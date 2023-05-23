Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Arkadaşının karısını 'elinden almıştı': Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil! 

Güncelleme Tarihi:

#Jeff Bezos#Lauren Sanchez#Koru Yat
Arkadaşının karısını elinden almıştı: Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:44

Dünyanın en zengin insanlarından biri, birkaç haftadır sevgilisiyle birlikte çıktığı tatille gündemdeydi. Elbette her ünlünün tatili dikkat çeker ama bu çiftin bu kadar göz önünde olmasının ve konuşulmasının başka bir nedeni daha var. Ünlü iş insanı ve onun kadar olmasa da tanınmış sevgilisinin, söz konusu tatili 500 milyon dolar değerinde yani yarım milyarlık bir yatta yapmasıydı.

Haberin Devamı

DEV ELMAS TAŞLI YÜZÜK UZAKTAN BİLE GÖRÜNTÜLENDİ
Şimdi o çiftten bir haber daha geldi. O gösterişli yatla İspanya'dan Fransa'ya geçen çift, nişanlandı! Bunu ortaya çıkaran da ünlü çiftin paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları oldu.

Uzaktan çekilen o görüntülerde bile zengin iş insanının sevgilisine evlenme teklif ederken verdiği nişan yüzüğünün iri taşı dikkat çekiyordu.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu ve ailesi aylardır hastaneden çıkamıyordu: O kira evinde ailem yavaş yavaş ölüyorduÜnlü oyuncu ve ailesi aylardır hastaneden çıkamıyordu: O kira evinde ailem yavaş yavaş ölüyorduHaberi görüntüle

Arkadaşının karısını elinden almıştı: Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil

DİKKAT ÇEKEN YENİ AYRINTI
Magazin dünyasını özellikle de varlıklı insanları yakından takip edenler, Jeff Bezos ile Emmy ödüllü bir gazeteci olan sevgilisi Lauren Sanchez'den söz ettiğimizi anladı zaten. Dünyanın en zengin üçüncü insanı olarak bilinen 59 yaşındaki Bezos ile 53 yaşındaki sevgilisinin yarım milyar dolarlık Koru adlı yattaki tatili devam ediyor.

Haberin Devamı

Geçen hafta İspanya'da olan çift, şimdi de Fransa'nın Cannes kenti sularında yine gösterişli yatta görüntülendi. Bu kez dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Sanchez'in, yüzük parmağındaki iri taşlı yüzük. 

Lauren Sanchez de paparazziler tarafından görüntülediklerini fark ettiği halde özellikle yüzüğünü daha görünür kılmak için elini de ona uygun şekilde konumlandırdı. 

Gözden KaçmasınHizmetçisiyle kurduğu ilişkiden çocuğu olmuştu: Evliliği değil ama karımı özlüyorumHizmetçisiyle kurduğu ilişkiden çocuğu olmuştu: Evliliği değil ama karımı özlüyorumHaberi görüntüle

Arkadaşının karısını elinden almıştı: Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil

ESKİ KOCASININ ARKADAŞIYDI
Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliği bundan beş yıl önce başladı. Çift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrılmaz hale geldi. O ilk dönemde ilişkilerini gözlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aşk yaşadığı, 2019 yılında gözler önüne serildi. 

Bu ilişkinin böylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya başladığında eski eşi MacKenzie Scott, boşanma sürecini henüz tamamlamamış olması. O sırada Lauren Sanchez de sonradan boşandığı kocası Patrick Whitesell'e Bezos ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı.

İşin bir başka ilginç yanı daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eşi Patrick Whitesell, arkadaştı. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocası Whitesell tanıştırdı. O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınArtık ne inci gibi dişleri var ne altın rengi saçları... Tüm mal varlığı market arabasında... Paparazziye acı itirafArtık ne inci gibi dişleri var ne altın rengi saçları... Tüm mal varlığı market arabasında... Paparazziye acı itirafHaberi görüntüle

Arkadaşının karısını elinden almıştı: Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil

Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Tuttle ise o sırada dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinenBezos'tan boşanırken 35 .6 milyon dolarlık bir tazminat aldı. Daha sonra Seattl'lı öğretmen Dan Jewett ile hayatını birleştirdi. Ancak bu evliliği de uzun sürmedi ve geçen yıl eylül ayında sona erdi.

Arkadaşının karısını elinden almıştı: Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil

MİLYON DOLARLIK YATTA AŞK POZLARI
Eski eşi özel hayatında böyle mutsuzluk yaşarken Jeff Bezos ise bir zamanlar arkadaşının karısı olan Lauren Sanchez ile ayrılmaz bir çift haline geldi. Çift şimdi Koru adlı yatın güvertesinde aşk dolu pozlar sergiliyor.   

Haberin Devamı

Lauren Sanchez, WSJ'ye verdiği röportajda Jeff Bezos'a karşı hissettiği aşkı ve onun, hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle anlatmıştı: "O çok mutlu biri. Bana her gün ilham veriyor... Her gün beni daha iyi bir insan yapıyor, o, tanıdığım en sevgi dolu adam."

Lauren Sanchez geçtiğimiz ocak ayında Jeff Bezos'un doğum gününü de Instagram sayfasında ona övgüler içeren bir paylaşımla kutlamıştı. Sanchez "Her zaman yanımda olduğun, hep sevecendavrandığın, en sevgi dolu ve destekleyici partner olduğun için teşekkür ederim. Seninle birlikte anılar biriktirmekten ve gelecek yeni maceralar için müteşekkirim" diye yazmıştı. 

Gözden KaçmasınHarry ve Meghan alay konusu oldu: Burası İngiltere krallığı değil, sen de kral değilsinHarry ve Meghan alay konusu oldu: Burası İngiltere krallığı değil, sen de kral değilsin! Haberi görüntüle

Arkadaşının karısını elinden almıştı: Şimdi nişanlandılar... Aşkımız göstermelik değil

Haberin Devamı

PRUVADAKİ HEYKEL
Nişanlanmaya kadar uzanan bu aşkın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Jeff Bezos'un Koru adındaki yatı. Bu arada yatın adının Maori dilinde 'döngü' anlamına geldiğini hatırlatalım.

Dünyanın bu kadar ilgisini çeken bu dev yat, bir zamanlar Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya aitti. Geçen ay da Bezos'a geçti. Koru adlı yat geçen yıl bir uluslararası tartışmaya da konu olmuştu. Dev yatın denize indirilebilmesi için 100 yıllık Konigshaven Köprüsü'nün orta bölümünün kaldırılması gerektiği açıklanmıştı. Bu da bir tür krize neden olmuştu. 

Jeff Bezos'un, tüm dünyanın dikkatini çeken yatının Pruvasında Lauren Sanchez'i anımsatan bir heykel de yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jeff Bezos#Lauren Sanchez#Koru Yat

BAKMADAN GEÇME!

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser