Usulca 'Bu, ilk öpüşme sayılmaz' dedi... Gençtim, saftım... Onlara güvendim

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DENEYİMLİ OYUNCUDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bu sözler, yıllar önce çekilen, o dönemde büyük gürültü koparan, etkisi hala devam eden bir filmin en tartışmalı sahnesinde rol alan bir oyuncuya ait. Aradan geçen 45 yılın ardından tekrar gündeme gelen yapım için elbette dahil olan herkesin söyleyecek bir sözü var.

İşte bu kez de o dönemde henüz 20'li yaşlarının ikinci yarısında ve kariyerinin ilk sürecinde olan oyuncu konuştu. Yıllarını sinema sektöründe geçiren oyuncu dikkat çeken açıklamalar yaptı.





HENÜZ ÇOCUK YAŞTAYDI

Geçen yılın son dönemlerinden bu yana Brooke Shields adını çok sık duyuyorsunuz büyük olasılıkla. Aslında 1980'lerde ve 90'larda en gözde genç yıldızlardan biriydi Shields. Böyle olmasında en önemli etken elbette güzelliğiydi. Tabii ki rol aldığı ve onun eşine az rastlanır güzelliğini cömertçe sergileyen filmleri de unutmayalım.

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Shields, o noktaya uzanan yola daha küçücük bir bebekken çıkmıştı. Daha doğrusu annesi Teri tarafından yönlendirilmişti. Kızının güzelliğini fark eden annesi, onu bir yıldız yapmaya kararlıydı ve bunun için de hiç vakit kaybetmedi.

Daha Brooke bir bebekken onu reklam filminde oynattı. Sonra da 1978 tarihli o film geldi: Pretty Baby (Güzel Bebek. Yönetmenliğini Louis Malle'in üstlendiği filmde rol aldığında Shields henüz 11 yaşında bir çocuktu. O yapımda canlandırdığı karakter de tartışmaya açıktı.





O SAHNE HALA TARTIŞMA KONUSU

1917 yılının New Orleans'ında bir hayat kadınını kızını canlandırdı Shields. Annesi evlenip başka bir kente taşınınca da onun mesleğini sürdürmek Shields'ın canlandırdığı Violet karakterine kaldı. İşte bazı kesimler tarafından "çocuk istismarı" olarak nitelendirilen filmde henüz 11 yaşındaki Shields'in Keith Carradine ile birlikte oynadığı bir sahne, bugün neredeyse yarım asır sonra bile tartışma konusu. O sahnede Shields, senaryo gereği 27 yaşında olan rol arkadaşı Keith Carradine ile öpüşüyordu.

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Shields'in hayatını ve sinema serüvenini konu alan Pretty Baby: Brooke Shields adlı belgesel nedeniyle döneminde çok tartışılan o sahne son dönemde de sık sık masaya yatırılıyor. Bu kez konuşan kişi ise Brooke Shields'in bu zor sahneyi oynadığı Keith Carradine.





'BUGÜN BÖYLE BİR FİLM ÇEKİLEMEZ... ZATEN ÇEKİLMEMELİ'

O filmde oynadığında henüz 27 yaşında olan Keith Carradine, bu konuyla ilgili olarak Yahoo Entertainment ile bir röportaj yaptı. Filme, bir de günümüzün bakış açısıyla yaklaştı tecrübeli oyuncu.

Keith Carradine, Pretty Baby filminde rol aldığında henüz 27 yaşında olduğunu hatırlatıp "O zamanlar kendi adıma çok saftım. Ama dünyanın en büyük yapımcıları tarafından filmde oynamak üzere davet edildim. Büyük bir stüdyo tarafından çekiliyordu. Ben de çalıştığım insanların konuyu hassas bir şekilde ele alacağına güvendim" dedi.

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Bu sözlerin ardından, daha önce Brooke Shields tarafından da dile getiren bir gerçeği de atlamadı Keith Carradine: " Bugün olsa böyle bir filmi çekmenin imkanı bile yok. Zaten bunu yapmamalıyız da."

Brooke Shields ile Louis Malle, filmin kamera arkasında.

Bugün 73 yaşında olan Keith Carradine'e, büyük gürültü koparan öpüşme sahnesini hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: " Çok net olarak hatırlıyorum. Brooke'un yıllar sonra hayatını keşfetmesini ve çocukluğunda olup bitenleri incelemesini alkışlıyorum. Ve ben şimdi onun bu konu hakkında günümüzde nasıl hissettiğini araştırma çabalarını sadece destekleyebilirim."

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'KADIN HAKLARI VE CİNSEL DEVRİM AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DÖNEMDİ'

Carradine'in değerlendirmesine göre filmin çekildiği 70'li yıllar, kadın hakları ve yaşanan cinsel devrim açısından önemli bir dönemdi. Aynı zamanda sinema da bu rüzgarın etkisi altındaydı. Bu konudaki sözleri şöyle oyuncunun: "Film yapımı ve hikaye anlatımı acısından bir keşif dönemiydi. Sinemasal olarak yapılan ve bugün asla ele alınamayacak çok cüretkar ayrıntılar vardı."

Brooke Shields, Keith Carradine ile birlikte oynadığı o sahnenin kamera arkasını Drew Barrymore'un programına konuk olduğunda anlatmıştı. Oyuncunun söylediğine göre, öpüşme sahnesinin çekilmesinden önce Keith Carradine ona baktı ve "Biliyorsun, bu ilk öpücük sayılmaz" dedi.

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RAHATSIZ OLDU AMA SENARYODA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Bu sahnenin yıllar boyunca en çok tartışılan ayrıntılarından biri de henüz 11 yaşında senaryo gereği de olsa böyle bir deneyim yaşadığı sırada annesi Teri'nin de sette olmasıydı. Shields, aslında böyle bir sahneden rahatsız olduğunu belirttiği halde senaryoda hiçbir değişiklik yapılmamıştı.

Shields da tıpkı Carradine gibi Pretty Baby tarzı bir filmin günümüzde çekilemeyeceğini söylemişti daha önce. Ya da çekilse bile 11 yaşında bir çocuk değil yaşını göstermeyen yetişkin bir oyuncuya rol verileceğini belirtmişti.

Bugün 57 yaşında olan Brooke Shields, kızları ile de çocuk yaşta cüretkar sahnelerde oynadığı ve tamamen fiziksel görüntüsünün sergilendiği söz konusu film hakkında tartıştıklarını gizlemedi. Hayatını anlatan belgeselde, bir yetişkin olarak düşündüğünde kendi kızlarının böyle bir şey yapmasına asla izin vermeyeceğini belirtti. Hatta annesinin, zorlandığı o sahnede neden kendisine ardım etmediğini bir türlü anlamadığını da belirtti.