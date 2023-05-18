O gece ne Ã§ekti o yÄ±rtmaÃ§tan

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YÄ°NE RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER ORTAYA Ã‡IKTI

Bir yanda usta yÃ¶netmenler, diÄŸer yanda kariyerinde henÃ¼z "bebek adÄ±mlarÄ±nÄ± atan" sinemacÄ±lar, orada buluÅŸur. BÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l AltÄ±n Palmiye'yi kimin alacaÄŸÄ± bir yana en Ã§ok meraklÄ± bakÄ±ÅŸ ise festivalin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na yÃ¶nelir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±, gerÃ§ekten de birÃ§ok oyuncunun, yÃ¶netmenin hayalini sÃ¼sler. AyrÄ±ca orada rengarenk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de sergilenir.

Tabii ki bu yÄ±l 76'ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan festival iÃ§in yine bu durum deÄŸiÅŸmedi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± FransÄ±z yÃ¶netmen Maiwenn'in Jeanne Du Barry adlÄ± filmiyle yapÄ±lan festivalin ikinci galasÄ± da dÃ¼n gece gerÃ§ekleÅŸti.

Son yÄ±llarÄ±n yÃ¼kselen sinemacÄ±larÄ±ndan biri olan Japon Hirokazu Kore-eda'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kaibutsu'nun galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yine renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilendi.Â

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DÃ¼n gece festival sarayÄ±na uzanan o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kanlarÄ±n arasÄ±nda bazÄ±larÄ± diÄŸerlerinden daha fazla dikkat Ã§ekti. Ä°ÅŸte bunlardan biri de giydiÄŸi kÄ±yafetin yÄ±rtmacÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba harcayan Ä°ngiliz oyuncu Amy Jackson oldu.Â

Jackson'Ä±n tek omuzlu elbisesinin saÄŸ yanÄ±nda Ã§ok derin bir yÄ±rtmaÃ§ vardÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ aynÄ± renk yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamlayan Jackson o derin yÄ±rtmaÃ§ yÃ¼zÃ¼nden bir sorun yaÅŸamamak iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±.Â

Ã–NLEM ALMIÅžTI AMA YÄ°NE DE RAHAT EDEMEDÄ°

AslÄ±nda Amy Jackson, elbisesinin altÄ±nda ona Ã¶zel bir parÃ§a olarak hazÄ±rlanan mayo benzeri bir parÃ§a vardÄ±. Ama gÃ¼zel oyuncu yine de elinden gelen dikkati sergiledi. Onun, bu "yÄ±rtmaca hakim olma gayreti" de yÄ±llar Ã¶nce yine Cannes'da yaÅŸanan benzer anlarÄ± akÄ±llara getirdi.

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2016 yÄ±lÄ±ndaki festivalde top model Hadid, tÄ±pkÄ± Amy Jackson'Ä±n giydiÄŸine benzer Ã§ok derin yÄ±rtmacÄ± olan bir elbise tercih etmiÅŸti. Zaten kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren de filmin oyuncularÄ± dahil diÄŸer tÃ¼m konuklarÄ± gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±.Â

Bella Hadid'in 2016'daki Cannes Film Festivali'nde konuk olduÄŸu The Unknown Girl filminin galasÄ±nda giydiÄŸi bu elbise bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. Alexandra Vauthier tasarÄ±mÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± elbise, tamamen aÃ§Ä±k sÄ±rtÄ±, yÄ±rtmacÄ± ve gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesiyle ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸtu. Ã–yle ki gÃ¼nlerce konuÅŸulan bu elbise Cannes Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± tarihine geÃ§ti.

AMAÃ‡, Ä°KONÄ°K BÄ°R ELBÄ°SE YARATMAKTI

Ama Sulcer'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re elbise her ne kadar riskli gÃ¶rÃ¼nse de aslÄ±nda son derece korunaklÄ±ydÄ±. Stilist Elizabeth Sulcer, herhangi bir soruna yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in elbisenin iÃ§inde aynÄ± renkte ipek bir iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± dikilmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ elbise olsa da aslÄ±nda Hadid'in giydiÄŸi tulum tarzÄ± bir giysiydi.

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Elizabeth Sulcer, model Bella Hadid ve tasarÄ±mcÄ± Alexandre Vauthier ile birlikte elbise Ã¼zerinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da anlattÄ±. Stilist Sulcer "AmacÄ±mÄ±z gÃ¼zel ve ikonik bir elbise yaratmaktÄ±" diye konuÅŸtu.

Bella Hadid'in,

Cannes Film Festivali'nin yakÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuran bu kÄ±rmÄ±zÄ± elbisesini hatÄ±rladÄ±ktan sonra dÃ¶nelim 76'ncÄ± Cannes Film Festivali'nin programÄ±nda yer alan Kaibutsu filminin galasÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya yansÄ±yanlara.Â

Portekizli model Sara Sampaio, o gece kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en gÃ¶z alÄ±cÄ± giysilerinden birini giydi.Â





Urvashi Rautela'nÄ±n kÄ±yati Sampaio'nun elbisesiyle "renk kardeÅŸi" oldu. Ã–zellikle gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ±ndaki iÅŸlemeleriyle dikkat Ã§ekti.Â

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Araya Hargate'in elbisesinin kuyruk kÄ±smÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da birkaÃ§ kiÅŸilik yer kapladÄ±. Merdivenleri Ã§Ä±karken de iki kiÅŸi ona yardÄ±m etti.Â





Viola Davis'in beyaz elbisesi de gÃ¶steriÅŸ konusunda Ã¶ne Ã§Ä±kanlardan biriydi.

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Gemma Chan da gala iÃ§in beyaz bir elbise tercih etti.Â

Cannes'Ä±n geÃ§miÅŸinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken elbiselerini giyen Anja Rubik bu kez pantolon ve gÃ¶mlek tercih etti.Â

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Grace Elizabeth gala iÃ§in iki renkli bir elbise tercih etti.Â

Gao Ye, gÃ¶z alÄ±cÄ± yeÅŸil elbisesiyle galanÄ±n en renkli giyinen Ã¼nlÃ¼lerinden biriydi.Â

Mavi En SÄ±cak Renktir adlÄ± filmle, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Cannes Film Festivali'ne damgasÄ±nÄ± vuran AdeleÂ Exarchopoulos, gala iÃ§in iki parÃ§alÄ± beyaz bir elbise giydi.Â

Jude Law ve eski eÅŸi Sadie Frost'un kÄ±zÄ± Iris Law, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en iddialÄ± kÄ±yafetlerinden birini giydi.







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