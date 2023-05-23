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Kimse bu kadar heyecanlanmasını beklemiyordu: Gelin, nikahın ortasında bayıldı!

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#Sophie Evekink#Bavyera Prensi Ludwig#Kraliyet Düğünü
Kimse bu kadar heyecanlanmasını beklemiyordu: Gelin, nikahın ortasında bayıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 15:19

Düğünlerin kahramanı olmak zordur... Özellikle de bütün dünyada milyonlarca meraklının gözlerini dikip uzaktan izlediği ünlü düğünlerinde ya da kraliyet ailesi üyelerinin düğünlerinde. İnsan, bir yandan mutluluk ve heyecandan tir tir titrerken diğer yandan da kendine hakim olmaya çalışır. O birkaç saat, aslında hayatının en mutlu günü olmasına rağmen, gelin de damat da bu tür zorluklarla mücadele eder.

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'HEYECAN VE MUTLULUKTAN BAYILMA' GERÇEK OLDU
Birçok gelin ya da damattan o büyük güne dair "Neredeyse mutluluktan bayılacaktım" sözünü duymuş olabilirsiniz. Çoğu gerçekten bayılmaz ama bazen bu durum sözde kalmaz gerçekten yaşanır. İşte hafta sonu gerçekleşen bir düğün töreninde olan da bu!

Sabah erkenden kalkıp nikahına hazırlanan, gelinliğini giyen ve sonra babasının kolunda etrafa gülücükler saçan genç gelin, törenin bir noktasında bayıldı. Hemen olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesinin ardından da kendine geldi. Evlilik töreni, kaldığı yerden devam etti. Haydi, gelin olup bitene bakalım...

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GELİN KENDİNDEN GEÇTİ, DAMAT SON ANDA TUTTU
Söz konusu düğün töreni 20 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşti. Damat, Bavyera Prensi Ludwig, gelin de bir süredir birlikte olduğu ve geçen ağustos ayında nişanlandığıSophie Evekink'ti.

Tören, Münih'teki Theatiner Kilisesi'nde gerçekleşti. Dışarıdan bakıldığında da bütün ayrıntılar kusursuz değildi. Fakat Alman kraliyet yazarı Christine Quinns'e göre bu kraliyet düğününde büyük bir aksilik yaşandı.

Quinns'in Twitter sayfasından paylaştığına göre gelin Sophie, düğün sırasında fenalaştı ve bayıldı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Onların müdahalesinden sonra gelin kendine geldi. Tören de kaldığı yerden devam etti.

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KAYINPEDER, ŞEKERLİ İÇECEK VERDİ
Yazarın anlattığına göre gelin Sophie, tören sırasında geriye doğru dengesini kaybetti. Damat Ludwig, onun yere düşmesini önlemek için hemen tuttu. Tıbbi görevliler Sophie'ye müdahale etti. Bu müdahalenin ardından Sophie kendini iyi hissetmeye başladı.

Damadın babası kendinden geçen geline bir parça şekerli içecek verdi. Sophie'nin kan şekeri düştüğü için bayıldığı belirtiliyor.

Bu arada Prens Ludwig ile Sophie Evekink'in düğün töreni canlı olarak bölgesel Bavyera TV'sinde ekrana geliyordu. Fakat gelinin bayıldığı anda yaşananlar ekrana getirilmedi.

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DÜĞÜNLERDE RASTLANAN BİR DURUM:Gelin Sophie Evekink'in düğünde bayılmasının, kan şekeri düşmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Öte yandan uzmanlara göre bu tür kısa baygınlıkların düğünlerde yaşanması normal ve yüzde 90 büyük bir sağlık sorununun habercisi değil. Bazen düğünlerde, heyecan, gerilim ve korku yüzünden tansiyon düşmesi ve bayılmalar görülebiliyor.

Kimse bu kadar heyecanlanmasını beklemiyordu: Gelin, nikahın ortasında bayıldı

DAMADIN BÜYÜKANNESİNİN TACI
Bu küçük talihsizliği anlattıktan sonra dönelim 34 yaşındaki gelin Sophie Evekink ile 40 yaşındaki Bavyera Prensi Leopol'ün düğün törenine.

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Oxford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Sophie Evekink, nikahın kıyılacağı kiliseye babası Dorus Evekink'in kolunda gitti. Tören için Reem Acra tasarımı bir gelinlik giydi.

Duvağını ise üzerinde mavi taşlar bulunan çiçek motifli bir taçla başının üzerine yerleştirdi. Bu arada söz konusu tacın, damadın büyük annesi Prenses Irmingard'a ait olduğunu ve onun da kendi düğününde kullandığını not düşelim.

Kimse bu kadar heyecanlanmasını beklemiyordu: Gelin, nikahın ortasında bayıldı

TAÇ BENZERLİĞİ: Sophie'nin tacı akıllara, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Galler Prensese Catherine'in, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde kullandığı tacı geçirdi. Her ne kadar iki taç birbirine benziyor olsa da Kate'in tacı tören için özel olarak hazırlanmıştı. Sophie'nin tacı ise kocasının büyükannesine aitti, yani bir aile yadigarıydı. 

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GEÇEN AĞUSTOS AYINDA NİŞANLANDILAR
Evlendikten sonra "prenses" unvanını alan Sophie Evekink ile Prens Ludwig, geçen yılın ağustos ayında nişanlandıklarını duyurdu. O açıklama sırasında bu yılın mayıs ayında evleneceklerini de belirtmişlerdi.

Bundan böyle Prenses Sophie olarak anılacak olan Sophie Evekink, Hollanda ve Kanada vatandaşlığına sahip. University Collage of London ve Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Sophie, daha önce sağlık ve insan hakları konusunda Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışmıştı. Şu sıralarda da hukuk alanında Oxford Üniversitesi'nde doktora yapıyor.

Damat Prens Ludwig de Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. İnsan hakları ve uluslararası insan hakları hukuku alanında uzmanlaştı. Prens, son 10 yılda Kenya'nın kırsal alanlarında hayır kurumlarıyla birlikte birçok çalışmaya imza attı.

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NEDİMELER DE GELİN VE DAMAT KADAR DİKKAT ÇEKTİ
Düğünün yıldızı elbette gelin Sophie oldu. Moda eleştirmenleri tarafından genel olarak beğenilen gelinliği Reem Acra imzalı. Dikişi ise Bavyeralı yerel terziler tarafından gerçekleştirildi. Sophie'nin duvağı ise Ukrayna markası olan Wona'dan seçildi.

Düğünde en az gelin ve damat kadar dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Nedimelik görevi üstlenen kız ve erkek çocuklar. Saçları çiçeklerden yapılmış taçlarla süslenen kız çocukları tepeden tırnağa beyaz giyindi.

Erkek çocuklar da diz altında biten mavi pantolon, beyaz çorap ve beyaz gömlekle geline eşlik etti. Onların kıyafetindeki renkler Bavyera bölgesinin geleneksel renkleriydi. Kıyafetlerinin kesimi de aynı bölgenin yerel giyiminden esin kaynağını aldı. Nedime kıyafetleri, yine Bavyeralı bir terzinin elinden çıktı.

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GELİNİNE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI: Bu arada damat Prens Ludwig'in babası Bavyera Prensi Leopold da düğün öncesi Alman Bild gazetesine verdiği demeçte gelinine övgüler yağdırmıştı: "Ludwig iyi bir seçim yaptı" diyen Leopold sözlerini şöyle sürdürmüştü "Gelinim çok akıllı ve eğitimli bir kadın. Umarım yakında ailelerini genişletirler."

Kimse bu kadar heyecanlanmasını beklemiyordu: Gelin, nikahın ortasında bayıldı

GELİNLİKLER KIYASLANDI
Öte yandan Sophie Evekink'in gelinliği geçtiğimiz bu ayın başında gerçekleşen başka bir kraliyet düğününü akıllara getirdi. Geçen ay nikahları kıyılan Lüksemburg Prensesi Alexandra ile Nicolas Bagory 1 Mayıs'ta yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Gelin Alexandra, nikah töreninde beyaz renkli pantolon ve ceket takım giyince kraliyet ailesi takipçileri de umutlarını düğüne sakladı. Fakat Alexandra, aslında gelinlik değil bir gece elbisesi olarak tasarlanan bir kıyafet tercih etti düğünde. Bu durum da bu konunun meraklısı olan birçok kişide hayal kırıklığı yarattı.

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GELİNLİĞİ BEĞENİLDİ: İşte evlenip Bavyera Prensesi olan Sophie'nin gelinliği nedeniyle Alexandra'nın düğünü için seçtiği kıyafet bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan tartışmalarda ikisi de aynı ay içinde evlenen iki genç kadından Sophie'nin gelinliği daha çok beğenildi.

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#Sophie Evekink#Bavyera Prensi Ludwig#Kraliyet Düğünü

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