Yılların evli ve mutlu çiftini 'zorla ayırdılar' : Salona el ele girmişlerdi

Haberin Devamı

EFSANE KIRMIZI HALIDA

Bu kez Cannes'ın ünlü kırmızı halısı, sinema dünyasının yaşayan bir efsanesini ağırladı. Hem de adını unutulmazlar arasına yazdıran bir serinin en yeni halkasıyla. Ama sinemanın "çınarı" o gösterişli gala gecesinde bir de aksilik yaşadı. Yıllardır mutlu bir evlilik yürüttüğü eşiyle kısa süreli de olsa "zorunlu ayrılık" yaşadı. Bir bakalım neler oldu.

76'ncı Cannes Film Festivali kapsamında dün gece Indiana Jones and the Dial of Destiny adlı filmin galası yapıldı. Başrol oyuncuları da dahil, yedinci sanatın ve tabii moda dünyasının "ağır toplarını" konuk etti o gala gecesi.

Haberin Devamı

Elbette galanın yıldızı tıpkı Indiana Jones and the Dial of Destiny'nin de başrolünde yer alan 80 yaşındaki Harrison Ford oldu. Ünlü oyuncuya 58 yaşındaki eşi, bir zamanlar Ally McBeal adlı diziyle bir kuşağın hafızasına kazınan Calista Flockhart da eşlik etti. Onların yanı sıra filmin diğer yıldızları ve ünlü konuklar da galayı kaçırmadı.

OTURMA DÜZENİ SORUN YARATTI

Özel hayatlarını genellikle kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak yaşamayı seçen Harrison Ford ile Calista Flockhart, uzun bir aranın ardından ilk kez yan yana kameralar karşısına çıktı. Ünlü çift, kırmızı halıda dakikalarca poz verdi.

Fakat, Ford ile Flockhart için, filmin gösteriminin yapılacağı salona girdiklerinde "hava değişti." Çünkü aslında özel hayatlarında uyumlu bir birliktelik sürdüren çift, festival organizasyonunda yapılan bir hata sonucu "zorunlu olarak" ayrıldı.

Önce bir hatırlatma... Festivalde galası yapılan filmin ekibi, salonda genellikle yan yana oturur. Eşleri de yanlarındaysa onlar da aynı bölümde yer alır. Fakat dün geceki galada Harrison Ford ve Calista Flockhart için öyle olmadı. Kocasıyla birlikte salona giren Flockhart, kendisine ayrılan koltuğun, Harrison Ford'un yanında olmadığını gördü. Onun galada Ford'un bir sıra arkasında oturması gerekiyordu.

Haberin Devamı

Bu durumu fark eden Calista Flockhart ile Harrison Ford arasında kısa bir konuşma geçti. Yüzünde zayıf bir gülümsemeyle Ford'a durumu anlattı Flockhart. Ford da ona "Bak.. Hemen benim arkamda oturuyorsun" diye yanıt verdi. Bu durum çifti şaşırtsa da sonuç olarak ikisi de kendilerine ayrılan yerlere razı oldu. Ford ve Flockhart, önceden belirlenen koltuklarda filmi izledi.

Gözden Kaçmasın Tam düğmelerin bittiği noktada... Şimdi de bacak kasları olay oldu Haberi görüntüle

Bu arada filmle ilgili küçük bir not. Harrison Ford, bu yapımla Indiana Jones serisine veda ediyor. Usta oyuncu ilk kez 1984 yılında çekilen Indiana Jones Raireds of the Lost Ark adlı filmde bu karakteri canlandırmıştı. Bu yeni halkanın yönetmenliğini James Mangold üstleniyor. Ford'un yanısıra Mad Mikkelsen ve Antonio Banderas kadroda yer alan diğer isimler.

Haberin Devamı





Harrison Ford ile Calista Flockhart'ın sinema salunundaki bu zorunlu ayrılığına baktıktan sonra şimdi de gözlerimizi o galanın kırmızı halısına çevirelim. Bakalım, kimler o geceye hangi kıyafetlerle katıldı.

Galanın dikkat çeken konuklarından biri karnı burnunda kırmızı halıya çıkan model Karlie Kloss oldu. Joshua Kushner ile evli olan model, ikinci kez hamile olduğunu MET Gala gecesinde gözler önüne sermişti.

Gözden Kaçmasın O gece ne çekti o yırtmaçtan! Haberi görüntüle





Gemma Chan, bu yıl festivalin galalarını kaçırmıyor. Bu kez kırmızı bir kıyafet tercih etti.

Haberin Devamı





1994 Dünya Güzeli Aishwarya Rai, Cannes'nın kırmızı halısının gedikli konuklarından. Rai, her zamanki gibi yine gösterişli tasarıma sahip bir kıyafet giydi.





Luma Grathe pembeler içinde galaya katıldı.





Kat Graham gala için asimetrik bir kıyafet seçti.

Gözden Kaçmasın İki kardeş kırmızı halıya damga vurdu: İlk isimleri bile aynı Haberi görüntüle





Urvashi Rautela'nın kıyafetinden çok mavi renkli ruju dikkat çekti.





Filmin oyuncularından Phoebe Waller-Bridge, geceye oyun yazarı sevgilisi Martin McDonagh ile katıldı.