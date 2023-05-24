İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini yeni unvanına sevinirken dünyası başına yıkıldı

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MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK UNVAN ONLARA KALDI

Kraliçe'nin cenaze törenleri sırasındaki "yıkılmış" görüntüsü, dünyanın hafızasına kazındı. Ama onun ve kocasının, yani Kraliçe ile Prens Philip'in en küçük oğlu Edward'ın yükselmesi o acı olayın ardından gerçekleşti.

Kral 3. Charles, babasından kalan o değerli unvanı yani Edinburgh Dükü unvanını en küçük kardeşine verince o da Düşes oldu. Galler Prensesi Catherine ile birlikte tam da "İngiliz kraliyet ailesinin en sevilen üyesi" olduğu sırada ise hiç beklemediği bir olay yüzünden dünyası karardı.

AMA UNVANI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜNÜN KAYNAĞI OLDU

Buraya kadar anlattıklarımızdan Kraliçe 2. Elizabeth'in en sevdiği hatta ona "anne" diye seslenen gelini Sophie'den söz ettiğimizi anladınız zaten. Kocası Edward'ın, babasından kalan Edinburgh Dükü unvanını almasıyla Edinburgh Düşesi olan Sophie, son dönemde eskisinden farklı olarak ailenin en göz önünde üyelerinden birine dönüştü. Hatta Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde tıpkı Kate gibi Buckingham Sarayı'nın balkonunda ön saflarda halkı selamladı.

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Sevenlerine bakılırsa Sophie sonunda yıllar önce hak ettiği konuma kavuştu. Ama o konum iki çocuk annesi Sophie için hiç beklemediği bir üzüntünün kaynağı oldu.

Tam da İngiliz kraliyet ailesi içindeki hayatının en parlak dönemine, karanlık bir bulutun gölgesi düştü. Her ne kadar kendisi bire bir olarak buna neden olmasa da Sophie'nin Düşes unvanı yaşlı bir kadının hayata veda etmesine yol açtı. Nasıl olduğuna bakalım.

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GÜVENLİK KONVOYU EŞLİĞİNDE ABLASINI ZİYARETE GİDİYORDU

Geçtiğimiz 10 Mayıs'ta Düşes Sophie, Londra caddelerinde kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte ilerliyordu. Amacı, Londra'da oturan ablasını ziyaret etmekti.

Tam Earl's Court bölgesine geldiklerinde Sophie'nin konvoyunda bulunan bir motosikletli koruma görevlisi, yaşlı bir kadına çarptı. Ağır yaralanan 81 yaşındaki Helen Holland adlı yaşlı kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

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Holland, kazadan sonra iki hafta boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama başaramadı. Ailesi dün yaşlı kadının hayata veda ettiğini açıkladı. Kaza meydana geldiği andan itibaren Helen Holland'ın durumuyla ilgilenen ve gelişmeleri takip eden Düşes Sophie acı haber karşısında yasa boğuldu.

ÇOK SAYIDA KIRIK KEMİK VE BEYİN HASARI: Helen Holland'ın ailesi BBC'ye yaptığı açıklamada yaşlı kadının hayatta kalması için tüm müdahalelerin yapıldığını ancak beyninde meydana gelen hasarın düzelecek durumda olmaması nedeniyle hayata veda ettiğini açıkladı.Holland'ın torunlarından biri büyükannesinin "zamansız" ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Yaşlı kadının oğlu Martin ise kaza nedeniyle Holland'ın vücudundaki çok sayıda kemiğin kırılmış olduğunu ve iç organlarının da hasar gördüğünü söyledi. Kaza meydana geldiği sırada Helen Holland'ın yaya geçidinde bulunduğu da belirtildi.

DÜŞES ADINA AÇIKLAMA YAPILDI: Bu acı gelişme üzerine Edinburgh Düşesi Sophie adına Buckingham Sarayı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada Düşes'in bu trajik haber yüzünden derinden üzüldüğü ve ailesine baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Düşes Sophie'nin özel olarak Helen Holland'ın ailesiyle bağlantıda olduğu da belirtildi.

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KRALİÇE'NİN EN ÖZEL MİRASI ONA KALDI

1999 yılında Prens Edward ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine giren Sophie Rhys Jones ya da yeni unvanıyla Edinburgh Düşesi Sophie, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde kızı Anne'den bile daha üzgün görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Ama sonradan yine çok iyi geçindiği kayınvalidesi sayesinde yüzü güldü. Çünkü Kraliçe'nin "en özel mirası" ona kaldı. O zamana kadar Wessex Kontesi olarak anılan Sophie, ölünceye kadar Kraliçe'nin taşıdığı Edinburgh Düşesi unvanına kavuştu.

UZUN SÜRE MERAK KONUSU OLDU: Kraliçe'nin kocası Prens Philip, Elizabeth ile evlenirken ona Edinburgh Dükü unvanı verilmişti. Dolayısıyla Kraliçe'nin taşıdığı unvanlardan biri de Edinburgh Düşesi'ydi. Philip'in 2021'deki ölümünden sonra bu unvan, aileden kimseye verilmedi. Kraliçe'nin ölümünden sonra aynı merak bir kez daha uyandı. Sonuçta artık bu iki unvanı taşıyan kimse olmadığına göre herkes kimin bu "şerefe" ulaşacağını büyük bir merakla beklemeye başladı.

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Bir ara Charles'ın, söz konusu unvanı torunu Charlotte'a vereceği ileri sürülse de kulislerde uzun süredir başka bir söylenti dolaşıyordu. Charles, Edinburgh Dükü unvanını en küçük kardeşi Edward'a vermek için uygun zamanı bekliyordu. Nitekim öyle de oldu. 10 Mart'taki 59'uncu doğum gününde Edward, yıllarca babasının taşıdığı unvanın sahibi oldu. Sonuç olarak karısı Sophie de bundan böyle Edinburgh Düşesi konumuna yükseldi.





ASIL DİKKAT ÇEKEN KİŞİ PRENS DEĞİL KARISI OLDU

Aslına bakılırsa ailenin içine doğan ve bu unvanı alması gayet doğal olan Edward'ın hiyerarşideki yeni yeri kimseyi çok heyecanlandırmadı. Asıl dikkat çeken kişi karısı Sophie oldu. Çünkü Kraliçe'ye yakınlığıyla bilinen, onu erken yaşta yitirdiği annesinin yerine koyan ve "anne" diye hitap eden Sophie, çok uzun zamandır kraliyet ailesinin gizli silahlarından biri olarak nitelendiriliyor.

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Geçmişte yarattığı büyük skandalı saymazsak İngiliz kraliyet ailesinin çizgisini hiç bozmayan üyelerinden biri olan Sophie, etrafındaki herkesle çok da iyi geçinmediği bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in en yakınlarından biriydi.

Kral Charles başta olmak üzere aile üyeleriyle de arası her zaman iyi oldu. Özellikle Prens William'ın eşi Kate Middleton ile kardeş gibi geçindikleri aile hayatından yansıyan bir gerçek. Ama birçok yoruma göre Charles, hem kendisiyle arası iyi olan hem de annesi Elizabeth ile iyi geçinen gelin Sophie'yi kardeşi aracılığıyla bu şekilde ödüllendirmiş oldu.

SIRADAN BİR AİLENİN KIZI OLARAK DOĞDU

Sophie'nin neden bu kadar ilgi çektiğine gelirsek... Sophie Rhys Jones sıradan bir ailenin kızı. Yani evlenmeden önce herhangi bir soyluluk unvanı taşımıyordu. Artık Kate Middleton, Meghan Markle gibi isimler sayesinde çok şaşırtıcı olmayan bir hale gelse de İngiliz kraliyet ailesinin ilk "halktan" gelinlerinden biri.

Aileye katıldığı ilk dönemlerde Kraliçe'nin başını ağrıtan bir skandalın kahramanı olsa da Sophie sonradan Kraliçe'nin en sevdiği ve iyi geçindiği gelinine dönüştü.