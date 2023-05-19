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Yılların evli ve mutlu çiftini 'zorla ayırdılar' : Salona el ele girmişlerdi

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#Harrison Ford#İndiana Jones#Calista Flockhart
Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 12:38

Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar görüldüğü üzere - gerçi genellikle durum bu- Hollywood yıldızları festivalde baskın taraf. Festival sarayının önündeki kırmızı halıdan, sinemanın kalbinin attığı ABD'den gelen ünlüler birer birer resmi geçit yapıyor. Bu durum, dün gece de bozulmadı.

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EFSANE KIRMIZI HALIDA
Bu kez Cannes'ın ünlü kırmızı halısı, sinema dünyasının yaşayan bir efsanesini ağırladı. Hem de adını unutulmazlar arasına yazdıran bir serinin en yeni halkasıyla. Ama sinemanın "çınarı" o gösterişli gala gecesinde bir de aksilik yaşadı. Yıllardır mutlu bir evlilik yürüttüğü eşiyle kısa süreli de olsa "zorunlu ayrılık" yaşadı. Bir bakalım neler oldu. 

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

76'ncı Cannes Film Festivali kapsamında dün gece Indiana Jones and the Dial of Destiny adlı filmin galası yapıldı. Başrol oyuncuları da dahil, yedinci sanatın ve tabii moda dünyasının "ağır toplarını" konuk etti o gala gecesi. 

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Elbette galanın yıldızı tıpkı Indiana Jones and the Dial of Destiny'nin de başrolünde yer alan 80 yaşındaki Harrison Ford oldu. Ünlü oyuncuya 58 yaşındaki eşi, bir zamanlar Ally McBeal adlı diziyle bir kuşağın hafızasına kazınan Calista Flockhart da eşlik etti. Onların yanı sıra filmin diğer yıldızları ve ünlü konuklar da galayı kaçırmadı.

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

OTURMA DÜZENİ SORUN YARATTI
Özel hayatlarını genellikle kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak yaşamayı seçen Harrison Ford ile Calista Flockhart, uzun bir aranın ardından ilk kez yan yana kameralar karşısına çıktı. Ünlü çift, kırmızı halıda dakikalarca poz verdi.

Fakat, Ford ile Flockhart için, filmin gösteriminin yapılacağı salona girdiklerinde "hava değişti." Çünkü aslında özel hayatlarında uyumlu bir birliktelik sürdüren çift, festival organizasyonunda yapılan bir hata sonucu "zorunlu olarak" ayrıldı.

Önce bir hatırlatma... Festivalde galası yapılan filmin ekibi, salonda genellikle yan yana oturur. Eşleri de yanlarındaysa onlar da aynı bölümde yer alır. Fakat dün geceki galada Harrison Ford ve Calista Flockhart için öyle olmadı. Kocasıyla birlikte salona giren Flockhart, kendisine ayrılan koltuğun, Harrison Ford'un yanında olmadığını gördü. Onun galada Ford'un bir sıra arkasında oturması gerekiyordu.

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Bu durumu fark eden Calista Flockhart ile Harrison Ford arasında kısa bir konuşma geçti. Yüzünde zayıf bir gülümsemeyle Ford'a durumu anlattı Flockhart. Ford da ona "Bak.. Hemen benim arkamda oturuyorsun" diye yanıt verdi. Bu durum çifti şaşırtsa da sonuç olarak ikisi de kendilerine ayrılan yerlere razı oldu. Ford ve Flockhart, önceden belirlenen koltuklarda filmi izledi. 

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Bu arada filmle ilgili küçük bir not. Harrison Ford, bu yapımla Indiana Jones serisine veda ediyor. Usta oyuncu ilk kez 1984 yılında çekilen Indiana Jones Raireds of the Lost Ark adlı filmde bu karakteri canlandırmıştı. Bu yeni halkanın yönetmenliğini James Mangold üstleniyor. Ford'un yanısıra Mad Mikkelsen ve Antonio Banderas kadroda yer alan diğer isimler.

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Harrison Ford ile Calista Flockhart'ın sinema salunundaki bu zorunlu ayrılığına baktıktan sonra şimdi de gözlerimizi o galanın kırmızı halısına çevirelim. Bakalım, kimler o geceye hangi kıyafetlerle katıldı.

Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Galanın dikkat çeken konuklarından biri karnı burnunda kırmızı halıya çıkan model Karlie Kloss oldu. Joshua Kushner ile evli olan model, ikinci kez hamile olduğunu MET Gala gecesinde gözler önüne sermişti.

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Gemma Chan, bu yıl festivalin galalarını kaçırmıyor. Bu kez kırmızı bir kıyafet tercih etti.

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

1994 Dünya Güzeli Aishwarya Rai, Cannes'nın kırmızı halısının gedikli konuklarından. Rai, her zamanki gibi yine gösterişli tasarıma sahip bir kıyafet giydi. 

Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Luma Grathe pembeler içinde galaya katıldı. 

Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Kat Graham gala için asimetrik bir kıyafet seçti.

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Yılların evli ve mutlu çiftini zorla ayırdılar : Salona el ele girmişlerdi

Urvashi Rautela'nın kıyafetinden çok mavi renkli ruju dikkat çekti. 

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Filmin oyuncularından Phoebe Waller-Bridge, geceye oyun yazarı sevgilisi Martin McDonagh ile katıldı.

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#Harrison Ford#İndiana Jones#Calista Flockhart

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