'İstenmeyen gelin' diyorlardı: Karnında ikinci bebeğiyle davetlerden eksik olmuyor

Haberin Devamı

OĞLUNA KARDEŞ GELİYOR!

Bu tür ünlülerden birine örnek de top model Karlie Kloss. Buna birazdan değineceğiz... Ama önce onu "dünyanın en mutlu kadını" hissettiren olayla başlayalım.

30 yaşındaki model, bir süre sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Pandemi kapanmaları sırasında ilk kez anne olan Kloss, şimdi oğluna gelecek olan kardeşi bekliyor.





HAMİLE OLDUĞUNU KIRMIZI HALIDA DÜNYAYA DUYURDU

lk dönemde hamileliğini gözlerden uzak yaşayan Karlie Kloss, mutlu haberi ilk kez bu ayın başlarında gerçekleşen MET Gala'da kameralar karşısında ilan etmişti.

Haberin Devamı

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'ın kardeşi Joshua ile evli olan Karlie Kloss, o gala gecesinde giydiği dar elbiseyle büyüyen karnını gözler önüne serdi. Yüzünde muzip gülümsemesiyle de bu haberi ilk kez dünya kamuoyu ile paylaşmış oldu.

BU KEZ DE CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE : Her ne kadar hamileliği ilerlese de karnı giderekbüyüse de henüz dinlenmeye çekilmedi Karlie Kloss. MET Gala gecesinden birkaç hafta sonra bu kez 76'ncı Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktı Kloss.

Gözden Kaçmasın Elbise dökülmeye başladı: Felaketi kızı önledi Haberi görüntüle





MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYOR

Tek omuzlu bir elbise tercih eden Karlie Kloss, aynı renk yüksek topuklu ayakkabılar giydi. Elbisesinin kuyruğu ve Kloss'un topladığı saçlarının üzerine yerleştirdiği, yüzünün bir bölümünü örten tülü de beğeni topladı.

Kısaca söylemek gerekirse Kloss; ikinci kez anne olmanın mutluluğunu bir kez daha kırmızı halıda hayranlarıyla paylaştı.

Haberin Devamı

YAŞADIKLARI GERİLİM KİTAPTA BİLE YER ALDI

Biraz önce de söylediğimiz gibi Karlie Kloss ile Joshua Kushner, 2018 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. 2021 yılında dünyaya gelen Levi Joseph adında bir oğulları var. İkinci bebekleri de yakında dünyaya gelecek. Ama çift, henüz evlenmeden önce Kushner'ın ailesiyle bazı gerilimler yaşadı.

Hatta bunlardan bir tanesi sokak ortasında kameralara bile yansıdı. Bu durum bir kitaba bile konu oldu.

Gözden Kaçmasın Bir yıl sonra yine aynı yerde: Merdivenlerde aşka geldiler Haberi görüntüle





GELİN OLARAK İSTEMEDİLER

Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı. Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi. Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, din farkı yüzünden, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı.





SOKAKTA GERİLİM YAŞADILAR

Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin 2018'deki düğünden haftalar önce New York'ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalanmıştı. İş adamı Charles Kushner'ın şoförü olup bitenleri görüntüleyen fotoğrafçıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Haberin Devamı

İki çift uzun uzun tartıştı. Daha sonra Joshua Kushner'ın babası bir süre Karlie Kloss'un kolunu tutup onunla konuştu. Sonra da yanak yanağa öpüşerek onu aracına bindirdi. Bu arada anne Sheryl ile oğlu Joshua Kushner'in oldukça gergin olduğu dikkat çekti. Baba Charles ise diğerlerinden daha sakin görünüyordu.

2018 YILINDA EVLENDİLER: Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.

Gözden Kaçmasın Tam düğmelerin bittiği noktada... Şimdi de bacak kasları olay oldu Haberi görüntüle





İLK BEBEK 2021 YILINDA DÜNYAYA GELDİ; Bundan üç yıl sonra da bir bebekleri dünyaya geldi. Kushner ilk kez baba olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Joshua Kushner, bebeğin elinin ve yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp "Dünyaya hoş geldin" diye yazdı.