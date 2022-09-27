Ünlü oyuncu yıllar sonra anlattı: Cinselliğimi öne çıkarıp arzulanan kadın olmamı istediler

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CİNSELLİĞİNİ ÖNE ÇIKARMASINI İSTİYORLARDI

Öyle ki sette ne giyeceğine bile kendisi karar veremiyordu. Daha da çarpıcısı, birlikte çalıştığı yönetmenler onun rol yeteneğinden ve oyunculuk gücünden çok nasıl göründüğüyle ilgiliydi. Onun olabildiğince güzel hatta cinsel açıdan arzulanabilir görünmesini istiyorlardı.

O GÜNLERİ HİÇ UNUTMADI

O günlerin üzerinden çok zaman geçti. O artık istemediği her rolü geri çevirebilecek durumda. Ama yine de yıllar önce yaşadığı o rahatsızlığı hiç unutmadı ve fırsatını bulduğu her seferinde de dile getiriyor.

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'ARZULANABİLECEK ŞEKİLDE GÖRÜNMEMİ İSTEDİLER'

O ünlü oyuncu, rol aldığı The Monster (Cani) filmiyle 2004 yılında Oscar kazanan Charlize Theron'dan başkası değil. Harper's Bazaar dergisine bir röportaj veren oyuncu, kariyerinin başında yaşadığı zorlukları anlattı. İki çocuk annesi 47 yaşındaki Theron, o dönemde yönetmenlerin kendisini sadece bir nesne olarak gördüklerini, ne giyeceğine bile karıştıklarını söyledi. Theron, kariyerinin ilk yıllarında birlikte çalıştığı yönetmenlerin, kadınlığını, cinselliğini öne çıkarıp arzulanabilir bir şekilde görünmesini istediklerini belirtti. Sonra da bu durumu "küçültücü" kelimesiyle ifade etti.

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YÖNETMENİN ADINI NET OLARAK AÇIKLAMADI: Charlize Theron, sözünü ettiği bu yönetmenin kim olduğunu net olarak açıklamadı. Ancak onun kariyerinin ilk döneminde rol aldığı Children of the Corn III: Urban Harvest', '2 Days in the Valley', 'That Thing You Do!' and 'Trial and Error' adlı filmleri hatırlayanlar bu yapımlardan birinde çalıştığı yönetmen olabileceğini düşündü.

Charlize Theron "Başlangıçta bu konuda hiçbir konuşma olmazdı. Bana 'işte giyeceğin şey bu' derlerdi. Oscar ödüllü oyuncu, röportajda özellikle de adını vermediği bir yönetmenden söz etti. Onun bir proje sırasında durmadan kendisine prova yaptırdığını anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumun benim cinselliğimle ilgili olduğu çok açıktı." Theron, kariyerine başladığı dönemde bu durumun bir kural olduğunu da ekledi.

BU FİLMLE KARİYERİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Theron, 1996 tarihli 2 Days in the Valley adlı filmde kamera karşısına geçti. O yapımdaki iç çamaşırlı sahneleri de hafızalara kazındı. Bugün Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Charlize Theron, kariyerindeki en önemli çıkışını Keanu Reeves ve Al Pacino ile birlikte oynadığı 1997 tarihli The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı) filmiyle yaptı.

OSCAR KAZANDIRAN ROL

Ardından peş peşe iyi izlenen filmlerde rol alan Theron 2004'te de kadın seri katiy Aileen Wuornos'u canlandırdığı The Monster (Cani) filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı.

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BANKADAKİ SON PARASINI ÇEKERKEN KEŞFEDİLDİ

Charlize Theron'un bugünkü şöhretine ulaşmasının da kelimenin tam anlamıyla 'film gibi' bir öyküsü var. Güney Afrikalı Charlize Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya başladı. Fakat bu alandaki serüveni dizini incitince sona erdi. Sonra 16 yaşına geldiğinde ise modellik yapıyordu. Şansını sinemada denemek için Los Angeles'a giden Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidişlik bilet verdi. Haftalar geçmesine rağmen bir sonuç alamayan Theron, hesabında kalan son parayı çekmek için bankaya gitti. Çeki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini çekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadığını sordu. Theron ise "Değilim ama olmak istiyorum" yanıtını verince oyunculuk kapılarını araladı.

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NİŞANLISIYLA YOLLARINI AYIRDI: Özel hayatını fazla göz önünde yaşamayan Theron, uzun süre Stuar Townsend ile nişanlı kaldı. 2001 yılında İrlandalı aktör Stuart Townsend birlikteliğe başlayan Theron, 2011 yılında ilişkisini bitirdi.

HERKES EVLİLİK HABERİ BEKLİYORDU: Theron'un Sean Penn ile yaşadığı ilişki de çok konuşuldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken onlar yollarını ayırdılar.



ANNESİ, BABASINI ATEŞLİ SİLAHLA VURDU

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde doğan Theron'un annesi Gerda Alman, babası Charles Theron ise Fransız asıllıydı.Annesi ve babası bir yol yapım şirketi işletiyordu. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. Annesi kendini savunduğu gerekçesiyle ceza almadı. Theron, kariyerinin yanı sıra bu aile trajedisiyle de gündeme geliyor zaman zaman. Hatta bu konuda açıklama yapmaktan da çekinmiyor. Theron, üç yıl önce bir röportajda bu konu hakkında açık açık konuşmuştu.

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'KONUŞMAKTAN UTANMIYORUM'

Theron o röportajda Annemin kendini savunmak için babamı vurduğu o gece hakkında konuşmaktan hiç utanmıyorum. Benzer durumdaki insanların, yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyorum" diye konuştu. Hatta bu konuda konuşmaktan kaçınmadığını çünkü bu yaşanmışlığın benzer tecrübelere sahip başka insanlara yardımcı olmasını istediğini de söylemişti.

KIZINI VE KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN: Aslında çok iyi bilinen bu olayı bir daha hatırlamak istersek... Charlize Theron'un annesi Gerda, 1991 yılının o kabus gibi gecesinde kocası Charlie'yi vurmak zorunda kalmıştı. Gerda, kocası Charles, hem ohu hem de kızı Charlize'i kurşunlayıp öldürmekle tehdit ettiği için kendilerini savunmak amacıyla silahını ateşledi.

'BABAMI HEP O HALİYLE HATIRLIYORUM'

Ünlü oyuncu röportajında babasıyla ilişkisini "inanılmayacak kadar sağlıksız" diye nitelendirdi. Theron, babasının alkolik olduğunu ve babasını hep o haliyle hatırladığını söyledi. Ünlü yıldız bunun "umutsuz bir durum" olduğunu da sözlerine ekledi. FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS