Gösteri dünyasında şaşırtan alışkanlık: Oğlum hâlâ benimle aynı yatakta uyuyor

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'OĞLUM BENİMLE BİRLİKTE UYUYOR'
Mermaids (Deniz Kızları) ile çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini çok sayıda yapımla sürdüren 42 yaşındaki Christina Ricci, ilk evliliğinden dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Freddie'nin hâlâ kendisiyle birlikte aynı yatakta uyuduğunu açıkladı. Geçen yılın ekim ayında yaptığı ikinci evliliğinden 9 aylık bir kızı olan Ricci, onun ise kendi beşiğinde uyuduğunu anlattı.
KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ DURUM AYNI
People dergisine konuşan Christina Ricci, ilk evliliğini gerçekleştirdiği James Heerdgen'den dünyaya gelen oğlu Freddie'nin geceleri hâlâ kendisiyle uyuduğunu söyledi. Bu durumun Freddie'nin daha küçük olduğu dönemden bu yana devam ettiğini sözlerine ekledi.
'KAFASINI BEŞİĞİN KENARINA VURMAYA BAŞLADI'
Ricci, eski eşiyle birlikte neden böyle bir karar verdiklerini de şöyle anlattı: "Freddie daha küçükken onu kendi yatağına koyduk. Ama bu durumdan pek hoşlanmadı. Bir çığlık atıp kafasını beşiğin kenarına vurmaya başladı." İşte o andan sonra da yalnız yatmaktan hoşlanmadığını belli eden Freddie anne ve babasıyla birlikte uyumaya başladı. Ricci ile Heerdegen'in ayrılmasından sonra da Freddie annesiyle uyumaya devam etti.
40 YAŞINDAN SONRA İKİNCE KEZ ANNE OLDU
Christina Ricci, geçen yılın ağustos ayında ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. 41 yaşında ikinci kez anne olmaya hazırlananRicci'nin bu haberi hayranlarını hem şaşırtmış hem de mutlu etmişti. Christina Ricci, şu anda 9 aylık olan kızı Cleo'ya hamile olduğunu ve babasını kimliğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Ardından da hem Ricci'nin hem de başka birçok ünlünün de kuaförü olarak tanınan Mark Hampton, bebeğin babasının kendisi olduğunu belirten bir Instagram mesajı paylaştı. Ricci de Hampton da paylaşımlarında birbirlerini etiketledi.
TEK ÇOCUKLU EVLİLİK KISA SÜRDÜ
Christina Ricci ise ilk evliliğini 2013 yılında James Heerdegen ile yaptı. Çiftin, Freddie adını verdikleri bir erkek çocukları oldu. Fakat Richie ile Heerdegen, yollarını ayırdılar.
SONUNDA ODALARINI AYIRDILAR
Hollywood'un, Christina Ricci dışındaki başka bazı ünlüleri de çocuklarıyla birlikte ya da en azından aynı odada uyumayı tercih ediyor. Bunlardan biri Kristen Bell ile Dax Shepard. 9 yaşında Lincoln ve 7 yaşında Delta adında iki çocukları olan çift, uzun süre onlarla aynı odada uyuyordu. Kristen Bell, geçen haziran ayında yaptığı açıklamada çocuklarının artık kendileriyle aynı odada uyumayı bıraktığını söyledi. Bell "Onlar artık kendi odalarında uyuyor" diye konuştu.
11 YAŞINDAKİ OĞLU DA ONUNLA BİRLİKTE UYUYOR
Bir başka ünlü oyuncu Alicia Silverstone da 11 yaşındaki oğlu Bear ile birlikte uyuduklarını söylemişti. 45 yaşındaki Silverstone bu açıklamayı konuk olduğu Ellen Fisher'ın podcast yayınında yapmıştı. (FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS)