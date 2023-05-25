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Çıplaklığı sömürmekle suçlanmıştı: Dünya zaten fazlasıyla müstehcen bir yer

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#Lily Rose Depp#Sam Levinson#The Weeknd
Çıplaklığı sömürmekle suçlanmıştı: Dünya zaten fazlasıyla müstehcen bir yer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 10:54

Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali sırasında hep kırmızı halıya çıkan - üstelik oyuncular bile değil- top modeller ve onların üzerindeki kıyafetler konuşuldu. Hatta bir yandan bu modeller, diğer yandan sosyal medya fenomenleri derken sinema dışı kişilerin ön plana çıkması özellikle sosyal medyada bir tartışma konusu oldu.

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BEŞ DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI
Bu durum bir yana, 76'ıncı Cannes Film Festivali sırasında birçok iddialı film de hem seyirci hem de büyük ödül Altın Palmiye'yi belirleyecek olan jüri karşısına çıktı. Bazı filmler, yapılan galaların ardından uzun uzun alkışlandı, bazıları hayal kırıklığı yarattı.

Festivalde gösterilen bir yapım ise beraberinde tartışmaları getirdi. İşin ilginç yanı bu yapımın, bir sinema filmi değil bir mini dizi olması. Festival kapsamındaki gösterimin ardından beş dakika boyunca alkışlanan yapım, diğer yandan büyük bir tartışmanın da merkezinde yer aldı. Söz konusu yapımın yaratıcısı ve oyuncuları da bütün bu eleştirilere yanıt verdi.

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Çıplaklığı sömürmekle suçlanmıştı: Dünya zaten fazlasıyla müstehcen bir yer

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POPÜLER KÜLTÜRE 'ÇIPLAK'BİR BAKIŞ
Cannes Film Festivali'nin bu yıl en çok konuşulan yapımına bir bakalım. Söz konusu olan, yaratıcılığını ünlü şarkıcı The Weeknd, Sam Levinson ve Reza Fahim'in üstlendiği The Idol adlı mini dizi. 

Seride, Johnny Depp ve eski sevgilisi Fransız oyuncu - şarkıcı Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd başrolleri üstleniyor.

The Idol, son turnesinin iptal edilmesinin ardından ülkenin en seksi pop yıldızı olma unvanını geri almaya çalışan Jocelyn adlı genç bir şarkıcının öyküsü üzerine kurulu. Yapımın odağında, Lily Rose Depp'in hayat verdiği Jocelyn karakterinin The Weeknd tarafından canlandırılan Tedros ise yaşadığı karmaşık ilişki de yer alıyor.

CİNSELLİĞİN ALTI ÇİZİLEREK ANLATILIYOR: Yapımın bu kadar eleştirilmesinin ana nedeni ise müstehcenliğin, cinselliğin altı çizilerek ön plana çıkarılması. Eleştiri masasına yatırılan ayrıntılardan biri de öykü anlatımında baskın hale gelen çıplaklık. 

Çıplaklığı sömürmekle suçlanmıştı: Dünya zaten fazlasıyla müstehcen bir yer

'GİYDİĞİ KIYAFETLER BİLE RUHUNUN BİR YANSIMASI'
The Idol'un yıldızları Lily Rose Depp ile The Weeknd, Cannes'da katıldıkları basın toplantılarında ve yaptıkları röportajlarda bu konudaki eleştirilere yanıt verdi. Elbette yapımın yaratıcısı Sam Levinson da bu eleştirilerin odağında yer aldı. Lily Rose Depp ile The Weeknd, yapıma yönelik "işkence pornosu ve tecavüz fantezisi" içerikli bu eleştirileri haksız bulduklarını vurguladı. 

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Tıpkı babası ve annesi gibi kendine sinema ve moda alanında bir kariyer yolu çizen 23 yaşındaki Lily Rose Depp, dizide canlandırdığı Jocelyn karakterinin doğru yansıtılması için cinselliğinin ön plana çıkarılması gerektiğini savundu. Depp "Bu yapım, Jocelyn karakterini sadece tek bir açıdan ele almıyor. Sadece profesyonel yaşamını değil aynı zamanda hayatının her alanını anlatıyor" diye konuştu.

Lily Rose Depp'e göre canlandırdığı karakterin giydiği her kıyafet seyirciye bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu, karakterin kendisini ifade etmesinin bir yöntemi. Depp, canlandırdığı karakterin yapım boyunca sık sık sergilediği çıplaklığın, onun ruhsal dünyasını fiziksel olarak dışa vurmasının bir yolu olduğunu savundu. Genç oyuncu: "Bence karakterin zaman zaman sergilediği çıplaklık, duygusal çıplaklığını dışa vurma yöntemi. Duygu dünyasının bir yansıması" dedi.

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Çıplaklığı sömürmekle suçlanmıştı: Dünya zaten fazlasıyla müstehcen bir yer

'YAPIM AŞAMASINDA BANA AYRICALIK VERİLDİ': Lily Rose Depp, filmde canlandırdığı karakterin yaratılması sırasında kendisine de işin içine karışma ayrıcalığı verildiğini söyledi.

Çıplaklığı sömürmekle suçlanmıştı: Dünya zaten fazlasıyla müstehcen bir yer

PORNOGRAFİNİN, GENÇLERİN RUHU ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİSİ VAR
Bu arada hemen hatırlatalım... Bütün bu eleştirilere rağmen The Idol, Cannes'daki ilk gösteriminin ardından beş dakika boyunca alkışlandı. Yaratıcı kadronun başındaki Sam Levinson, bu tepki karşısında "Bir aile kazanmış gibi hissediyorum" dedi.

Levinson, yapıma yönelik eleştirelere de yanıt verdi. Ona göre her ne kadar bunca eleştirilse de aslında dünyanın uzun zamandır fazlasıyla 'cinselleştirilmiş" olduğunu belirtti.

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Levinson'ın bu konudaki sözleri şöyle: "Cinselliğin son derece ön plana çıkarıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Pornografinin, müstehcenliğin gençlerin ruhu üzerinde gerçekten çok güçlü bir etkisi var. Bunu pop müzikte de görüyoruz."

Bu arada, yapım ile ilgili eleştiriler sadece Cannes'da yükselmedi. Set ekibinden bazı kişiler, kimliklerini gizleyerek Sam Levinson'ın çalışma tarzını yerden yere vurdu. Set çalışanları "Yapım, çıplaklığı ve cinselliğin seviyesini yükselterek bu konuları sömürüyor" diye konuşmuştu. 

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#Lily Rose Depp#Sam Levinson#The Weeknd

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