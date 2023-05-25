Elini göğsüne götürdü ve korkunç gerçeği fark etti: Balayından bir gün önce kabusa uyandı

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TAM HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇARKEN...

Ama bazen, tıpkı eski Yeşilçam filmlerinde sık sık kullanıldığı gibi "kader ağlarını örer." Yani aşk dolu kalbi, yanında sevdiğiyle hayatında yeni bir sayfa açan insan hiç ummadığı kabus gibi bir durumla karşılaşır.

İşte kamera karşısına geçtiği yarışma programıyla ekranda adını duyuran genç yıldızın başına gelen tam da böyle bir durum. Genç dansçı ve eşi işlerinin yoğunluğu nedeniyle evlendikten sonra balayına çıkamamıştı. Tam 9 ay sonra gecikmeli balayına çıkacakları sırada genç yıldız, sağlığıyla ilgili ters giden bir ayrıntı olduğunu fark etti. Kendi deyimiyle aklına hiç gelmeyen şey başına geldi. Kansere yakalandığını öğrendi.

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GECİKMELİ BALAYINA GİTMEDEN BİR GÜN ÖNCE FARK ETTİ

Bu kısaca anlattığımız öykünün kahramanı İngiltere'de yayınlanan The Strictly Come Dancing adlı yarışma programıyla tanınan 32 yaşındaki Amy Dowden. Geçen yıl temmuz ayında evlenen Dowden ile Ben Jones balayına çıkmaya fırsat bulamamıştı. Düğünden 9 ay sonra çift, gecikmeli balayına çıkmaya karar verdi. Maldivler'de güzel bir tatil yapmayı planladılar. Ama işler planladıkları gibi gitmedi.

Tam yolculuğa çıkmadan bir gün önce Dowden, sağ memesinde bir kitle fark etti. Zaman geçip de kitle büyüyünce doktora gitti ve hiç ummadığı kötü haberi aldı: Meme kanserine yakalanmıştı. Bu beklenmedik sarsıcı gelişme geçen nisan ayında yaşandı.

Amy Dowden başına gelenleri bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Genç dansçı, Instagram paylaşımında başına gelenleri şöyle özetledi: "Size verecek, paylaşılması kolay olmayan bir haberim var. Yakın zamanda meme kanseri teşhisi aldım. Ama dans pistine dönme konusunda kararlıyım."

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR

Aslında Amy Dowden çok uzun süredir bir tür bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığıyla mücadele ediyordu. Çocukluğundan bu yana Crohn hastası olan profesyonel dansçı, hayatının büyük bölümünü bozuk sağlığını yoluna koymak için mücadele ederek geçirdi bir başka deyişle.

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Aslına bakılırsa Dowden'ın sağ memesindeki kitleyi keşfetmesi de bu konuda düzenlenen bir kampanya sayesinde oldu. Kampanyanın etkisiyle kendi memelerini hiç kontrol etmediğini fark etti. Sonra da sıkı bir kontrol yaptı ve hayatını kurtaran o keşifte bulundu: Sağ memesinde bir kitle vardı.

O ilk anda şoke olduğunu anlatan Dowden yine de doktora gitmeden bir süre önce kitleyi kontrol altında tuttu. Fakat kitlenin büyüdüğünü fark edince de soluğu doktorda aldı.

Acil bir şekilde tetkiklerden geçtikten sonra da Dowden'a o kitlenin şüpheli olduğu söylendi. Anlattığına göre en kötüsüne hazırlanması konusunda uyarıldı.

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Yapılan biyopsinin ardından genç dansçının meme kanseri olduğu kesinleşti. Aynı göğsünde bir kitle daha bulundu. Söylediğine göre, kendisine haberi veren doktora sorduğu ilk şey ise ne zaman dans pistlerine dönebileceği oldu.

Hastalığının erken yakalandığını belirten Amy Dowden şimdi aralarında ameliyatın da bulunduğu tedavi programının düzenlenmesini bekliyor.

Genç dansçı, Hello dergisine verdiği röportajda başına gelenler konusunda şunları söyledi: "Bu tür şeylerin sizin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz. Daha 32 yaşındayım ve bu yaşta meme kanseri olabileceğimi düşünmemiştim. Annem meme kanseri olmuştu ama daha ileri yaşlarda 50'lerindeydi. "

