'Kadın boğan tecavüzcü erkekleri izliyorlar'... Eleştirilere yanıt verirken ilk kez açıkladı: Ben de düşük yaptım!

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ANNELİK RÜYASI KABUSA DÖNMÜŞ

Peki ya o rüya yarıda kalırsa? Yani anne olma heyecanı ve mutluluğu içindeki o kadın, karnındaki bebeği daha dünyaya getirmeden kaybederse. Bu da bir bebek sahibi olmak isteyen her kadın için çok büyük bir kabus. Böyle korkunç bir şeyi belki kendiniz yaşadınız belki de tanıdıklarınız.

Karnındaki bebeği daha dünyaya getirmeden kaybetmek, gösteri dünyasının ünlü annelerinin de bazen başına gelen bir durum. Bazıları bunu gizlese de bazıları yıllar sonra da olsa büyük bir samimiyetle anlatıyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de ünlü oyuncu sergiledi. Yıllar önce yaşadığı düşüğü ilk kez anlattı. Üstelik de zaman zaman duygularının yüz ifadesine yansımasına da engel olamadan!

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ŞU ANDA İKİ TANE ÇOCUĞU VAR

Eski sevgilisinden ve şu anda evli olduğu ünlü meslektaşından toplam iki çocuk sahibi olan bu ünlü Rachel Weisz.

Beyazperdenin "sarışın James Bond"u Daniel Craig ile hayatını birleştiren 53 yaşındaki Weisz'in bu evlilikten dört yaşında Grace adında bir kızı var. Eski sevgilisi yönetmen Darren Aronofsky'den de 16 yaşında Henry adında bir erkek çocuk sahibi.

ROL ALDIĞI YAPIMA GELEN ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN SIRRINI AÇIK ETTİ

Rachel Weisz, eğer her şey yolunda gitseydi belki de şu anda üç çocuk annesi olabileceğini yani yıllar önce hamile kalıp düşük yaptığını ilk kez anlattı. Aslında Weisz'in bunu açıklamasının nedeni de rol aldığı bir yapım.

Weisz'in ikiz jinekologları canlandırdığı Dead Ringers adlı yapımda yer alan doğum ve düşük sahneleri seyirciden ağır eleştiriler aldı. Güzel oyuncu bunlara yanıt verirken de yıllar önce yaşadığı düşük deneyimini ilk kez anlattı.

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'BÖYLE BİR DENEYİMİ BEN DE YAŞADIM'

Sunuculuğunu Emily Maitlis ve Jon Sopel'in üstlendiği The News Agents adlı programa konuk olan Weisz, bu eleştirilere şaşırdığını gizlemedi. Bunun nedenini de şöyle anlattı programda: "Çünkü kadın deneyimleri hakkında bir hikaye anlatıyoruz. Bütün bunlar bana abartılmış gibi görünmüyordu."

Weisz, kadınların hamile kalıp düşük yapabileceklerini belirtip kendisinin de benzer bir deneyim yaşadığını söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü güzel oyuncu: "Ben de düşük yaptım. Aniden vücudunuzdan kanlar aktığını görüyorsunuz. Bütün bunlar, bu hayatta kadın olma deneyiminin bir parçası."

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'SEYİRCİ BUNLARI İZLEMEYE ALIŞKIN DEĞİL'

Başrolünü üstlendiği yapımda yer alan söz konusu sahnelere bu kadar tepki gösterilmesinin nedenini de "Bütün bunları, sinemasal anlamda, kurgusal olarak temsil edildiğini görmeye alışkın değil insanların çoğu" sözleriyle yorumladı.

Güzel oyuncu daha sonra TV dizilerinin bazı konulara yaklaşımını eleştirdi: "Kadınları bağlayan; boğan, parçalayan, tecavüz eden erkeklerin portresini ekranda izlemeye çok alıştık. Bizim anlattığımız da sadece sıradan bir TV dizisine ait hikaye."

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ÖZEL HAYAT İLE İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rachel Weisz, bundan kısa bir süre önce de kocası Daniel Craig ve evliliğiyle ilgili yaptığı bir açıklamayla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Weisz, konuk olduğu bir programda neden sosyal medya kullanmadığını neden özel hayatını böylesine gözlerden uzak tuttuğunu anlattı. Onun bu konu hakkındaki sözleri de uzun süre gündemde kaldı.

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James Bond serisiyle tanınan Daniel Craig ile evli olan 52 yaşındaki Rachel Weisz, özel yaşamını, ünlü bir oyuncu olarak sürdürdüğü hayattan ayırmak için sosyal medya kullanmadığını söyledi. Porter'a konuk olan Weisz, teknoloji konusunda çok bilgili olmadığını da sözlerine ekledi. Ama anlattığına göre onun sosyal medya kullanmamasının altında yatan asıl neden bu değil. Çünkü eğer isterse bazı meslektaşlarının yaptığı gibi bu konuyla ilgili bir ekip bile oluşturabilir.

Rachel Weisz bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım benim için özel hayat şu anlama geliyor. Bir gerçek hayatın var ve onun unsurları. Bir de fanteziler var." İşte anlattığına göre Rachel Weisz'in amacı da bu ikisini birbirinden ayırmak. Özel hayatının gizliliğini sonuna kadar korumak.Mesleğinin gerektirmediği zamanlarda ise ortalarda görünmemek.

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'EVLENDİĞİNİZDE O KAPI KAPANIR'

2010 yılında Esquire dergisinin yaptığı bir ankette "en evlenilecek kadın" olarak seçilen Rachel Weisz, özel hayatını gözlerden uzak yaşama konusunda kocası Daniel Craig ile aynı fikirleri paylaşıyor. Yani ikisi de bu konuda "ağzı sıkı" davranıyor.

Weisz, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda da bu konudaki fikirlerini açıklamıştı.Craig ile birlikte sürdürdüğü özel hayatı hakkında konuşmamasının nedenlerini şöyle açıklamıştı güzel oyuncu: "Daniel çok ünlü. Özel hayatımız hakkında konuşmak bir ihanet olurdu. Evliliğinizi korumak zorundasınız. Ergenlik dönemindeyken kız arkadaşlarınıza her şeyini anlatırsınız. Ama ergen olmamanın en güzel yanlarından biri, her şeyi paylaşmak zorunda kalmamak. Evlendiğinizde o kapı kapanır. Seyirciler gider ve siz de kendi hayatınıza dönersiniz."