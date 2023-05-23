ÃœnlÃ¼ oyuncu ve ailesi aylardÄ±r hastaneden Ã§Ä±kamÄ±yordu: O kira evinde ailem yavaÅŸ yavaÅŸ Ã¶lÃ¼yordu

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KÄ°RADA OTURDUKLARI EVÄ° KÃœF SARMIÅž

GeÃ§en hafta sonu ise bunun nedenini aÃ§Ä±kladÄ±. BeÅŸ Ã§ocuk annesi oyuncu, yaÅŸadÄ±klarÄ± kiralÄ±k evdeki kÃ¼f nedeniyle ailesinin usul usul Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. ÃœnlÃ¼ oyuncu, sÃ¶z konusu sorunun Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r devam ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

SÃœREKLÄ° HASTANELÄ°K OLUYORLARDI

BirÃ§ok kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ama belki de fazla Ã¼zerinde durmadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼f sorunu yÃ¼zÃ¼nden Ã§ocuklarÄ± hastanelik olan bu Ã¼nlÃ¼ Tori Spelling. BeÅŸ Ã§ocuk annesi olan 50 yaÅŸÄ±ndaki Spelling, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bizim evimizdeki kÃ¼f problemi bir Ã¼st seviyede. Kirada oturduÄŸumuz ev son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r ailemi yavaÅŸ yavaÅŸ Ã¶ldÃ¼rÃ¼yordu" diye konuÅŸtu.

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Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n ve kendisinin sÃ¼rekli hasta olduÄŸunu belirten Spelling bir tÃ¼rlÃ¼ iyileÅŸemediklerini de sÃ¶zlerine ekledi. Bu konuda yasal iÅŸlem baÅŸlatmak istediÄŸini belirten Tori Spelling "Bize rehberlik edecek harika bir avukata ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi.

HASTALIK SARMALIÂ

Spelling, ailesiyle yaÅŸadÄ±klarÄ± kiralÄ±k evi saran aÅŸÄ±rÄ± kÃ¼f yÃ¼zÃ¼nden ailesinin sÃ¼rekli bir hastalÄ±k sarmalÄ± iÃ§ine girdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±, Spelling'in Dean McDermott ile evliliÄŸinden Liam (16) Stella (14) Hattie (11) Finn (10) ve Beau (6) adÄ±nda beÅŸ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Tori Spelling, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda iki Ã§ocuÄŸunun hastane acil servisinde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸ ve "Biz aylardÄ±r bu hastalÄ±k sarmalÄ± iÃ§indeyiz. HastalanÄ±yoruz, iyileÅŸiyoruz sonra yine hastalanÄ±yoruz" diyerek durumu anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã‡OCUKLAR OKULDAN HASTALIK GETÄ°RÄ°YOR SANMIÅž

Tori Spelling, baÅŸlangÄ±Ã§ta Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okulda arkadaÅŸlÄ±klarÄ±ndan hastalÄ±k alÄ±p eve getirdiklerini sanÄ±yordu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Ama sonra bir noktada sÃ¼rekli baÅŸ dÃ¶nmesi yaÅŸamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n okuldan hastalÄ±k getirmesinden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir sorun olduÄŸunu fark ettiÄŸinin anlattÄ±.

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Sonunda yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan evlerinde aÄŸÄ±r bir kÃ¼f sorunu olduÄŸu keÅŸfedilmiÅŸ, Tori Spelling sonra durumu ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " DevamlÄ± hasta oluyorsunuz.... Bir enfeksiyondan diÄŸerine... Solunum yollarÄ± enfeksiyonlarÄ±. UÃ§ noktada alerji benzeri semptomlar. AyrÄ±ca oÄŸlum Finn'in cildinde dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸuyordu " diye konuÅŸtu. Spelling'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±ndan Ã¶zellikle Finn bir ara yÃ¼ksek ateÅŸle mÃ¼cadele etmek zorunda kaldÄ±.

Tori Spelling, artÄ±k evlerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit edici hale geldiÄŸini bu yÃ¼zden taÅŸÄ±nmalarÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±. Ancak bu noktada bir baÅŸka sorun olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi Ã¼nlÃ¼ oyuncu.Bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir ailesi Ã¶zellikle de hasta olup yataÄŸa dÃ¼ÅŸen bireyler de varsa yeni bir eve taÅŸÄ±nmak zor.

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Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yine de bir an Ã¶nce evi boÅŸaltacaklar. Hatta kalÄ±cÄ± bir ev bulununcaya kadar da ailenin geÃ§ici bir yerde kalmasÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

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