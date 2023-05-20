Artık ne inci gibi dişleri var ne altın rengi saçları... Tüm mal varlığı market arabasında... Paparazziye acı itiraf

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IŞILTILI DÜNYANIN ARKA SOKAKLARINDA YAŞIYOR

Tabii bir de bunun tam tersi var. Bir zamanlar o pırıltılı dünyada giderek yükselirken, bazen kötü kaderin bir oyunu, bazen de kendi hataları yüzünden belki de bir daha asla toparlayamayacakları bir hayatın içinde buluyorlar kendilerini...

Tıpkı eskisinden çok daha fazla paparazzileri peşinden koşturan bir zamanların ünlü modeli gibi. Kıyafetleriniçöplerden buluyor, yiyeceklerini bazen başkaları veriyor. Bir yanında ışıltılı hayatların yaşandığı California sokaklarında, pislik içinde çöpleri karıştırırken görüntüleniyor. Sahip olduğu her şeyi bir market arabasına koyup sürüklüyor.

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NE PARLAK DİŞLERİ VAR ARTIK NE OMUZLARINA DÖKÜLEN SARI SAÇLARI

Güzel olmasına hala güzel ama bu hayat ondan birçok şeyi alıp götürmüş. Artık omuzlarına dökülen parlak sarı saçları yok. Bir zamanlar her güldüğünde pırıl pırıl parlayan üst ön dişlerinin yerinde yeller esiyor. Hatta birisinin kırdığı parmaklarını tedavi ettiremediği için sağ elini bile doğru dürüst kullanamıyor.



Bütün bunlar bir film senaryosu değil, sokaklarda, böylesine zor ve zaman zaman tehlikelerle dolu bir hayat sürdüren kişi de bir kurgu ürünü değil. O genç kadın, bir dönemin giderek yükselen modellerinden biri olan Loni Willison.

Baywatch dizisiyle adını duyuranJeremy Jackson'ın eski eşi olarak bilinen, bir dönem kariyer basamaklarını hızla tırmanan 39 yaşındaki Willison, bugün o pırıltılı dünyanın çok uzağında bambaşka bir hayat sürüyor.

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'DÜŞÜŞÜ' BİLE PAPARAZZİLERİ PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

2016 yılından bu yana bir evi yok. Üzerinde, oradan buradan bulduğu kıyafetleriyle sokaklardaki çöpleri karıştırırken sık sık objektiflere takılıyor 39 yaşındaki Willison. Bazen de onun öyküsünü merak eden ve sürekli peşine düşen paparazzilerin verdiği yiyeceklerle karnını doyuruyor.

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İlk anda tezat bir durum belki ama Loni Willison, yıllar öncesinden farklı olarak bu kez pırıltılı hayatıyla değil, "düşüşünün öyküsüyle" gazetecileri peşinden koşturuyor.

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PAPARAZZİ, ONUNLA SOKAKLARDA BİRKAÇ SAAT GEÇİRDİ

Loni Willison, geçtiğimiz hafta X17 Online adlı internet sitesinin bir muhabiriyle sokaklarda bir sohbet gerçekleştirdi. Muhabir, aslında birçok meslektaşının daha önce de Willison'a yönelttiği o soruyu tekrar sordu: "Hayatınızın ters gittiği yer neresiydi?" İşte o soruya Willison'dan eski eşi Jeremy Jackson'ı suçlayan bir yanıt geldi: " Eski kocam... Evlenmek... Sonunda boşandım." Willison, eski eşi hakkında "Beni bu hale getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.



Loni Willison, muhabirle sokaklarda gezerek yaptığı söyleşide "Çok acı çekiyorum" dedi ve midesinin çok kötü bir şekilde ağrıdığını sözlerine ekledi. Muhabir kendisine neden evsizlere hizmet veren bir sığınağa gitmediğini sorunca da Willison, daha ilginç bir yanıt verdi.

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Artık kapalı mekanlarda yaşayamadığını söyledi. Bunun nedenini de şu sözlerle anlattı: "Çünkü bir yıl boyunca birisi bana neredeyse her gün elektrik verdi." Willison, kullandığı ve pençesinden kurtulamadığı kötü alışkanlıklarının da bu duruma yol açmış olabileceğini belitti.

'BU HALDE OLMAM ESKİ EŞİMİN SUÇU'

Her ne kadar eski pırıltılı hayatının çok uzağında olsa da Loni Willison, kendisini takip eden muhabirlerle genellikle sohbet ediyor. Bu kez de durum değişmedi. Muhabirin "evsiz olmanın iyi yanıyla" ilgili soruya Willison "Sanırım doğuyla daha fazla iç içe olmak" diye yanıt verdi.

Bu tür bir yaşamı seçmesinin nedenini soran muhabir eski eşini kast ederek "Bu, onun suçu mu?" diye sordu. Buun üzerine Willison, biraz düşündükten sonra "Evet" diye yanıt verdi. Kısa bir süreliğine de olsa Willison'ın hayatına tanıklık eden muhabir Loni Willison'a limonata ve ton balıklı sandviç ikram etti. Her ikisini de teşekkür ederek alan Willison'ın, bir zamanlar pırıl pırıl parlayan üst ön dişlerinin ise artık yerinde olmadığı dikkat çekti.

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PARMAKLARI KIRILDI TEDAVİ ETTİREMEDİ

Willison yemek yerken sağ elinin parmaklarındaki deformasyon muhabirin de gözünden kaçmadı. Onunla sohbet eden muhabir parmaklarına ne olduğunu sorunca Willison, "Birisi onları kırdı" diye yanıt verdi. Muhabirin, tedavi görüp görmediği sorusuna ise gözleri dalarak kısaca "Hayır" yanıtını verdi Lori Willison.



Hayat yolunda "mutlu" olmasının gerekmediğini söyleyeni Loni Willison "Hayatın iyi bölümleri var, kötü bölümleri var. Ama.. her neyse.. " diyerek sustu.



Loni Willison, bundan iki yıl önce California sokaklarında çöpleri karıştırırken, yine bir muhabirtarafından takip edilmişti. Gecenin karanlığında muhabirden kaçan Willison, sonunda onunla konuşmayı kabul etti. Muhabirin kendisine verdiği yiyecek ve ayakkabıyı kabul eden Willison, bu duruma düşmesinin nedeninin Hollywood yaşantısı ve uyuşturucu olmadığını ileri sürdü. Onun anlattığına göre böyle sokaklara düşmesinin nedeni kötü insanlar.

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Eski model, sohbetin başlangıcında fotoğrafçının kendisine "Siz ünlü Loni Willison musunuz?" diye sorması üzerine "Ünlü müyüm bilmem, ama evet" dedi. Fotoğrafçı ona böylesine güzel ve yetenekli birinin neden hayatına devam etmeyip sokaklarda yaşadığını, neden kimsenin kendisine yardım etmediğini sorunca da Sıkışıp kalmış durumdayım" diyerek yanıt verdi.Willison "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" sözleriyle de içinde bulunduğu ruh halini ifade etti.

ESKİ EŞİ YARDIM ETMEK İSTEMEDİ

Hayatını sürdürme konusunda kendi kendine yetebildiğini belirten Loni Willison "Kendi kendime yaşayabiliyorum. Burada ihtiyacım olan her şey var. Kimse beni umursamıyor. Ben onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyor" dedi. Başkalarının hayatını berbat etmek istemediğini belirten Loni Willison, çünkü başka bazı insanlar benim hayatımı dağıttı. Sadece zaman geçtikçe neler olacağını görmeliyim" diyerek hayata bakışını da anlattı.

Loni Willison, bir dönemin gözde dizilerinden Baywatch'da Hobie Buchannon karakterini canlandıran Jeremy Jackson ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ancak çift boşandıktan sonra ilişkileri tamamen koptu.