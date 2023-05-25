Ateşli aşığı, onun izlerini bile yok etti: Artık saçını kendisi tarıyor!

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KENDİ DÜNYALARINA ÇEKİLİP ATEŞLİ AŞKLARINI YAŞADILAR

Ardından gelen pandemi ve uzun süren izolasyon sürecini de dünyanın en çok sevdikleri köşesinde geçirdiler. Kendi dünyalarına çekilip ateşli aşklarını yaşadılar. Hatta o sırada yaptıkları sosyal medya paylaşımları bile kendileri de dört duvar arasında yaşayan milyonlarca kişinin ilgisini çekti.

Okyanus kenarında, doğanın kucağında birinin diğerinin beline uzanan saçlarını taradığı ya da diğerinin elinde makineyle diğerini tıraş ettiği fotoğraflar "saf aşkın yansıması" olarak nitelendirildi.

AMA AŞK BİLE SONSUZ DEĞİL

Ama aradan geçen dört yılı aşkın sürenin sonunda o ateşli aşk bitti... Birlikte çektikleri ve bir zamanlar milyonlarca kişinin beğenisini kazanan o fotoğraflar, sosyal medya sayfalarından arkada tek bir iz bile bırakmadan silindi.

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Tıpkı kalplerindeki büyük aşkın silinip gittiği gibi. Şimdi ikisi de farklı yerlerde kendi hayat mücadelelerini veriyor.

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ARKADAŞLARINA KISA SÜRELİĞİNE VEDA EDİP ÜLKESİNE GİTTİ

Yukarıda bu şekilde özetlediğimiz "hüsranla biten ateşli aşk hikayesi"nin kahramanları, 56 yaşındaki Fransız oyuncu Vincent Cassel ile kendisinden 30 yaş daha genç olan 'eski' karısı model Tina Kunakey.

Geçtiğimiz ay sosyal medya sayfasından birlikte çekilen bütün fotoğraflarını silen Vincent Cassel'ın bu davranışı çiftin evliliğinin bitme noktasına geldiği iddialarını güçlendirdi. Cassel uzun süredir ortalıkta görünmüyor.

Kunakey ise sosyal medya sayfasından anlaşıldığına göre çok sevdiği Brezilya'da sevdiği arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. Arada da tabii ki ülkesi Fransa'ya gidiyor.

Cassel ile evliliğinden bir kız annesi olan Tina Kunakey, önceki gün Acseroid City filminin 76'ıncı Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen galasına katıldı.

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SADE BİR ŞIKLIK SERGİLEDİ: Beline kadar uzanan saçlarını at kuyruğu yapan Kunakey, bütün vücut hatlarını saran açık renk bir elbise giydi. Dudağına iddialı renkte bir ruj süren Kunakey, kırmızı halıda uzun uzun objektiflere poz verdi.





BOŞANDIKTAN ÜÇ YIL SONRA GENÇ VE GÜZEL KIZLA TANIŞTI

Vincent Cassel, eski eşi Bellucci'den boşandıktan üç yıl sonra kendisinden 30 yaş genç olan Fransız model Tina Kunakey ile tanıştı. O sırada Kunakey 19 yaşında gencecik bir kızdı.

Cassel ise başından bir evlilik geçmiş 50 yaşına merdiven dayayan bir adam. Ama bu ayrıntı onların birbirlerine deli gibi aşık olmalarını engelleyemedi.

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'BİR BEBEK YAPACAĞIMIZDAN EMİNİM'

Cassel o dönemde yaptığı açıklamada Kunakey hakkında "Ona çok aşığım. Birlikte bir çocuk yapacağımızdan eminim" demişti. Çift, önce Kunakey'in memleketi olan Biarritz'e yakın bir yerde evlendi.

2018 yılında hayatlarını birleştiren Vincent Cassel ile Tina Kunakey, bir yıl sonra da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldular. Eski eşi Monica Bellucci'den Deva ve Leonie adında iki kızı daha olan Cassel, bu yeni bebekle mutluluğunu ikiye katladı.

SANKİ SENARYOSU YAZILMIŞ GİBİ

Gerçekten de başlangıçta Cassel ile Kunakey filmlerdeki gibi bir aşk yaşıyordu. Zaten tanışmaları da sanki romantik filmler konusunda tecrübeli olan bir senarist tarafından yazılmış gibiydi.

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Kunakey, şimdi yollarını ayırdığı eşi Cassel ile tanışmasını bir röportajda şöyle anlatmıştı: O gün benim üzerimde bir kot pantolon ve tişört vardı. Kocamın yanında da kuzeni vardı. Yani bu gerçek bir ilk buluşma sayılmaz. Sonra beni tekrar görmek istedi."

Böylesine romantik bir şekilde başlayan Vincent Cassel ve Tina Kunakey ilişkisi beklenmedik bir şeklide erkenden bitti. Evliliğin artık yolun sonuna geldiğini gözler önüne seren ise Cassel'in Kunakey ile birlikte çekilen bütün fotoğraflarını sosyal medya sayfasından silmesi oldu.

Hatta Cassel, eşinin yeni yaşını yıllardır yaptığı gibi sosyal medya hesabından kutlamadı. Genç kadın bir süre önce doğum gününü yanında Cassel olmadan kendi arkadaşlarıyla kutladı.

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KIRMIZI HALIDA TEK BAŞINA

Her ne kadar iki taraftan da bu konuda bir açıklama gelmese de Vincent Cassel ile Tina Kunkey evliliği artık kopma noktasına geldi. Bir zamanlar eşiyle birlikte aşk tablosu çizdiği Cannes Flim Festivlali'nin kırmızı halısına Kunakey'in tek başına çıkması da bunun bir göstergesi olarak nitelendirildi.

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