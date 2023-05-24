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Kansere yakalanma riski olduğunu öğrenen genç şarkıcı: İki mememi de aldıracağım!

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#Morgan Wade#Angelina Jolie#Anastacia
Kansere yakalanma riski olduğunu öğrenen genç şarkıcı: İki mememi de aldıracağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:19

Takvimler 2013 yılını gösteriyordu... O dönemde Brad Pitt ile bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplayan bir ilişki yaşayan Angelina Jolie, kendisiyle ilgili sır gibi sakladığı bir gerçeği ilk kez itiraf etti... Elbette bütün dünya da şoke oldu.

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Annesi Marcheline Bertrand'ı ve teyzesini göğüs kanserinden kaybeden Jolie, yaptırdığı tetkikler sonucunda, miras aldığı bir gen mutasyonu nedeniyle kendisinin de aynı hastalığa yakalanma riski olduğunu öğrenince radikal bir karar vermişti: Bıçak altına yatmış ve iki memesini birden aldırmıştı. Sonra da estetik cerrahinin olanaklarıyla yenileri yapılmıştı.

Çocuklarını erkenden bu dünyada annesiz bırakmamak için böyle bir karar aldığını belirten Jolie, bundan bir süre sonra da yine hastalanma riski yüzünden rahim ve yumurtalıklarına da veda etmişti.

Jolie, dünyayı şoke eden bu gerçeği bir süre kendisine sakladıktan sonra New York Times Gazetesi için kaleme aldığı bir makalede dile getirmişti. Angelina Jolie o makalede yüzde 87 meme, yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu da satırlarına eklemişti.

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Kansere yakalanma riski olduğunu öğrenen genç şarkıcı: İki mememi de aldıracağım

O DA "ANGELINA YÖNTEMİNİ"TERCİH ETTİ
Müzik dünyasından genç bir şarkıcı da tıpkı Angelina Jolie gibi hastalığa karşı bir önlem olarak iki memesini birden aldıracağını açıkladı.

Country müzik dünyasının genç yeteneklerinden biri olan 28 yaşındaki Morgan Wade, Page Six'e yaptığı açıklamada, kendisinde meme kanseri riskini artıran mutasyona uğramış BRCA geni bulunduğunu belirterek önümüzdeki kasım ayında iki memesini de aldıracağını söyledi.

Wade "Bende BRCA geni var. Bu meme kanseri geni. Bu yüzden de kasım ayında her ikisini dealdıracağım" diye konuştu. Genç şarkıcı, kasım ayına kadar yoğun bir şekilde çalışacağını ama sonra operasyonun ardından kasım ve aralık aylarında dinlenmeye çekileceğini sözlerine ekledi.

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'İYİ OLACAĞIM, BİR TEK ENDİŞEM VAR'
Morgan Wade, kendini iyi hissettiğini fakat sadece bu süreçte egzersiz yapamayacağı için kendini kötü hissettiğini söyledi. Genç şarkıcı, haftanın yedi günü spor yaptığını söyleyip " Bu konudaki tek endişem bu" dedi.

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Kendisinde meme kanserine yakalanma konusunda yüksek risk yaratan gen bulunduğunu geçen yıl çıktığı Avrupa turnesi sırasında öğrendiğini belirten Wade "Ama ben iyi olacağım" diyerek umutsuzluğa kapılmadığını ifade etti.

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Bu konuda yapılan araştırmalara göre BRCA1 ve BRCA2, hasarlı DNA'yı onarmaya yardımcı olan proteinleri üreten genler. Bu ikisinden birinin zararlı varyantları kişi tarafından miras alındığında ise meme ve yumurtalık başta olmak üzere çeşitli kanserlere yakalanma riskini artırıyor.

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ŞARKICI ANASTACIA DA AYNI YÖNTEMİ TERCİH ETTİ
Angelina Jolie'nin 2013 yılında yaptığı açıklamanın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki bir başka ünlü aynı kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2003 yılında meme kanserine yakalanan ve tedavi gören şarkıcı Anastacia, 10 yıl sonra hastalığı tekrarlayınca iki memesini birden aldırdığını duyurdu. 

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#Morgan Wade#Angelina Jolie#Anastacia

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