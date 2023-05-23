Arkadaşının karısını 'elinden almıştı': Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil! 

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DEV ELMAS TAŞLI YÜZÜK UZAKTAN BİLE GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdi o çiftten bir haber daha geldi. O gösterişli yatla İspanya'dan Fransa'ya geçen çift, nişanlandı! Bunu ortaya çıkaran da ünlü çiftin paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları oldu.

Uzaktan çekilen o görüntülerde bile zengin iş insanının sevgilisine evlenme teklif ederken verdiği nişan yüzüğünün iri taşı dikkat çekiyordu.

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DİKKAT ÇEKEN YENİ AYRINTI

Magazin dünyasını özellikle de varlıklı insanları yakından takip edenler, Jeff Bezos ile Emmy ödüllü bir gazeteci olan sevgilisi Lauren Sanchez'den söz ettiğimizi anladı zaten. Dünyanın en zengin üçüncü insanı olarak bilinen 59 yaşındaki Bezos ile 53 yaşındaki sevgilisinin yarım milyar dolarlık Koru adlı yattaki tatili devam ediyor.

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Geçen hafta İspanya'da olan çift, şimdi de Fransa'nın Cannes kenti sularında yine gösterişli yatta görüntülendi. Bu kez dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Sanchez'in, yüzük parmağındaki iri taşlı yüzük.

Lauren Sanchez de paparazziler tarafından görüntülediklerini fark ettiği halde özellikle yüzüğünü daha görünür kılmak için elini de ona uygun şekilde konumlandırdı.

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ESKİ KOCASININ ARKADAŞIYDI

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliği bundan beş yıl önce başladı. Çift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrılmaz hale geldi. O ilk dönemde ilişkilerini gözlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aşk yaşadığı, 2019 yılında gözler önüne serildi.

Bu ilişkinin böylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya başladığında eski eşi MacKenzie Scott, boşanma sürecini henüz tamamlamamış olması. O sırada Lauren Sanchez de sonradan boşandığı kocası Patrick Whitesell'e Bezos ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı.

İşin bir başka ilginç yanı daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eşi Patrick Whitesell, arkadaştı. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocası Whitesell tanıştırdı. O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.

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Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Tuttle ise o sırada dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinenBezos'tan boşanırken 35 .6 milyon dolarlık bir tazminat aldı. Daha sonra Seattl'lı öğretmen Dan Jewett ile hayatını birleştirdi. Ancak bu evliliği de uzun sürmedi ve geçen yıl eylül ayında sona erdi.





MİLYON DOLARLIK YATTA AŞK POZLARI

Eski eşi özel hayatında böyle mutsuzluk yaşarken Jeff Bezos ise bir zamanlar arkadaşının karısı olan Lauren Sanchez ile ayrılmaz bir çift haline geldi. Çift şimdi Koru adlı yatın güvertesinde aşk dolu pozlar sergiliyor.

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Lauren Sanchez, WSJ'ye verdiği röportajda Jeff Bezos'a karşı hissettiği aşkı ve onun, hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatmıştı: "O çok mutlu biri. Bana her gün ilham veriyor... Her gün beni daha iyi bir insan yapıyor, o, tanıdığım en sevgi dolu adam."

Lauren Sanchez geçtiğimiz ocak ayında Jeff Bezos'un doğum gününü de Instagram sayfasında ona övgüler içeren bir paylaşımla kutlamıştı. Sanchez "Her zaman yanımda olduğun, hep sevecendavrandığın, en sevgi dolu ve destekleyici partner olduğun için teşekkür ederim. Seninle birlikte anılar biriktirmekten ve gelecek yeni maceralar için müteşekkirim" diye yazmıştı.

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PRUVADAKİ HEYKEL

Nişanlanmaya kadar uzanan bu aşkın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Jeff Bezos'un Koru adındaki yatı. Bu arada yatın adının Maori dilinde 'döngü' anlamına geldiğini hatırlatalım.

Dünyanın bu kadar ilgisini çeken bu dev yat, bir zamanlar Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya aitti. Geçen ay da Bezos'a geçti. Koru adlı yat geçen yıl bir uluslararası tartışmaya da konu olmuştu. Dev yatın denize indirilebilmesi için 100 yıllık Konigshaven Köprüsü'nün orta bölümünün kaldırılması gerektiği açıklanmıştı. Bu da bir tür krize neden olmuştu.

Jeff Bezos'un, tüm dünyanın dikkatini çeken yatının Pruvasında Lauren Sanchez'i anımsatan bir heykel de yer alıyor.