Kırmızı halıda gerilimli anlar: Bu dekolte fazla mı?

Haberin Devamı

BİRBİRLERİNE ÖVGÜLER YAĞDIRIYORLAR AMA...

Son iki haftadır katıldıkları programlarda birbirlerini de övgülere boğdular. Ama bu kadar değil! Evlendikleri günden bu yana haklarında tatsız söylentiler de çıkıyor.

Ünlü çiftin kamera karşısındaki yüksek tansiyonlu tartışması olay oldu.

Bunlara göre JLo ile Affleck'in "cicim ayları" çabuk bitti. Şimdi çiftin yuvasında tartışma eksik olmuyor. Söylentiler bu yöndeyken Lopez ile Affleck cephesi, kapalı kapılar ardındaki yaşantıları hakkında ser verip sır vermiyor.

Gözden Kaçmasın Teni bile kusursuz: Benim karım dünyanın en muhteşem kadını Haberi görüntüle

Haberin Devamı

KAMERALAR KARŞISINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, önceki gece katıldıkları bir film galasında yine bütün dikkatleri üzerlerinde topladılar. Bunun nedeni Lopez'in iddialı kıyafeti ve kameralar karşısında verdikleri aşk dolu pozlar değildi sadece. Ünlü çiftin tansiyonu bu kez kameralar karşısında yükseldi. Gelin, neler olup bittiğine bir bakalım...

Lopez'in önemli rollerinden birini üstlendiği The Mother adlı filmin galası Los Angeles'ta yapıldı. Elbette Jennifer Lopez de kocası Ben Affleck de galanın ruhuna uygun, şık giysiler içindeydi. 53 yaşındaki Lopez, uzun bej bir etek, üzerine aynı renk bir büstiyer ve onun da üstüne yine aynı renkte bir ceket giydi.

Yılların alışkanlığı sporla şekil verdiği karın kasları açıktaydı Lopez'in. Kıyafetinin en dikkat çeken yanı da derin göğüs dekoltesiydi. İşte iddialara göre kamera karşısında tansiyon yükselten ayrıntı da buydu.

Gözden Kaçmasın Büyük aşkın şiddetini araya giren yıllar bile söndürememiş: Ona baktıkça gözlerim yaşarıyor Haberi görüntüle

'BU DEKOLTE FAZLA MI?'

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, kameralara poz vermeden önce aralarında uzun uzun tartıştılar. Görünüşe yani yüz ifadelerine göre bu ciddi bir tartışmaydı. Aslına bakılırsa ünlü çiftin bu kadar ulu orta kavga etmesi beklenmediği için de bu durum tartışma yarattı. Sonunda dudak okuma uzmanları, Lopez ile Affleck'in ne tartışıyor olabileceğini masaya yatırdı ve bir sonuca vardılar.

Haberin Devamı

Buna göre internette de gündem olan o anlarda Lopez ile Affleck, kamera ve objektiflere poz verme açısını tartıştılar uzun süre. Dudak okuma uzmanlarının yorumuna göre Lopez, kocası Affleck'e göğüs dekoltesinin fazla olup olmadığını sordu. Affleck de öyle olmadığını belirtti.

Ünlü çift kameralara poz verecekleri doğru açıyı yakaladıktan sonra Affleck karısına, kendisine daha yakın durmasını söyledi. Ardından da eğilip "Merak etme bebeğim" dedi. Poz verme işi bittikten sonra Ben Affleck, "İşimiz bitti" dedi ve karısına bir öpücük verdi.

KAPIYI BİRAZ SERT KAPATTI

Ama dudak okuma uzmanlarının bu açıklaması, Bennifer çiftinin hayranlarını rahatlatmadı. Çünkü başka bir olay ünlü çiftin arasının iyi olmadığı iddiaları bir kez daha "alev aldı".

Haberin Devamı

Görüntülerde Lopez ile Affleck ellerinde kahveleriyle araçlarına doğru ilerliyorlar. Aracın yanına geldiklerinde Affleck karısının sağ taraftaki koltuğa oturması için kapıyı açıyor. Sonra da biraz sert bir şekilde kapatıyor. Bu hareketin ardından sürücü koltuğuna doğru ilerliyor.

İşte o görüntülerde Ben Affleck'in kapıyı biraz sert bir şekilde kapatması çiftin sinirli olduğu, onlar için hayatın göründüğü kadar iyi gitmediği iddialarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Söz konusu görüntülerde araçlarına doğru ilerlerken Affleck ve Lopez, birbirleriyle hiç konuşmuyorlar. Üstelik yüzlerinde de ciddi bir ifade var.

Görünüşe göre Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in üzerindeki bu ilgi hiçbir zaman azalmayacak. Bu türden iddiaların da sonu gelmeyecek.