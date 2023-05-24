Rol öyle değil, böyle çalınır! Yırtmaçla yükselen kariyer

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Ama genellikle bu amacı geride bırakan bir ayrıntı daha var. Hep söylenir: Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı... O eşi benzeri olmayan kırmızı halı,ünlü yıldızların ya da yıldız adaylarının, tanınmış modacıların kıyafetleri içinde "gövde gösterisi yaptığı bir alan" aynı zamanda.

Hafızanızı biraz geriye doğru işletirseniz, Cannes'ın kırmızı halısında, sadece giydiği kıyafetle bile yıldızlaşan hatta tarihe geçenler olduğunu hatırlayacaksınız zaten.

Zaten kırmızı halının en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de bazı konukların sanki bu amaca hizmet eder gibi giyinmesi. Kimi zaman gerçekten de bu elbiselerin hem o yıla damga vurduğunu hem de gerçek anlamda tarihe geçtiğini konunun meraklıları biliyor.

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KENDİSİ BİLE BİR DAHA O KADAR İDDİALI BİR KIYAFET GİYEMEDİ

Örneğin yakın tarihin en unutulmaz görüntülerinden birini, 2006 yılında model Eva Herzigova, portakal rengi elbisesiyle yaratmıştı.

Öyle ki Cannes Film Festivali denildiğinde birçok kişinin aklınaHerzigova'nın o görüntüleri geliyor. Hatta kendisi bile o sık sık konuk olduğu festivalde, o elbiseyi gölgede bırakmayı başaran bir parça giymeyi şu ana kadar başaramadı.

EVA'NIN TEK RAKİBİ BELLA - ŞU ANA KADAR-

Tıpkı Herzigova gibi giydiği elbiseyle Cannes'ın hafızasına adını yazdıran başka bir ünlü daha var. Tesadüf bu ya, o da bir model: Bella Hadid..

Aslına bakılırsa - kendisini bu yıl daha orada görmedik ama, bu o kırmızı halıya çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Belki de önümüzdeki günlerde Bella Hadid'i yine öylesine iddialı bir kıyafetle görebileceğiz.

Her seferinde öyle olmuyor ama Hadid, 2016 yılında o hafızalara kazınan kırmızı elbiseyle hem moda tarihine hem de Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu. Onun katıldığı galadan sonra konukların giydiği tüm elbiseler o kırmızı kıyafetin gölgesinde kaldı o yıl.

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ANAHTAR KELİME 'YIRTMAÇ'

2000'li yılların Cannes kırmızı halı tarihi denildiğinde Herzigova'nın sarı elbisesi ile Hadid'in kırmızı elbisesini gölgede bırakan biri de henüz çıkmadı. Tabii bu yılki festival daha bitmediği için önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz.

Yine de özellikle yırtmaç ayrıntısıyla Herzigova ve Hadid'in ünlü elbiseleriyle yarışabilecek tasarımlar gördük. Yine de hiçbiri o iki elbiseyi geçmeyi şu ana kadar başaramadı.

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SADECE FESTİVALİ DEĞİL KARİYERİNİ DE ETKİLEDİ

Bunları belirttikten sonra dönelim Bella Hadid'in giydiği o elbiseye. Birçok moda eleştirmenine göre o seçimi, Hadid'i gerçek anlamda bir yıldız konumuna taşıdı. 2016 yılındaki festivalde Unknown Girl filminin galasında giydiği kırmızı kıyafet aylarca basının manşetlerinde kaldı.

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Alexandra Vauthier tasarımı kırmızı elbise, tamamen açık sırtı, yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle ilgi odağı olmuştu. Tasarımcı Elizabeth Sulcer'ın anlattığına göre elbise her ne kadar riskli görünse de aslında son derece korunaklıydı.

Sulcer, herhangi bir soruna yol açmaması için elbisenin içinde aynı renkte ipek bir iç çamaşırı dikilmiş olduğunu söyledi. Yani bir başka deyişle dış görünüşü elbise olsa da aslında Hadid'in giydiği tulum tarzı bir giysiydi.

Elizabeth Sulcer, model Bella Hadid ve tasarımcı Alexandre Vauthier ile birlikte elbise üzerinde çok çalıştıklarını da anlattı. Stilist Sulcer "Amacımız güzel ve ikonik bir elbise yaratmaktı" diye konuştu.

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KIRMIZI HALIDA MODELLER, SİNEMA YILDIZLARINDAN 'ROL ÇALIYOR'

Bella Hadid'i hatırladıktan sonra gelelim biraz önce sözünü ettiğimiz Eva Herzigova'nın sarı tuvaletine. Ki o da festivalin ikonik görüntülerinden birine imzasını attı.

Cannes Film Festivali denilince akla gelen ilk kırmızı halı görüntüsünde Eva Herzigova'nın imzası var. O dönem takvimler 2006 yılını gösteriyordu. Herzigova, zaten kendisi gösterişli olan bu kıyafeti, model olmanın avantajıyla üzerinde öyle güzel taşıdı ki çok uzun süre Cannes denilince akla onun kırmızı halı görüntüleri geldi.

Buraya kadar anlattıklarımızda bir ayrıntı dikkatinizi çekti mi? Hep top modellerden söz ettik. Elbette festivalde sinema anlamında yarışanlar, seyirciyle buluşanlar, oyuncular, yönetmenler ve yedinci sanat emekçileri. Ama işin "gösteri kısmında" yani kırmızı halıda damgasını vuranlar ise festivalin vazgeçilmez konukları olan top modeller. Yani bir başka deyişle söylersek, modeller kırmızı halıda sinema yıldızlarından rol çalıyorlar.

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PEKİ BU YIL NELER OLUYOR?

Dünyanın en çok takip edilen film festivali olma özelliğini taşıyan Cannes Film Festivali, bu yıl 76'ncı yaşını kutluyor. Altın Palmiye peşindeki filmler bir yana kırmızı halıda yine renkli görüntüler yaşanıyor. Tabii yukarıda da söylediğimiz gibi Eva Herzigova ve Bella Hadid'in tercihleri düzeyinde, yani onlar kadar çarpıcı ve manşetleri süsleyecek bir kıyafet henüz görünmedi. Ama yine de iddiasını ortaya koyan konuklar oldu.

Kırmızı halıda çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ünlülerin çoğunluğunun, iddialı bir görüntü için tıpkı Herzigova ve Hadid gibi yırtmacı tercih etmesiydi. Bu açıdan öne çıkan ünlülere şöyle bir bakalım.

TOP MODELLER HER ZAMAN İDDİALI: Gelenek bu... Cannes Film Festivali'nin en iddialı giyinen konukları top modeller. Hemen hemen her film galasında, kırmızı halıda bu modellerden birini görmek mümkün. Elbette sinemanın ünlüleri de dünya çapında modacıların kıyafetlerini giyip takılarını takıyor... Ama elbiseyi taşıma açısından modeller bir adım önde. İşte bunlardan biri Rosie Huntington Whiteley. Güzel model, konuk olduğu bir galada siyah- beyaz elbisesiyle bütün bakışları üzerinde topladı. Kıyafetinin en çarpıcı yanı sırt dekoltesi ve sol yanındaki derin yırtmacıydı.

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BU KEZ BEYAZ GİYDİ: Huntington Whiteley, bir başka galada da bu kez beyaz ve askısız bir kıyafet tercih etti. Saçını açık bırakan modelin sade ama gösterişli takıları da dikkatlerden çekmedi. Ama en çok dikkat çeken ayrıntı yine sol yanındaki yırtmacıydı. Fakat top model, bu kez bir öncekinden daha az iddialı bir yırtmaç tercih etmişti.





NAOMI FARKI: Moda dünyasının yıllara meydan okuyan, hiç yaşlanmayan ünlülerinden biri Naomi Campbell. 53 yaşındaki Campbell, konuk oldğu bir galada pembe ve kırmızı renkli kıyafetiyle fırtına gibi esti, geçti.

GIGI ZARAFETİNİ SERGİLEDİ: Bu yıl festivalde Bella'yı görmedik ama ablası Gigi Hadid, bir galaya konuk oldu. Rengini iyice açtığı uzun sarı saçları ve ten rengi elbisesiyle Gigi, her zamanki zarafetiyle kırmızı halıda poz verdi.

SEVGİLİSİYLE POZ VERDİ: Adriana Lima, geçen yıl yine yanında sevgilisi Andre Lemmers ile Cannes'a konuk olduğunda en küçük çocuğu, oğlu Cyan henüz doğmamıştı. 2022'deki festivalde karnı burnunda olmasına rağmen hiçbir etkinliği kaçırmayan Lima, bu kez üç çocuk annesi olarak Cannes kırmızı halıdaydı.



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Lima daha sonra kırmızı halıya çıktığında ise üzerinde bu ilginç kıyafet vardı.

Rus model Irina Shayk bu yıl kırmızı halıda birbirinden cesur kıyafetler giydi.

Cannes'ın model konuklarından biri de bir dönemin ünlü modellerinden Carla Bruni oldu. 55 yaşına rağmen hala eski günlerindeki görüntüsüyle dikkat çekti.

Sara Sampaio, katıldığı galalarda kıyafetleri ve onları taşıma biçimiyle tam not aldı.

Festivalin gediklilerinden Alessandra Ambrosio, yine katıldığı galalarda kıyafetleri ve mesleğinin avantajıyla onları taşıma tarzıyla sık sık herkesten rol çaldı.











