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'Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada çektiler'

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#76'NcÄ± Cannes Film Festivali#Cannes Film Festivali 2023#Cannes Film Festivali KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ±
Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 27, 2023 12:39

Dile kolay... Tam 76 yÄ±ldÄ±r -aradaki birkaÃ§ iptali saymazsak- dÃ¼nyanÄ±n en saygÄ±n film festivali olma Ã¶zelliÄŸini elinde tutuyor. BaÅŸta Hollywood olmak Ã¼zere Avrupa, OrtadoÄŸu ve UzakdoÄŸu sinemasÄ±nÄ±n ustalarÄ±, filmlerinin orada gÃ¶sterilmesini Ã¶zgeÃ§miÅŸlerine gururla yazÄ±yor. Kamera arkasÄ±ndan kamera karÅŸÄ±sÄ±na, sinema sektÃ¶rÃ¼ne emek verenler, ter dÃ¶ktÃ¼kleri yapÄ±mlarÄ±n o festivalde seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hayal ediyor. Hatta birÃ§ok genÃ§ yÄ±ldÄ±z ya da yÄ±ldÄ±z adayÄ± orada serilen kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da birkaÃ§ dakika yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in yanÄ±p tutuÅŸuyor.

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BÄ°R OSCAR VAR BÄ°R DE CANNES
Evet, bildiniz! Cannes Film Festivali'nden sÃ¶z ediyoruz. 76'Ä±ncÄ± kez dÃ¼zenlenen festival, artÄ±k bu yÄ±l iÃ§in "perdeyi kapatÄ±yor" olsa da daha ÅŸimdiden gelecek yÄ±lÄ±n heyecanÄ± sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ sarmÄ±ÅŸ durumda. Ã–zetlemek gerekirse, yedinci sanata gÃ¶nÃ¼l verenler iÃ§in bir Oscar var bir de Cannes.Â 

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DÃœNYANIN DÃ–RT BÄ°R YANINDAN YILDIZ YAÄžMURU
GeÃ§tiÄŸimiz 16 MayÄ±s'ta Maiwenn'in yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi Jeanne du Barry adlÄ± filmle aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan festival 27 MayÄ±s'ta veda ediyor.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

FransÄ±z yÄ±ldÄ±z Juliette Binoche, bu yÄ±l kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da sade bir ÅŸÄ±klÄ±k sergiledi.

Elbette bu yÄ±l da Cannes Flim Festivali, aralarÄ±nda Michael Douglas eÅŸi Catherine Zeta Jones, Julianne Moore, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Eva Longoria, Johnny Depp, Harrison Ford, Antonio Banderas, Elle Fanning, Andie MacDowell gibi Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±. Juliette Binoche, Catherine Deneuve gibi ev sahibi Ã¼lkenin uluslararasÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ± da festivali ÅŸenlendirdi. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen diÄŸer Ã¼nlÃ¼ konuklar da cabasÄ±!

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JOHNNY, KIRMIZI HALIDA YENÄ°DEN DOÄžDU
Festivale damgasÄ±nÄ± vuran oyuncu ise Johnny Depp oldu desek yanÄ±lmayÄ±z.Eski eÅŸi Amber Heard ile mahkeme salonlarÄ±nda ve tabii ki dÃ¼nya kamuoyunun meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda hesaplaÅŸan Depp yÄ±llar sonra ilk kez bu festivalde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Johnny Depp, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor gÃ¼nlerin ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yeniden doÄŸdu.

Her ÅŸey eski gÃ¼nlerdeki gibiydi onun aÃ§Ä±sÄ±ndan. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ filmi Jeanne du Barry'de baÅŸrolÃ¼ Ã¼stlenen Depp, bir anlamda, geÃ§en yÄ±l ABD'de gÃ¶rÃ¼len davada mahkemenin geri verdiÄŸi itibarÄ±nÄ± beÅŸ yÄ±l sonra ilk kez bir de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da tekrar elde etmiÅŸ oldu.

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SANKÄ° SÄ°NEMA DEÄžÄ°L, MODA FESTÄ°VALÄ°
Peki ya ÅŸÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, bu yÄ±l 76'ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Cannes Film Festivali'nin o Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan aklÄ±nÄ±zda en Ã§ok hangi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kaldÄ±?

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AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu yÄ±lki festivale yÃ¶neltilen eleÅŸtiriler de iÅŸte bu noktada toplanÄ±yor. Hem sinema Ã§evrelerinde hem de sosyal medyada yapÄ±lan eleÅŸtirilere gÃ¶re Cannes, bu sene sinemanÄ±n seÃ§kin yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± unuttu. Onun yerine moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bir araya toplayÄ±p, Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nÄ± bir tÃ¼r moda ÅŸovuna Ã§evirdi!

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Sosyal medya fenomeni olarak tanÄ±nan Victoria Bonya, bu yÄ±lki festivalin konuklarÄ±ndan biriydi.Â 

Her ne kadar sinemanÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ± da bu yÄ±lki festivale konuk olsa da 76'ncÄ± Cannes Film Festivali'ne damgasÄ±nÄ± vuranlar top modeller oldu.

ÃœnlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit kÄ±yafetleriyle, mesleklerinin avantajÄ±nÄ± da kullanan modeller, festivalin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na damga vurdu. Bu durum gÃ¶zleri ÅŸenlendirse de ciddi eleÅŸtirileri de beraberinde getirdi. Elbette modeller, Cannes Film Festivali'nin deÄŸiÅŸmez konuklarÄ± ama bu yÄ±l sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan daha baskÄ±n olduklarÄ± da bir gerÃ§ek.

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BÄ°R DE SOSYAL MEDYA FENOMENLERÄ° VAR
Cannes Film Festivali'nde top modellerin yanÄ± sÄ±ra bu yÄ±l baÅŸka bir grup daha Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±: TV yÄ±ldÄ±zlarÄ±, yÄ±ldÄ±z adaylarÄ± ve en Ã§ok da sosyal medya fenomenleri.... Onlar da giydikleri dikkat Ã§ekici kÄ±yafetlerle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸov yaptÄ±.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Zara McDermott, festivalin sinema oyuncusu olmayan konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

Ä°ngiliz reality ÅŸov yÄ±ldÄ±zÄ± Zara McDermott, bu tÃ¼r programlarÄ±n sunucusu olarak tanÄ±nan Maya Jama, TV yÃ¼zÃ¼ olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini model ve tasarÄ±mcÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼ren Kimberley Garner bunlar arasÄ±nda.

KLAVYE BAÅžINA GEÃ‡EN, ELEÅžTÄ°RÄ° YAÄžDIRDI
Ä°ÅŸte bu durum da sosyal medyada Cannes Film Festivali'nin organizatÃ¶rlerine yÃ¶nelik eleÅŸtirileri alevlendirdi. Elbette festivalin davetli listesi, dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸen koÅŸullarÄ±na gÃ¶re ve belli bir amaÃ§ gÃ¶zetilerek planlanÄ±yor. En Ã¶nemli hedef daha fazla dikkat Ã§ekmek. Ama yine de sinema dÄ±ÅŸÄ± konuklarÄ±n baskÄ±n olmasÄ± sosyal medyada kelimenin tam anlamÄ±yla "topa tutuldu."

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BirÃ§ok kullanÄ±cÄ±, aslÄ±nda gaylasÄ± yapÄ±lan filmlerde rol almayan modellerin ve Ã¶zellikle de Instagram fenomenlerinin bu kadar baskÄ±n olmasÄ±nÄ± "bir tÃ¼r ÅŸaka" olarak nitelendirdi.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Eski TV yÄ±ldÄ±zÄ± yeni tasarÄ±mcÄ± ve model Kimberley Garner, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da boy gÃ¶sterdi.

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "Her zaman Cannes ya da Sundance film festivallerine gitmek isterdim. Ama artÄ±k sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Coachella festivaline gitmek gerek galiba" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lara gÃ¶re de Cannes'daki film galalarÄ±nda boy gÃ¶sterenlerin Ã§oÄŸu aslÄ±nda Ã¼nlÃ¼ olmayan, galasÄ± yapÄ±lan filmde rolÃ¼ bulunmayan, sadece Ã¼nlÃ¼ olmaya heveslenen kiÅŸilerdi.

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'BU FENOMENLER ORADA NE YAPIYOR?'
Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da Cannes'daki kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n genel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle ifade etti: "En sÄ±radan Instagram fenomenleri Cannes'a davet edilmiÅŸ. Bu ÅŸaka gibi." Bir baÅŸkasÄ± ise "Bu sosyal medya kiÅŸiliklerinin Cannes Film Festivali'ne tam olarak ne katmasÄ± bekleniyor?" diye yazarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, son yÄ±llarda Cannes Film Festivali'nin gediklilerinden biri.Â 

Bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ÅŸler sosyal medyada aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±. Bir kullanÄ±cÄ± "Bu sosyal medya fenomenlerinin Cannes'da neden kalabalÄ±k yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken bir diÄŸeri "Cannes artÄ±k Ã§ok Ã§ekici bir etkinlik olma Ã¶zelliÄŸini kaybetti" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir kullanÄ±cÄ± bu konudaki merakÄ±nÄ± Ã§ok net bir soruyla dile getirdi: " Instagram fenomenleri Cannes'da ne yapÄ±yor? Bu bir film festivali deÄŸil mi?"

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SÄ°NEMA YILDIZLARI 'PUSLU GÃ–LGELER ARASINDA' KALDI
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sosyal medya fenomenleri son yÄ±llarda bu tÃ¼r etkinliklerde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yer alÄ±yor. Sosyal medyanÄ±n toplum iÃ§indeki gÃ¼cÃ¼ de organizatÃ¶rleri, konuk listesi hazÄ±rlarken bu yola yÃ¶nelten en Ã¶nemli etken.

DiÄŸer yandan top modeller de Cannes'Ä±n deÄŸiÅŸmez konuklarÄ± arasÄ±nda. PopÃ¼lerlikleri, onlarÄ±n hemen her galaya davet edilmesinin en Ã¶nemli nedenlerinden biri. Buna ek olarak festival kapsamÄ±nda Ã¼nlÃ¼ moda firmalarÄ± da yan etkinlik olarak defileler dÃ¼zenleniyor.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Ä°ngiliz oyuncu Kate Beckinsale, gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafeti sayesinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da top modellerle yarÄ±ÅŸtÄ±.

AIDS araÅŸtÄ±rmalarÄ±na yÃ¶nelik gelir toplamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen amfAR gecesinin deÄŸiÅŸmez konuklarÄ± da modeller.

Ama gerÃ§ekten de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu yÄ±lki Cannes Film Festivali'nde top modeller, sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bile "puslu gÃ¶lgeler" arasÄ±nda bÄ±raktÄ±. Gelin, bu akÅŸam (27 MayÄ±s) yapÄ±lacak Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle bu yÄ±llÄ±k "perdeyi kapatacak" olan 76'ncÄ± Cannes Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±ndan gelip geÃ§en yÄ±ldÄ±zlarÄ± ve ortaya serdikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bir hatÄ±rlayalÄ±m.

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Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Model Heidi Klum'un kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giydiÄŸi bu sarÄ± elbise geceye de festivale de damgasÄ±nÄ± vurdu.Â 

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Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Model Elsa Hosk, bu optik illÃ¼zyon yaratan kÄ±yafetiyle konuÅŸuldu.Â 

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Somalili model Rawdah Mohamad, gelinliÄŸi andÄ±ran bu kÄ±yafeti giydi.Â 

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada sarÄ±- siyah elbise giyen model Adriana Lima'nÄ±n altÄ±n rengi bu elbisesi ise Ã§ok da beÄŸenilmedi.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Winnie Harlow iki renkli kÄ±yafeti iÃ§inde ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Popy Delevingne iki parÃ§alÄ±, altÄ±n rengi kÄ±yafetiyle.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Shanina Shaik de festivale konuk olan modeller arasÄ±ndaydÄ±.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Irina Shayk, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya sÄ±ra sÄ±ra giydiÄŸi dekolteleriyle damga vurdu.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Toni Garrn'Ä±n tercihi pembe renk oldu.

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Deneyimli model Helena Christensen, tercihini sadelikten yana kullandÄ±.Â 

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Jordan Dunn, bu gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Sinema festivali sanmÄ±ÅŸtÄ±k ama, asÄ±l filmi burada Ã§ektiler

Jasmine Tookes, kÄ±rmÄ±zÄ± elbisesinin uzun kuyruÄŸuyla dikkat Ã§ekti.Â 

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