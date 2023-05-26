Bir zamanlar tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu... KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parladÄ±

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AÅžKIN SÄ°HÄ°RLÄ° DEÄžNEÄžÄ°

Herkesin deÄŸiÅŸimi kendine elbette. Ama bazÄ± kiÅŸilerin "aÅŸkÄ±n sihirli deÄŸneÄŸi" deÄŸdikten sonra geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim, dÃ¼nyanÄ±n kayÄ±tsÄ±z kalacaÄŸÄ± tÃ¼rden olmuyor. Hele insan maddi anlamda gayet mÃ¼tevazÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken aniden Ã¶zel jetlerde gezmeye, dudak uÃ§uklatan mÃ¼cevherler takmaya, birÃ§ok kiÅŸinin hayal bile edemeyeceÄŸi tarzda evlerde yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸsa.

Elbette sÄ±radan bir hayatÄ± bÃ¶ylesine deÄŸiÅŸtiren bu aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ±ndan birinin Ã¼nlÃ¼ ve zengin olmasÄ± gerekiyor. Sadece Ã¼nlÃ¼ ve zengin kiÅŸi, aÅŸÄ±k olduÄŸu insanÄ±n hayatÄ±nÄ± ancak bu koÅŸullar altÄ±nda bu kadar deÄŸiÅŸtirebilir Ã§Ã¼nkÃ¼.

TÄ±pkÄ± dÃ¼n gece Cannes Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda, altÄ±n rengi kÄ±yafeti iÃ§inde objektiflere gÃ¼lÃ¼mseyen o genÃ§ kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi gibi.

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TEZGAHTAR KIZIN HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN AÅžK

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi futbol sahalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez. 29 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Rodriguez, iliÅŸkilerinin baÅŸlarÄ±nda neredeyse her etkinliÄŸe Ronaldo ile birlikte katÄ±lÄ±rdÄ±. Fakat son dÃ¶nemde artÄ±k kendi kanatlarÄ±yla da uÃ§uyor. Ã–zellikle de Cannes Film Festivali'nin gedikli konuklarÄ±ndan biri haline geldi birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r.

Ä°spanyol dansÃ§Ä± ve model Rodriguez, son olarak 76'ncÄ± Cannes Film Festivali'nde Son Yaz (L'Ete Dernier) adlÄ± filmin galasÄ±na katÄ±ldÄ±. Bedenini saran altÄ±n rengi kÄ±yafetiyle de o galaya damgasÄ±nÄ± vuran konuklardan biri oldu Rodriguez. Daha sonra da AIDS araÅŸtÄ±rmalarÄ± konusunda faaliyet gÃ¶steren ve her yÄ±l Cannes'da geleneksel olarak dÃ¼zenlenen amfAR gala gecesine katÄ±ldÄ±.

ALTIN RENGÄ° KIYAFETÄ°YLE PIRIL PIRIL PARLADI

SaÃ§larÄ±nÄ± at kuyruÄŸu ÅŸeklinde toplayan Rodriguez; uzun uzun kamera ve objektiflere poz verdi. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±ÄŸÄ± takÄ±larÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±. Ã–zetlemek gerekirse Georgina Rodriguez, altÄ±n rengi elbisesi ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamlayan takÄ±larÄ±yla kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parladÄ±.

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Rodriguez ile Ronaldo bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Bu sezonda Suudi Arabistan'da Al Nassr takÄ±mÄ±nda top koÅŸturan 38 yaÅŸÄ±ndaki Ronaldo'nun; sevgilisinin yÃ¼ksek harcamalarÄ±ndan rahatsÄ±z olduÄŸu bu yÃ¼zden de aralarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fakat o sÃ¶ylentiler Ã¼zerine Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte kendisine bu konuda yÃ¶neltilen sorulara "BÃ¼tÃ¼n bunlar yalan" diye yanÄ±t verdi. Aveiro, her iliÅŸkide bu tÃ¼r sorunlar olabileceÄŸin sÃ¶zlerine ekledi.Â

Bunu hatÄ±rlattÄ±ktan sonra Georgina Rodriguez'in hayatÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m. Bir maÄŸazada tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±p sÄ±radan bir hayat sÃ¼rerken nasÄ±l olup da bugÃ¼nlere geldiÄŸine bir gÃ¶z atalÄ±m.Â

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GÄ°YSÄ°LERÄ°, TAKILARI SERVET DEÄžERÄ°NDE

Georgina Rodriguez, dÃ¼nyanÄ±n en zengin futbolcu eÅŸlerinden biri. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu mÃ¼cevher koleksiyonunun deÄŸerinin toplamda 3.4 milyon sterlin olduÄŸu bile konuÅŸuluyor. Rodriguez'in, son Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan birinde kullandÄ±ÄŸÄ± ve kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran takÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸerinin 100 bin sterlin olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Rodriguez, Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi ve Ã§ok dikkat Ã§eken bu fotoÄŸrafÄ±nÄ± " Ã‡Ã¼nkÃ¼ TanrÄ± bize korkaklÄ±k deÄŸil, gÃ¼Ã§, sevgi ve kendine hakimiyet duygusu verdi" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

Ronaldo ile iliÅŸkisinden iki tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren, bir bebeÄŸi de karnÄ±nda Ã¶len, futbol yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n diÄŸer Ã§ocuklarÄ±na da kendi anneleri gibi davranan Rodriguez'in sadece takÄ±larÄ± deÄŸil, kÄ±yafet ve aksesuarlarÄ± da servet deÄŸerinde.

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ÃœZERÄ°NDE MÄ°LYONLARCA DOLAR TAÅžIYOR

GeÃ§en yÄ±l Katar'da gerÃ§ekleÅŸen FÄ°FA DÃ¼nya KupasÄ±'nda Rodriguez'in sadece bir tek etkinlikte kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±larÄ± ve Ã§antalarÄ±nÄ±n deÄŸeri hesaplandÄ± ve ortaya dudak uÃ§uklatan bir rakam Ã§Ä±ktÄ±. Buna gÃ¶re genÃ§ kadÄ±nÄ±n kolyesi yaklaÅŸÄ±k 450 bin sterlin, saati 400 bin sterlin, sol elinin yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼k 300 bin sterlin olarak belirlendi.

Bu ÅŸatafat iÃ§indeki en mÃ¼tevazÄ± parÃ§a ise el Ã§antasÄ±ydÄ±. Tabii onun da deÄŸeri 7 bin sterlin belirtilenlere gÃ¶re. Tabii "yÃ¼rÃ¼yen mÃ¼cevher kasasÄ±" gibi gezen Rodriguez'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ayrÄ± bir konu. Ä°ri taÅŸlÄ± bu pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k 600 bin sterlin deÄŸerinde. Ona eÅŸlik eden pÄ±rlanta alyans ise 50 bin sterlin.Â

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GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda bu kadar pahalÄ± takÄ±larla dolaÅŸan Georgina Rodriguez, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da elbette bundan geri kalmÄ±yor. Ä°ddialÄ± dekoltelere sahip kÄ±yafetlerini Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mÃ¼cevherlerle sÃ¼slÃ¼yor.

Elbet bunlarÄ±n hepsi birer servet deÄŸerinde. Buraya kadar tamam... Ronaldo aÅŸkÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra model olarak kariyer yapmaya baÅŸlayan ve hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir gelir elde eden Georgina Rodriguez, daha 30 yaÅŸÄ±na gelmeden bir servet kazandÄ±.

Zaten lÃ¼ks yaÅŸam tarzÄ±nÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan sergiliyor. Peki ya genÃ§ kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± bundan Ã¶nce bÃ¶yle miydi? DeÄŸildi... Yani o aÅŸÄ±k olduÄŸunda sadece "ruh eÅŸini" bulmakla yetinenlerden deÄŸil, aynÄ± zamanda hayatÄ± da olumlu anlamda deÄŸiÅŸenlerden.

Onun Ã¶ykÃ¼sÃ¼, modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi masallarÄ±ndan biri olarak nitelendiriliyor. BugÃ¼n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ lÃ¼ks hayatÄ±n yanÄ±ndan bile geÃ§meyen bir ailenin kÄ±zÄ± olarak baÅŸlayan hayatÄ±nÄ± ÅŸimdi kelimenin tam anlamÄ±yla lÃ¼ks iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada baÅŸlayan hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼, bugÃ¼n milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gÃ¶steriÅŸli malikanelerde yaÅŸamaya ve bu aÅŸk sayesinde kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hret ile geÃ§miÅŸte hayal bile edemeyeceÄŸi bir servete uzandÄ±. O genÃ§ kadÄ±n hala 20'li yaÅŸlarÄ±nda ve ÅŸimdi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatÄ±yla gÃ¼ndeme geliyor.Â

FÄ°LMLERDE RASTLANABÄ°LECEK KARÅžILAÅžMA

BugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Irina Shayk'Ä±n da bulunduÄŸu bir Ã§ok gÃ¼zelle aÅŸk yaÅŸayan Cristiano Ronaldo'nun ÅŸu ana kadarki en uzun sÃ¼reli sevgilisi Georgina Rodriguez. Ã‡iftin tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼leri de oldukÃ§a Ã§arpÄ±cÄ±, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcularÄ±ndan biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genÃ§ kadÄ±n Madrid'de lÃ¼ks bir maÄŸazada tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±lar. DÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¼crete Ã§alÄ±ÅŸan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lÃ¼ks maÄŸazaya alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gittiÄŸinde gÃ¶rdÃ¼. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aÅŸÄ±k oldu.

HAYATI BELGESEL OLDU

Ä°spanya'nÄ±n 13 bin nÃ¼fuslu Jaca adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabasÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra dil Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä°ngiltere'nin Bristol kentine gitti ve Ã§ocuk bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Garsonluktan tezgahtarlÄ±ÄŸa birÃ§ok iÅŸ yapan genÃ§ kadÄ±n ÅŸimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadÄ±ÄŸÄ± bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. YanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± ve Ã§ok sevdiÄŸi Ã§ocuklarla birlikte.

Rodriguez'in hayatÄ± ve Ronaldo ile iliÅŸkisi bir dijital platformda yayÄ±nlanmaya baÅŸlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldÄ± belgesele de konu oldu.

Belgeselin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±n yÃ¶neticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda olup biteni anlatma konusunda son derece dÃ¼rÃ¼st davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu aÅŸkÄ±n hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, hiÃ§bir ÅŸeye sahip deÄŸilken nasÄ±l bir anda her ÅŸeye sahip olduÄŸunu dÃ¼rÃ¼stÃ§e ifade ettiÄŸini sÃ¶yledi.

SONRADAN GÃ–RME DÄ°YE SUÃ‡LANDI: Rodriguez bir sÃ¼re Ã¶nce ailesinin kendisine yÃ¶nelttiÄŸi "sonradan gÃ¶rme" suÃ§lamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Rodriguez'in dayÄ±sÄ± Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na "yanÄ±ndaki kadÄ±n bir ÅŸeytan" diye yorum yaptÄ±. BabasÄ±nÄ±n kokainle yakalanÄ±p hapse girdiÄŸi gÃ¼nden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren dayÄ± Hernandez "Ronaldo ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve sonra beni unuttu. Onunda iliÅŸkisine baÅŸladÄ±ktan sonra beni bir ya da iki kez aradÄ±" diye konuÅŸtu.

ARANAN BÄ°R MODEL: Ronaldo ile 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluÅŸturdu.

BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸatafata raÄŸmen Rodriguez, niÅŸanlÄ±sÄ± Cristiona Ronaldo ile birlikte acÄ±larÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de yaÅŸadÄ±. GeÃ§en yÄ±l ikizlere hamile olan genÃ§ kadÄ±n bebeklerden birini anne karnÄ±nda kaybetti. Ronaldo ile Rodriguez, birkaÃ§ ay Ã¶nce biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Fakat geÃ§en nisan ayÄ±nda Ã§ift bu kez acÄ± haberi paylaÅŸtÄ±lar. Bebeklerden kÄ±z olanÄ± hayata tutunmayÄ± baÅŸarÄ±rken, erkek ikizi ise anne ve babasÄ±nÄ± yasa boÄŸarak Ã¶ldÃ¼.

Ronaldo bu acÄ± haberi, sosyal medya sayfasÄ±ndan "Yeni doÄŸan oÄŸlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi en bÃ¼yÃ¼k acÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸumu, biraz da olsa ÅŸu anda bize gÃ¼Ã§, umut ve mutluluk veriyor... CanÄ±m oÄŸlumuz, sen bizim meleÄŸimizsin. Seni her zaman seveceÄŸiz" satÄ±rlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Ã‡iftin hayatta kalan bebeÄŸi bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.

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KALABALIK AÄ°LE

Georgina ve Ronaldo, Ã§ok Ã§ocuklu kalabalÄ±k aileleriyle mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.

Ronaldo ile Rodriguez'in yeni doÄŸan ve hayatta kalan ikizlerinden Bella'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Alana adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± var. Rodriguez, sevgilisinin taÅŸÄ±cÄ± anneden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ile ikizlerine de annelik yapÄ±yor.