Artık sevişme sahneleri konusunda uzmanlaştım: O anlardaki her hareketin bir sırrı var!

YARIM ASIRDAN FAZLADIR FARKLI KARAKTERLERE HAYAT VERİYOR

Yakışıklı genç karakterlerden en ateşli ve tartışmalı sahnelerin kahramanı olmaya kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yapımlarda kamera karşısına geçti. Bugün yeri geldi uzmanı olduğunu söylediği "o sahneler" ile ilgili deneyimini kelimelere döktü. Kimden mi söz ediyoruz?

Michael Douglas'tan! Hollywood'un hem kariyerini en uzun süre devam ettiren hem de "yaşayan efsane" unvanını alıp 100 yaşını geçinceye kadar hayata tutunan ünlülerinden Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael, çok genç yaşından bu yana kamera karşısında. Babasının kariyer yolundan giden Douglas, 50 yılı aşkın süre boyunca birçok filmde, farklı karakterlere hayat verdi.

'SEVİŞME SAHNELERİ KONUSUNDA UZMANLAŞTIM'

Hepsi bir yana Douglas'ın oynadığı karakterlerden bazıları diğerlerini geride bıraktı ve hafızalarda silinmeyecek izler bıraktı. Douglas, Onur Ödülü aldığı 76'ıncı Cannes Film Festivali kapsamında işte o hafızalara kazınan, kimi zaman tartışma konusu olan karakterler ve onların en can alıcı sahneleri, yani sevişme sahneleri hakkında konuştu.

Bugün 78 yaşında olan Douglas, kadın rol arkadaşlarıyla kamera karşısına geçtiği sevişme sahneleri hakkında tecrübesini anlattı. Hatta bu konuda "uzman" olduğunu bile söyledi.

Galli oyuncu Catherine Zeta Jones ile evli olan Michael Douglas, Cannes'daki söyleşide kariyeri ve ailesinin hayatındaki önemi hakkında konuştu. O söyleşinin bir noktasında konu döndü dolaştı, başrolünü Sharon Stone ile paylaştığı, 1992 tarihli Basic Instinct (Temel İçgüdü)

filmine geldi. İşte o sırada da kendisini "sevişme sahnelerinde uzman" olarak nitelendirdi.

Douglas'ın bu yapımdakine benzer iddialı sahneler için kamera karşısına geçtiği filmler arasında Fatal Attraction (Öldüren Cazibe) ve Disclosure (Taciz) yer alıyor.

BAŞARININ ARDINDAKİ SIR

Michael Douglas konu hakkında "O filmlerdeki kadın oyuncularla geçmişimden gurur duyuyorum. Çoğu en iyi performanslarını sergiledi" diye konuştu. Douglas, rol arkadaşı Sharon Stone ile birlikte kamera karşısına geçtiği Temel İçgüdü filminin cüretkar sahnelerini hatırladı.

Douglas'a göre bu sahnelerin başarısının ardındaki sır" çekimden önce prova yapmak." Bunun da filmlerde bir kavga sahnesi çekmekten farklı olmadığını vurguladı: "Bir filmde kavga sahnesi çekiyorsanız bir koreografi yaparsınız. Önce çok yavaş bir şekilde başlarsınız. Sonra da sahnenin gerektirdiği hareketleri doğal akışında yaparsınız. İşte aynı durum sevişme sahneleri için de geçerli" dedi.

Deneyimli oyuncu, sevişme sahnelerinin çekimi sırasında da önceden koreografi hazırlamanın,hangi oyuncunun hangi davranışları sergileyeceğinin prova edimesinin gerekli olduğunu ifade etti. Sonra sözü tekrar Temel İçgüdü filmine getirerek "O filmde de bu tür sahnelerin koreografisi çok iyi bir şekilde hazırlanmıştı" diye konuştu.

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım Paul Verhoeven'in yönettiği Temel İçgüdü, 1992 yılında Cannes Film Festivali'nde gösterilmiş ve sevişme sahneleri yüzünden bazı tartışmaların odağında yer almıştı.

'HERKES GÖRDÜĞÜ SAHNELERİ SESSİZCE SİNDİRİYORDU'

Douglas o dönemi şu sözlerle hatırladı: "Aslında yeterince şansımız varmış ki filminiz bu festivalde gösterilmek üzere seçilmişti. Benim de burada farklı deneyimlerim var. Temel İçgüdü, Fransa için bile özgün bir filmdi. Festival Sarayı'nın büyük perdesinde o sevişme sahnelerini görmek biraz bunaltıcıydı. Sanırım birçok insan için."

Douglas, o yıl Cannes'da filmin gösterimi bittikten sonra da herkesin sessizlik içinde kaldığını söyledi. "Herkes gördüklerini sindirmeye çalışıyordu. Ama çok da eğlenceliydi."

ŞÖHRET GELDİ AMA KAZANDIĞI PARA ELBİSE ALMASINA BİLE YETMEDİ

Her ne kadar çekilmesinin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçmiş olsa da Temel İçgüdü, gündemden hiç düşmeyen bir yapım. Sonradan ikincisi çekilen filmin ilkinin yeri bir başka. Yapımda Douglas ile başrolü paylaşan Sharon Stone da yıllar sonra çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Bunlardan biri Stone'un, bu film sayesinde yıllar boyunca beklediği şöhreti, 30 yaşından sonra yakalamasıydı.

Stone, 2021 yılında konuk olduğu bir radyo programında bu film sayesinde bir gecede yıldız olduğunu söyledi. Ama filmde haksızlığa uğradığını da gizlemedi. Her ne kadar bu filmden ne kadar ücret aldığını resmen açıklamasa da söylediğine göre Michael Douglas 14 milyon dolar alırken kendisi bunun yarısı kadar bile kazanmamıştı. Stone, o filmden kazandığı paranın Oscar töreninde giyebileceği bir elbise almasına bile yetmediğini ileri sürmüştü.

Temel İçgüdü, 49 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. ABD'de 120 milyon dolar hasılat elde etti. O döneme damga vuran filmin hasılatı ABD dışındaki gösterimlerle birlikte 350 milyon doları geçti.

O ROL YÜZÜNDEN OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

64 yaşındaki Stone, Temel İçgüdü'nün kendisine sadece 34 yaşında şöhret getirmediğini bunun yanı sıra olumsuz etkileri olduğunu da yıllar sonra gözler önüne sermişti. Stone, konuk olduğu Table For Two With Bruce Bozzi adlı sohbet programında, bu ünlü filmin 'arka sokaklarında' hayatını etkileyen gelişmeleri gözler önüne serdi.

Sharon Stone, 1998 ile 2004 arasında gazeteci Phil Bronstein ile bir evlilik yaptı. Çift, bu süreçte Roan Joseph adında bir çocuk evlat edindi. Fakat anlaşamayıp boşanmaya karar verdiklerinde Roan'ın velayeti konusunda Stone sorun yaşadı. Bunun nedeni de kendisine ün kazandıran Temel İçgüdü filmindeki cüretkar sahnelerdi.

Konuk olduğu programda anlattığına göre Stone, o filmin olay yaratan sahneleri yüzünden oğlunun velayetini kaybetti. Duruşma sırasında henüz küçük olan oğluna hakim tarafından sorulan soruyu da "sistemin tacizi" olarak nitelendirdi ünlü oyuncu. Stone'un anlattığına göre duruşmada hakim küçük Roan'a "Annenin cinsel içerikli filmlerde oynadığını biliyor musun?" diye sordu. Ünlü oyuncu Sharon Stone'un bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle oldu: "Sistemin bir taciziydi bu. Benim ne çeşit bir ebeveyn olup da böyle bir filmde oynadığımı göz önüne alıyordu."

GERÇEKTEN KALBİ KIRILDI: Şu anda 22 yaşında olan Roan dışında 17 yaşında Laird ve 16 yaşında Quinn adında üç tane oğlu olan Sharon Stone, o davada oğlunun velayetini kaybetmesinin kalbini kırdığını söyledi. Üstelik anlattığı "kalp kırıklığı" sadece duygusal değil, fizikseldi. Sonuç olarak kalp çarpıntısı nedeniyle tedavi olduğunu sözlerine ekledi ünlü oyuncu.

Sharon Stone, kendisine şöhret getiren Temel İçgüdü filmiyle ilgili başka bazı kamera arkası hallerini deThe Beauty of Living Twice adlı kitabında anlattı.

Güzel oyuncunun, kitabından çarpıcı bir bölüm önceki yıl Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda, projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokat attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.

'HER OYUNCU SONRADAN NE GÖRECEĞİNİ BİLİR'

Stone'un anlattığına göre avukatı, filmin bu şekliyle gösterilemeyeceğini ileri sürdü. Sonra da şöyle devam etti: "Marty, böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi. Bunun için filme, yetişkinlere yönelik olduğunu belirten bir uyarı konulabilirdi. Bunu yönetmen Paul Verhoeven'e anlattığımda ise böyle bir seçeneğim olmadığını söyledi."

Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.

BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel İçgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven. Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu. Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran Film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.