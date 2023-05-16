Kızıyla oynadığı filmle ödül kazandı, gözyaşlarına boğuldu: Armut dibine düştü

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KENDİSİ GİBİ OYUNCU OLDU

Bazı meslekler ve zanaatlar kelimenin tam anlamıyla ebeveynlerden çocuklarına geçiyor. Gösteri dünyasının ünlüleri için de aynı durum söz konusu. Üstelik bazı ünlüler, çocuklarıyla aynı projelerde yer alıyorlar.

Model Heidi Klum'un kızıyla verdiği çok eleştiri alan o pozları hatırlayın lütfen. Ya da Andie MacDowell'ın kızlarından Margaret Qualley ile oynadığı Maid adlı yapımı izlemişsinizdir. Belki de Sean Penn'ın kızı Dylan Frances ile kamera karşısına geçtiği Flag adlı sinema filmini.





İLK GÖZ AĞRISIYLA AYNI FİLMDE OYNADI

İşte kendi dünyaya getirdiği çocuğuyla meslektaş olan ünlülerden biri de İngiliz oyuncu Kate Winslet. Titanic filmiyle yıldızı parlayan ve ondan sonra da zirvedeki yeriniz hiç bırakmayan Winslet, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia Threapleton ile büyük bir mutluluğu paylaştı. Üstelik öylesine büyük bir sevince ve coşkuya kapıldı ki onca insanın karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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47 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, önceki gece Londra'da Royal Festival Hall'da düzenlenen BAFTA Televizyon Ödülleri'ne damgasını vurdu. Hem de yanında kızı Mia ile birlikte. Daha önce aralarında en iyi kadın oyuncu Oscar'ının da bulunduğu birçok ödülü evine götüren Winslet için o gecenin ayrı bir önemi vardı.

Tecrübeli oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan kızı Mia ile birlikte kamera karşısına geçtiği I Am Ruth adlı TV filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında BAFTA TV Ödülü kazandı. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı.





'BİZ BU İŞİ ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE YAPTIK'

Winslet, elinde tuttuğu heykelciği göstererek "Eğer bunu ikiye bölmeyi başarabilseydim diğer yarısını kızım Mia Threapleton'a verirdim" dedi.

Gözyaşlarına boğulan Kate Winslet, kendisine ödül kazandıran I Am Ruth adlı yapımda Mia ile birlikte oynadıklarını belirtip "Biz bunu çocuğumla birlikte yaptık" dedi. O anlarda Winslet'ın kızı Mia'nın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Winslet, kızının rolüne hazırlanırken kimi zaman gencecik yaşında kendisine büyük acı veren duygusal deneyimler yaşadığını belirtip "Bu benim nefesimi kesti" diye konuştu.





FİLMDE DE ANNE İLE KIZI CANLANDIRDILAR: Mia Threapleton ile Kate Winslet; I Am Ruth (Ben Ruth) adlı yapımda gerçek hayattaki gibi anne ile kızı canlandırdı.





ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Başarılı oyuncu Kate Winslet bu zamana kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında yönetmen Jim Threapleton ile yaptı. İlk göz ağrısı Mia işte bu evlilikten dünyaya geldi.

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Winslet daha sonra bir başka yönetmen Sam Mendes ile evlendi. 2003 ile 2011 arasında süren bu evlilikten şu anda 19 yaşında olan Joe adında bir oğulları oldu.

Kate Winslet, 2012 yılında bu kez Edward Abel Smith ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Bear Blaze adını verdikleri bir erkek çocukları bulunuyor. Winslet'ın en küçük çocuğu 7 yaşında.