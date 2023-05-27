Miras değil... Daha bebekken yabancı ülkede toprak sahibi oldu: 'Kır çiçekleri de yeni doğan bebekler kadar kırılgandır'

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KAMUOYUYLA TANIŞMA ANI BİLE HEYECAN YARATTI

Bu bekleyiş öyle heyecanlı bir duruma gelmişti ki, mensup olduğu ailenin en büyüğü bile tatil programını onun dünyaya gelişini beklemek için değiştirmişti. Sonunda beklenen an geldi.

Takvimler 22 Temmuz 2013 gününü gösterirken çok beklenen o bebek dünyaya gözlerini açtı. Başta ailesi olmak üzere herkes büyük bir coşkuya kapıldı. Şimdi sırada başka önemli bir an vardı. Herkes o bebeği ilk kez göreceği dakikalara odaklandı.

Milyonların merakla beklediği bebek, doğduktan sadece birkaç gün sonra dünyaya geldiği hastanenin kapısının önünde yüzlerce meraklının ve bir basın ordusunun karşısına çıktı. Onun erkek olduğunu simgeleyen mavi üzerine beyaz puantiyeli bir elbise giyen annesinin kollarında dünya ilk kez tanıştı bebekle.Tabii ki yanında, heyecandan yerinde duramayan babası vardı. Mutlu aile, basına poz verip halkı selamladıktan sonra otomobillerine binip evlerinin yolunu tuttular.

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MONARŞİNİN GELECEĞİ BİR KUŞAK İÇİN DAHA KURTULDU

Büyük olasılıkla anladınız kimden söz ettiğimizi. Daha dünyaya gelmeden aylar önce İngiliz kraliyet ailesinin geleceğini omuzlayacağı belli olan Prens George'dan ya da tam adıyla George Alexander Louis'den. Daha ayrıntılı söylersek,Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in en büyük çocuğundan.

Babası William'ın ardından tahtın ikinci sıradaki varisi olan George'un dünyaya gelişi, o dönemde gerçekten büyük olay olmuştu. Bunun nedeni elbette tahtın yeni bir veliahda kavuşmasıydı. . Özellikle de ailesinin bakış açısına göre monarşinin geleceği bir kuşak için daha kurtulmuştu.

GEORGE BEBEK HEDİYE YAĞMURUNA TUTULDU

William ile Kate Middleton'ın ilk bebeği, daha sonra diğer iki kardeşinin de olduğu gibi Londra'daki St. Mary Hastanesi'nin Lindo kanadında, 22 Temmuz 2013'te yerel saatle 16.24'te dünyaya gözlerini açtı.

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Bu minik bebek ailesini sevince boğdu. Öte yandan da kendisi de sırf dünyaya geldiği için hediye yağmuruna tutuldu. O sırada kendisinin haberi yoktu ama ona gönderilen hediyeler öyle her bebeğe nasip olacak türden değildi.

Bu hediye yağmuru George'un vaftizi nedeniyle de devam etti.George'un doğumundan üç ay sonra, 23 Ekim'de yapılan vaftiz töreni için uzaklardan ilginç bir hediye geldi.

ROMANYA'DA KIR ÇİÇEKLERİYLE DOLU BİR ÇAYIR HEDİYE EDİLMİŞ

Böyle söyleyince kulağa tuhaf geliyor ve insan önce bir gülümsüyor ama söz konusu kişi bir kraliyet ailesi üyesi olunca sıradan bir olay olduğunu da algılıyor kısa sürede.

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Şu anda 9 yaşında olan Prens George, 23 Ekim 2013 tarihinden bu yana toprak sahibi!Doğrudan söylersek, Prens George'un bir arsası daha doğrusu kır çiçeklerinin yetiştiği bir çayırı var.

Elbette İngiliz kraliyet ailesinde doğan birinin arsaları, malikaneleri olması doğal. Ama bunlar ona ailesinden gelen, kan bağıyla sahip olduğu mal varlığı. Söz konusu arsa ise tamamen George'a ait, ailesinden miras yoluyla kendisine geçen bir gayri menkul değil. Üstelik arsası İngiltere'den kilometrelerce uzakta, Romanya'da.

'KIR ÇİÇEKLERİ DE YENİ DOĞMUŞ BEBEKLER KADAR KIRILGANDIR'

Hemen anlatalım George'un bu toprak parçasına nasıl sahip olduğunu... Bu arsa, dedesi Charles'ın dostu olan Kont Tibor Kalnoky tarafından George'a bir vaftiz hediyesi olarak verildi. Arsa aslında kır çiçeklerinin yetiştiği bir çayırlık alan.

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Prens George'un, üzerinde kır çiçekleri yetişen bu çayırı, aynı zamanda dedesi Charles'ın Romanya'nın Viscri köyünde bulunan kır evine de arabayla bir saat uzaklıkta.

Prens'e bu çayırı hediye eden Kont Tibor o dönemde neden böyle bir davranışta bulunduğunu da şu sözlerle anlatmıştı: "Eğer çiçek gönderseydik solacaklardı. O yüzden bu sembolik bir hediye. Kırçiçekleri de tıpkı yeni doğmuş bebekler kadar kırılgandır."

Kont, George'a bu çayırı hediye etmesinin altında yatan asıl nedeni de anlatmıştı. " Bu hediye bu bölgenin de korunmasını sağlayacak ve bir farkındalık yaratma konusunda da katkıda bulunacak. Böylece doğada nadir olarak bulunan bu çiçekler de korunmuş olacak."

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GEORGE HENÜZ ROMANYA'YA GİTMEDİ: Her ne kadar George'un Romanya'da kır çiçeklerinin yetiştiği bir çayırı olsa da küçük prens henüz ülkeyi ziyaret etmiş değil. Dedesi Kral 3. Charles ise ilk 1998 yılında ziyaret ettiği bu ülkeye karşı özel bir sevgi besliyor. Zaman zaman Viscri köyündeki çiftlik evinde kalıyor. Orada bulunduğu zamanlarda da doğa yürüyüşlerine çıkıyor.





KRAL OLARAK İLK TATİLİNİ ROMANYA'DAKİ KÖY EVİNDE GEÇİRECEK

Aslına bakılırsa Charles, krallık tacını giydikten sonra çıkacağı ilk tatili de orada geçirecek. O sırada da 2006 yılında satın aldığı köy evinde kalacak.

Artık torunuyla birlikte aynı ülkede toprak sahibi olan Charles'ın Viscri'deki köy evi Blue House (Mavi Ev) olarak biliniyor. Aynı zamanda gelir getirme özelliğine da sahip.

Charles'ın 'kral' olarak ilk tatilini Romanya'nın Viscri köyündeki evinde geçireceği belirtildi.

Çünkü Charles orada kalmadığı dönemlerde kiraya veriliyor. Yedi yatak odalı bu mülkün, antik Trasilvanya mobilyalarıyla dekore edildiği belirtiliyor.

Televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarının bulunmadığı ev "huzur ve sükunet" ortamı sunuyor içinde vakit geçirenlere.

CAMILLA KENDİ KIR EVİNDE KALACAK: Kral 3. Charles, Romanya'daki evinde tatile gittiğinde eşi Kraliçe Camilla onunla birlikte olmayacak. O sırada Camilla da Wiltshire'da bulunan Ray Mill adlı kır evinde kalacak. Hemen hatırlatalım, Camilla söz konusu mülkünü 1994 yılında eski eşi Andrew Parker Bowles'tan boşandıktan sonra satın almıştı. Söylendiğine göre Charles, eşinin bu mülkünden hiç hoşlanmıyor.





TRANSİLVANYA'NIN EN ÜNLÜ KÖYÜ

Şimdi İngiliz kraliyet ailesinden biraz uzaklaşıp gezi meraklılarına Charles'ın evinin bulunduğu Viscri köyü hakkında bir iki söz söyleyelim. Charles'ın 90'lı yılların sonunda ziyaret ettiği ve çok bğendiği için 2006 yılında bir ev satın aldığı Viscri, Romanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan Brasov'a yakın bir konumda.

Charles'ın ev satın almasından sonra daha popüler hale gelen köyün 12'inci yüzyıla uzanan bir geçmişi var. Transilvanya mücevheri olarak nitelendirilen köyde yer alan tarihi kale de 1999 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde..

Ortaçağ'dan günümüze kalabilen Sakson köylerinden biri olan Viscri'de sayıları az da olsa Almanlar hala yaşıyor.

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Prens George, babası William'ın ardından taht için ikinci sırada.