Charlize Theron sonunda aÅŸka yenildi: YeÅŸil gÃ¶zlerine kalbini kaptÄ±rdÄ±

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EL ELE YAKALANDILAR

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, Hollywood'un tecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Charlize Theron. Oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± model Alex Dimitrijevic ile Los Feliz sokaklarÄ±nda el ele objektiflere takÄ±ldÄ±. Theron ve yeni sevgilisi Dimitrijevic, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerini fark etmelerine raÄŸmen fotoÄŸrafÃ§Ä±lara tepki gÃ¶stermedi.





UZUN BOYLU, YEÅžÄ°L GÃ–ZLÃœ MODEL

Peki Charlize Theron'un yeni aÅŸkÄ± Alex Dimitrijevic kim? ÃœnlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Dimitrijevic, yeÅŸil gÃ¶zleri ve ak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ saÃ§larÄ±yla mesleÄŸinin aranan yÃ¼zlerinden biri olarak biliniyor. 1.87 santimlik boyuyla da dikkat Ã§ekiyor.

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EVLENMELERÄ° BEKLENÄ°RKEN AYRILDILAR

Charlize Theron, bugÃ¼ne kadar en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkilerinden birini meslektaÅŸÄ± Sean Penn ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Herkes onlarÄ±n evlenmesini beklerken Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.Â Theron ile Penn'in neden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da bÃ¼yÃ¼k merak konusu olmuÅŸtu. Bir iddiaya gÃ¶re Theron'un Sean Penn'e hiÃ§bir aÃ§Ä±klama yapmadan iliÅŸkiyi bitirdiÄŸi konuÅŸulmuÅŸtu.

Fakat Theron daha sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Galiba insanlar bazÄ± sansasyonlar yaratmayÄ± seviyor. Bir iliÅŸki bittikten sonra saÃ§masapan hikayeler uyduruluyor ve dramlar yaratÄ±lÄ±yor. Sean'la konuÅŸmadan, aramalarÄ±na ya da mesajlarÄ±na cevap vermeden ortadan kaybolma fikri bile Ã§ok saÃ§ma. Ä°ÅŸin doÄŸrusu, biz bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±k ve yÃ¼rÃ¼temediÄŸimizi anlayÄ±nca ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± birlikte aldÄ±k."

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UZUN SÃœRE NÄ°ÅžANLI KALDILAR; Theron, Stuart Townsend ile 2001 ile 2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda niÅŸanlÄ±ydÄ±. Ã‡ift uzun iliÅŸkinin ardÄ±ndan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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'MECBUR KALIRSAM ÃœZÃœLÃœRÃœM'

GÃ¼zel oyuncu birkaÃ§ ay Ã¶nce sevgilileriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Hollywood Reporter'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda eÄŸer gerekirse Ã§ocuklarÄ± iÃ§in kariyerini feda edebileceÄŸini sÃ¶yledi Theron.

Bir soru Ã¼zerine bu hayatta kendisi iÃ§in bir ÅŸeyler yapabilmenin kendisi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi gÃ¼zel oyuncu. Ã‡ocuk yaÅŸÄ±nda baÅŸÄ±na gelen aile trajedisinin kendisine Ã¶ÄŸrettiÄŸi bir ÅŸey olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi: "Bu hayatta herhangi bir ÅŸeye sonsuza kadar sahip olamazsÄ±nÄ±z."

YaÅŸÄ± 50'ye yaklaÅŸtÄ±kÃ§a bazÄ± ÅŸeylerin ayÄ±rdÄ±na daha iyi vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten gÃ¼zel oyuncu, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da aile hayatÄ± ile iÅŸini dengelemesi konusunda kendisine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirtti. Hem anne olmayÄ± hem de oyuncu ve yapÄ±mcÄ± olmayÄ± sevdiÄŸini anlatan Theron, gÃ¼nÃ¼n birinde birisi gelip kendisine oyunculuk ile annelik arasÄ±nda bir tercih yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylerse Ã¼zÃ¼lebileceÄŸini saklamadÄ±.

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ANNELÄ°K SERÃœVENÄ° 2012'DE BAÅžLADI: ÃœLKESÄ°NDE GÃ–RDÃœKLERÄ°NDEN ETKÄ°LENDÄ°

AslÄ±nda Theron'un hayranlarÄ± bu durumu Ã§ok iyi bilir. GÃ¼zel oyuncu her iki Ã§ocuÄŸunu da kendisi dÃ¼nyaya getirmedi. Yani onlarÄ± evlat edindi. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Theron'un annelik serÃ¼veni 2012 yÄ±lÄ±nda Jackson'Ä± evlat edinmesiyle baÅŸladÄ±.

Sonra 2015 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde bu kez de August'u evlat edindi. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Theron, her iki Ã§ocuÄŸunu da evlat edindiÄŸinde doÄŸurganlÄ±k Ã§aÄŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ocuk doÄŸurmak yerine evlat edinmek onun iÃ§in tamamen bilinÃ§li bir tercih. Bu konuda doÄŸup belli bir yaÅŸa kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrika'da tanÄ±k olduklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi var. Ana vatanÄ±nda geÃ§irdiÄŸi yÄ±llarÄ± iÃ§inde toplumda birÃ§ok yardÄ±ma muhtaÃ§ yetim Ã§ocuÄŸun zorlu yaÅŸamlarÄ±na tanÄ±klÄ±k etti. Sonra da kendi hayatÄ±yla ilgili Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmek yerine evlat edinme fikri yerleÅŸti kafasÄ±na.

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PARNTERLERÄ°ME DOÄžURMAK Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°M KONUSUNDA HEP DÃœRÃœST DAVRANDIM

BirÃ§ok kadÄ±nÄ±n aksine Charlize Theron, hiÃ§bir zaman kendisi bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmeyi istememiÅŸ. Bunu da bir rÃ¶portajÄ±nda bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Theron: "Bir iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸun zamanlarda da partnerlerime karÅŸÄ± hep dÃ¼rÃ¼st oldum. Onlara evlat edinme hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi ve benim ailemin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±m." Theron'un sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re birÃ§ok kadÄ±n iÃ§in ikinci ya da Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ tercih hatta son Ã§are olan evlat edinme onun her zaman ilk hedefi oldu. "Evlat edinme benim iÃ§in ikinci seÃ§enek deÄŸildi. Her zaman ilk seÃ§imimdi" diyerek bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini de ifade ediyor Theron.

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