Kızıl saçlarını omuzlarına döktü: Dördüncü doğumdan üç ay sonra sete döndü

EN ÇOK KARIN KASLARIYLA BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Eşiyle birlikte Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birini yürüten oyuncunun, dört kez doğum yapmasına rağmen özellikle karın kaslarının, aynı deneyimi yaşayan birçok hemcinsinden daha formda görünmesi ise sosyal medyada da çok konuşulan konulardan biri oldu.





UZUN SAÇLARINI KIZILA BOYADI

'Mutlu evlilik' deyince bu sözünü ettiğimiz oyuncunun Blake Lively olduğunu anlamışsınızdır büyük olasılıkla. Ryan Reynolds ile evliliğinden dördüncü kez anne olan Lively, üç aylık bir dinlenmenin ardından tekrar kamera karşısına geçti. Lively, önemli rollerinden birini üstlendiği Ends With Us adlı filmin New Jersey'deki setinde objektiflere takıldı.

Kızıla boyadığı uzun saçları, bej rengi yarım tişörtü, kamuflaj pantolonu ve botlarıyla dikkat çeken oyuncu, çekim arasında kamera arkası ekibiyle uzun uzun sohbet etti.

Blake Lively'ye rol aldığı filmde Justin Baldoni ile Hassan Minaj eşlik ediyor. Söz konusu yapım, Colleen Hoover'ın aynı adlı romanından uyarlandı.





BEBEĞİN DOĞUMUNU DOLAYLI YOLDAN DUYURDU

Blake Lively ile Ryan Reynolds, geçtiğimiz şubat ayında dördüncü bebeklerine kavuştular. Mutlu haberi Lively, dolaylı bir şekilde sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kendisi, karısı Blake ve annesi Tammy Reynolds ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Lively, mesajda da bir süredir meşgul olduğunu yazdı.

O karede Lively'nin hamileliğinin sonlanmış olduğu gözlerden kaçmadı. Böylece çiftin dördüncü bebeğinin dünyaya geldiği görülmüş oldu.





KOCASI RYAN REYNOLDS FUTBOL TAKIMI SAHİBİ OLDU: Blake Lively ile Ryan Reynolds, son dönemde mutlu evliliklerinin yanı sıra ünlü aktörün sahip olduğu futbol takımı Wrexham ile de konuşuluyor. Çiftin, usul usul, fazla göze sokmadan kazandığı ve çeşitli şekillerde değerlendirdiği servetleriyle de gündemde.

TRENDE BİRLİKTE UYUMAK İÇİN İZİN İSTEMİŞTİ

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla birlikte olduklarında rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı. Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında. Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu anlattı.

Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi. Hatta o programda ona yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraşya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım." Hatta Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."





DÜĞÜN MEKÂNI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Yani özetle Reynolds, Lively'yi görür görmez ondan etkilendi. Duyguları da karşılıksız kalmadı ve 2012 yılında çift evlendi. Bugün sahip oldukları üç çocukları ve yakında kavuşacakları bebekleriyle mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kısacası ünlü çiftin cephesinde her şey yolunda. Tek bir pürüz dışında. Çünkü ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bu yüzden kelimenin tam anlamıyla topa tutulmuştu. Bunun nedeni ise evlenmek için seçtikleri mekân.

Blake Lively ile Ryan Reynolds, Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda düğün yaptı. İşte ünlü çifte yönelen eleştirilerin nedeni de buydu. Çünkü onların mutlu bir şekilde hayatlarını birleştirdiği ve konuklarını ağırladığı o mekânda bir zamanlar siyahi köleler acımasızca çalıştırılıyordu. Ünlü çift, sonradan bu yüzden herkesten özür diledi. Reynolds, bir röporajda bu konuda şunları söylemişti: " Biz oraya baktığımızda sadece güzel bir düğün mekânı görmüştük. Ama sonradan büyük trajediler barındıran bir yer olduğunu fark ettik."

Reynolds ve Lively, birçok kişinin insanlık dışı koşullarda çalıştırılıp belki de hayatını kaybettiği bu plantasyonda evlenip trajik olayları normalleştirmekle suçlanmıştı. İşte bu ünlü çiftin beraberlikleri süresince yaşadığı en büyük pişmanlık. Boone Hall adlı bu plantasyon; önemli rollerini Ryan Goslin ve Rachel McAdams'ın üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekânı olarak kullanılmıştı.

GÖSTERİŞLİ DEĞİL AMA VARLIKLI HAYAT

Aslında ilk bakışta 46 yaşındaki Reynolds ile 35 yaşındaki Lively, öyle herkesin dikkatini çekecek kadar gösterişli bir hayat sürdürmüyorlar. Yine de gizliden gizliye yani kapalı kapılar ardında özel zevklerine ve tutkularına milyonlarca dolar harcıyorlar. Gelin biz de bir bakalım bu mutlu, sevimli ve aşık çiftin kazandıkları paraları nerelere harcadığına...

Neredeyse çocukluğundan bu yana mesleğini sürdüren Reynolds, 32 yıllık kariyeri boyunca150 milyon doların üzerinde servet edindiği söyleniyor. Bunca varlığa karşın meslektaşlarıyla kıyaslandığında, dışarıdan bakıldığında mütevazi bir hayat sürdüren Reynolds yeri geldiğinde de parasını kelimenin tam anlamıyla gözünü kırpmadan harcıyor.





FUTBOL TAKIMI SATIN ALDI: 20 ARAÇLIK OTOMOBİL VE MOTOSİKLET FİLOSU

Reynolds son dönemdeki en yüklü harcamasını 2021 yılında arkadaşı ve meslektaşı Rob McElhenney ile birlikte yaptı. Wrexham adlı futbol takımına sahip olmak için tam 2 buçuk milyon doları kasasından çıkardı.

Ama Reynolds ile eşi Lively'nin tek büyük harcaması bu değildi. Çift kelimenin tam anlamıyla bir lüks araba tutkunu. İleri sürülenlere göre çiftin lüks otomobiller ve Reynolds'ın tutkunu olduğu motosikletlerden oluşan 20 araçlık bir filosu var. Yani Hollywood'un Rüya çiftinin garajı, toplamda yüz milyonlarca dolar değerinde araçlarla dolu.





'BÜYÜK BİR EGOM VAR, HEPSİ BU YÜZDEN'

Gelelim Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın giyimine kuşamına... Her biri ayrı ayrı güzel giyiniyor ama ikisi birlikte kırmızı halıya çıktıklarında kelimenin tam anlamıyla "ortalığın tozunu attırıyorlar." Bilindiği üzere Lively, bu tür özel gecelerde kırmızı halıya çıkmadan önce herhangi bir stilistle çalışmıyor genellikle.

Onun yerine giyeceği parçaları kendisi seçiyor ve yine kendi tercihi olan aksesuarlarla kombin yapıyor. Lively bir keresinde bir röportajda bu konuda şunları söylemişti: "Muhtemelen benim hayatımdaki her şeyi kontrol etmekle ilgili bir sorunum var. Büyük bir egom var. Sanırım bu konuda verebileceğim en dürüst yanıt bu olacaktır" demişti.

Dördüncü kez anne olan Blake Lively, ünlü moda firmalarının imzasını taşıyan tasarımlardan oluşan büyük ve zengin bir gardroba sahip. O giyinme odasındaki kıyafetlerin her biri, binlerce dolar değerinde. Lively'nin çok ünlü bir ayakkabı firmasından 21 çift ayakkabısı olduğunu ve bunların her birinin ortalama 4 bin dolar olduğunu söylersek çiftin, özellikle de Lively'nin giyim- kuşam için ne kadar para harcadığını kısaca anlatmış oluruz.

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİN 2011'DE 2 MİLYON DOLARDI

Kocasıyla birlikte ortak servetleri 130 milyon dolar olan Blake Lively'nin sahip olduğu mücevher koleksiyonu da kayıtsız kalınacak türden değil elbette. Henüz sevgili oldukları dönemde Ryan Reynolds, Lively'in hayatının kadını olduğunu erken fark etti ve ona çok da gecikmeden evlenme teklif etti.

İşte o sırada da Lively'ye o dönemde yani 2000'lerin ilk yarısında değeri 2 buçuk milyon dolar olan 12 karatlık bir elmas yüzük hediye etti. Üstelik Reynolds, o yüzüğü gidip bir mağazadan hazır olarak satın almadı. Onun yerine Lively'nin çok sevdiği ve aynı zamanda arkadaşı olan bir tasarımcıyla birlikte o göz kamaştıran nişan yüzüğünü hazırladı.

MÜLKLERİ DE DUDAK UÇUKLATAN TÜRDEN

Blake Lively'nin gardrobu ve değerinin milyonlarca dolar olduğu konuşulan mücevher koleksiyonu böyle. Şimdi gelelim kocasının yani Ryan Reynolds'ın sahip olduğu emlak portföyüne. Film başına ortalama 20 milyon dolar aldığı konuşulan Reynolds, kazancının hatırı sayılır bir kısmını da taşınmaz varlıklara yani gösterişli malikanelere yatırıyor.

Bunlardan biri New York'un dışında yer alan çok geniş bir arazideki çiftlik evi. Çiftin bu evi 2012 yılında ilk bebeklerinin dünyaya gelmesinden çok kısa bir süre sonra aldığı biliniyor.