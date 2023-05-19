Tam düğmelerin bittiği noktada... Şimdi de bacak kasları olay oldu

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sonra deyim yerindeyse ailede taşlar yerinden oynadı. Birçok önde gelen aile üyesinin hiyerarşideki yeri değişti, eski unvanlar yeni sahiplerini buldu. Geçmişte daha geri planda duran bazı aile üyeleri de ön plana çıkmaya başladı.

Aslında taht sıralamasında babasından hemen sonra gelen Prens William ile eşi Kate Middleton'ın aile içindeki yeri hep ön saflardaydı. Ancak yeni düzenle birlikte yani Kral 3. Charles'ın tahta çıkmasından sonra bu çift, çocuklarıyla birlikte daha fazla göz önünde olmaya başladı. Hatta 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde olduğu gibi bazen Kral Charles ile Kraliçe Camilla'yı bile geride bırakır oldular.

Bu hatırlatmanın ardından konumuza dönelim. İngiliz kraliyet ailesine sonradan katılmasına rağmen sanki kendisi de "mavi kanlı" bir aileden geliyormuş gibi bir görünüm sergileyen Kate Middleton, son günlerde dur durak bilmiyor. Birbiri ardına ziyaretlere gidiyor. Yani daha açık bir deyişle "çalışan bir aile üyesi" olarak görevini yapıyor.

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Prens William ile evliliğinden üç çocuk annesi olan 41 yaşındaki Kate Middleton, dün de Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası kapsamında Londra'da ortaokul öğrencileriyle buluştu. Anna Freud Merkezi'ne giden Kate Middleton aslında çok iyi bir amaç için oradaydı. Ama artık bütün dünya tarafından bir stil ikonu olarak görüldüğü için yine giyimi kuşamıyla da ilgi çekti. Daha öncekilerden farklı olarak bu kez bacak kasları da işin içine girdi.

Kate Middleton ya da Kraliçe'nin ölümünden bu yana taşıdığı unvanıyla Galler Prensesi Catherine, merkezin yetkililerinin yanı sıra bir grup ortaokul öğrencisiyle buluştu. Onlarla hayatlarını etkileyen anksiyeteleriyle nasıl mücadele etikleri hakkında sohbet etti.

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Prenses Kate, hayranlarının pek beğendiği elbisenin beyaz rengini daha önce giymişti.

Middleton bu ziyaret için sevdiği renklerden biri olan yeşil bir elbise giydi. Suzannah London imzalı bu elbisesini daha önce de giydiği arkası açık, siyah burunlu bej ayakkabılarıyla tamamladı. Kate'in boydan boya düğmeli olan elbisesinin ön kısmında tam düğmelerin bittiği noktada, onun çok uzun zamandır uzak durduğu türden bir yırtmaç vardı.

Aslında bol kesim eteğin bir parçası olarak çok da dikkat çekmeyen o kısa yırtmaç; zaman zaman yürürken açılınca da Kate'in bacak kasları gözler önüne serildi.

Çocukluk yıllarından bu yana bir spor tutkunu olan, egzersiz programını aksatmayan Kate, bir de elbisenin altına yüksek topuklu ayakkabı da giydiği için bacak kasları daha fazla dikkat çeker hale geldi.

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İşin aslı, Kate Middleton yıllar önce daha ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra sadece bir ay içinde hemen eski formuna kavuşmasıyla çok konuşulmuştu. Gençlik yıllarında, özellikle de William ile tanıştığı sırada daha kilolu olan Middleton'ın nasıl olup da böyle hemen incecik olduğu hatta karın kaslarının bile dümdüz olduğu merak edilmişti.

Şimdi de üç tane çocuk dünyaya getirmesine rağmen nasıl olup da zayıflık sınırında incecik kaldığı çok konuşulan bir durum.

Aslında, üç çocuk dünyaya getiren annesi Carole Middleton'a bakıldığında ve onun da artık 68 yaşında olduğu düşünüldüğünde Kate'in genetik anlamda şanslı olduğunu söylemek mümkün. Ama hepsi o kadar değil. Çünkü Galler Prensesi Catherine, görevlerinden fırsat bulduğu her zaman düzenli spor yapıyor ve elbette yiyip içtiklerine çok dikkat ediyor.

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Bu arada... Kate Middleton'ın her üç doğumundan sonra da kısacık zamanda eski formuna dönmesinin kilit noktasını, en küçük oğlu Louis'yi doğurduktan sonra uzmanlar şöyle açıklamıştı: "Burada önemli olan, hamilelik sırasında fazla kilo almamak. Bunun için sağlıklı beslenmek."

O dönemde uzmanlar, Middleton'ın her üç hamileliği sırasında da bu özel durumuna göre egzersiz yaptığını ve tabii ki sağlıklı beslenme tercihleri yaptığını belirtti.

Spor eğitmenlerine göre Kate'in üç doğum yapmasına rağmen bir gram bile fazla kilosu olmamasın nedeni; spor alışkanlığını hiçbir zaman bırakmaması. Bu sayede kasları güçlü kalıyor ve metabolizma hızı da düşmüyor.

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Bu arada Kate'in beslenme alışkanlıklarına dair bazı ayrıntılar da zaman zaman gündeme geliyor. Kate'in sebze ve meyveleri çiğ tükettiği belirtiliyor. Ayrıca sağlıklı pişirilmiş deniz ürünleri de Prenses'in sık sık tükettiği yiyeceklerden.

Middleton son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran "plank" çılgınlığının sıkı takipçilerinden biri. Yere uzanıp yapılan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank özellikle kol ve karın kaslarının sıkılaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra plank hareketleri sayesinde vücudun tüm kasları dengeli bir biçimde çalışıyor.

Özellikle de karın kaslarını güçlendirmek isteyenlere mekik çekmek yerine önerilen yeni kuşak bir egzersiz yöntemi plank.

Bu arada sık sık çocuklarıyla birlikte bisiklete binmek, at binmek, pilates, tenis ve yüzme de Kate'in her fırsatta yaptığı aktiviteler. Yeri gelmişken Kate'in ilk gençlik yıllarında kürek sporuyla ilgilendiğini de belirtelim.

Görünüşe göre Prens William'ın hayatında da sporun özel bir yeri var. Prens'in, pandemi sırasında aşı olurken çekilen bu fotoğrafı çiftin resmi sosyal medya hesabında paylaşılmıştı. William'ın kol kasları ise günlerce sosyal medyada konuşuldu.