davayı kazandı ama aklanmış değil: Sesleri dışarıdan duyuluyordu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 14:57

Bu sene adını en çok duyduğunuz ünlü kim? Ya da ünlüler? Haydi daha doğrudan soralım, bu yıl hangi ünlü çift en fazla gündemi meşgul etti? Evet, bildiniz Johnny Depp ve Amber Heard! Bir zamanların büyük aşıkları, bu kez evlerinin dört duvarı arasında ne kadar kirli çamaşır kaldıysa hepsini kamuoyu önünde ortaya döktüler. Özel hayatlarının hiçbir gizli saklı ayrıntısı kalmadı. Bunun nedeni de eski çiftin birbirine karşı açtığı karalama davalarının bitip tükenmek bilmemesiydi.

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DEPP DAVAYI KAZANDI AMA...
Geçen yıl Depp, kendisine "eşini döven koca" damgasını vuran İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetti. Bu konuda Amber Heard'ün iddialarının çok büyük payı var. Londra'daki o dosya kapandı belki ama bu kez de konu ABD'de Virginia'da açıldı. O duruşmalar sırasında da Amber Heard ve Johnny Depp, birbirlerine söylemediklerini bırakmadı. Bu kez kazanan Depp oldu. Amber Heard, eski eşine tazminat ödemek zorunda kaldı. Neyse... Olayların kısa özeti bu. Fakat bizim anlatmak istediğimiz başka bir ayrıntı var.

Davayı kazandı ama aklanmış değil: Sesleri dışarıdan duyuluyordu

PARLAK GERİ DÖNÜŞÜN ÖNÜNDE ENGELLER VAR
Eski eşi Heard'ün kendisine yönelik iddiaları nedeniyle kariyeri tepe taklak olan Depp, davayı kazandıktan sonra "itibarını kendisine geri veren" mahkemeye teşekkür etti. Bu noktadan sonra hem onun hem de hayranlarının büyük bir beklentisi vardı: Depp'in sinemaya geri dönmesi ve kariyerine kaldığı yerden devam etmesi. Hatta Depp'in elinde bunu sağlayacak etkili bir silah da vardı. Hayır! Sanıldığı gibi Karayip Korsanları değil, Maiwenn adıyla tanınan Fransız yönetmen Maïwenn Le Besco'nun imzasını taşıyan dönem filmi Jeanne du Barry. 59 yaşındaki Depp bu projede Fransa Kralı 15. Louis'yi canlandıracaktı... Geçmiş zaman kullandık, çünkü filmin setinden çok da güzel haberler gelmiyor. Özetle Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'ün iddialarıyla sekteye uğrayan kariyerine öyle çok parlak bir geri dönüş yapmasını engelleyecek birçok ayrıntı var.

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SETTE HAVA GERGİN
Fransız oyuncu ve sinema yorumcusu Bernard Montiel, konuk olduğu Touche pas à mon poste (TV Setime Dokunma) adlı sohbet programında Johnny Depp ile, Jeanne du Barry adlı filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncularından biri olan Maiween arasında sette çok sert tartışmalar yaşandığını ileri sürdü. Hem de bir değil birkaç kez! İddialara göre Johnny Depp kimi zaman film setine vaktinde gelmiyor. Maiwenn ve ekibin geri kalanı onu bekliyor. Buna sinirlenen Maiwenn de "misilleme" olarak sete vaktinde gitmeyip Depp'i bekletiyor.

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'DURMADAN BİRBİRLERİNE BAĞIRIYORLAR'
Bernard Montiel, bu konuda "Setten gelen çok ciddi ve yüksek tartışma seslerini duydum" dedi ve sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Depp, sete vaktinde geldiğinde harika bir oyuncu. Bazen sabahın altısında, diğer herkes hazırken sete gelmiyor. Maiwenn de buna sinirlenip ertesi gün sete gitmiyor. O zaman da Johnny Depp sette oluyor ama diğer başrol oyuncusu ve yönetmen Maiwenn ortalarda görünmüyor." Montiel'in bir sonraki iddiası ise daha ciddi: "Neredeyse her zaman birbirlerine korkunç bir şekilde bağırıyorlar." Özetle Johnny Depp'in, kendisine yönelik bütün o eski karısına şiddet uyguladığı iddialarından sonra geri dönüş filmi olacağı söylenen Jeanne du Barry filminin setinden gelen haberler böyle.

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DEPP'İN KARİYERİ HÂLÂ TEHLİKEDE
Geçmişte de film setlerinde böyle uyumsuz davranışlar sergilediği bilinen Johnny Depp, o dönemde Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olduğu için bütün bu davranışları sineye çekilebiliyordu yorumlara göre. Ama bundan sonrası için aynı durumun mümkün olup olmayacağı belli değil. Yorumcular, Depp'in bu tür tavırları sürdürmesi halinde işinin eskisi kadar kolay olmayacağı söyleniyor. Onlara göre Depp her ne kadar Amber Heard'e karşı açtığı davayı kazanmış olsa da bu onun tamamen aklandığı anlamına gelmiyor. Davadan galip çıksa da Hollywood'un bazı büyük stüdyoları Depp ile çalışma konusunda pek istekli değil. Eğer Montiel'in iddiaları tam olarak kanıtlanırsa "parlak geri dönüş" Johnny Depp için bir hayal olabilir.

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Davayı kazandı ama aklanmış değil: Sesleri dışarıdan duyuluyordu

YÖNETMEN, SENARİST VE OYUNCU
Biraz da yönetmen ve senarist Maiwenn'i tanıyalım. 46 yaşındaki Fransız sanatçının tam adı Maïwenn Le Besco. Komedi kulüplerinde tek kişilik gösteriler yaparak kariyerine başlayan Maiwenn, Fransız korku filmi Haute Tension ile sinemaya adım attı. 1997 yılında Luc Besson'un Beşinci Element adlı filmiyle dikkat çekti. İlk yönetmenlik denemesini 2004 yılında I am An Actrice ile yaptı. Maiwenn, 2015 yılında yönetmenliğini üstlendiği Polisse Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

 

 

 

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#Johnny Depp#Amber Heard#Maiwenn

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