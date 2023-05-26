Ne! Kayınpederine karşı gelmek mi? Kate yapmaz öyle şey!

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SINIRLARINI HER ZAMAN BİLDİ

Bütün bunların hepsi bir yana Kate Middleton, hayranlarının da çok yakından takip ettiği gibi sınırlarını bilen bir kişiliğe sahip.

Hiçbir sebep yokken öne çıkmaya, dikkat çekmeye çalışmıyor. Ki zaten William ile ilişkisinin başından beri hiçbir şey yapmasa bile dikkat çektiği için bu konuda özel bir çaba harcamasına gerek kalmıyor. Fakat geçen hafta içinde bu anlamda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Özellikle İngiliz kraliyet ailesinin yaşça ve rütbe olarak büyükleri karşısında hep daha kontrollü davranan Kate Middleton, ilk kez kayınpederi Kral 3. Charles'ı gölgede bıraktı.

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KRAL KAYINPEDERİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Geleneksel olarak düzenlenen Chelsea Çiçek Şovu'na Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla ile aynı gün bir ziyarette bulundu Kate Middleton.

Üzerinde pembe elbisesiyle gittiği etkinlikte küçük çocuklarla buluştu ve onlarla sohbet etti. Bu ziyaretini de erken çocukluk çağı ruh sağlığı konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında gerçekleştirdi.

Aynı gün Charles ile Camilla da etkinliği ziyaret etti. Durum böyle olunca Kate, ilk anda Kral'ı gölgede bırakmakla, ondan rol çalmakla suçlandı. Fakat bunun aslında böyle olmadığını, Charles hakkında yazdığı biyografi kitaplarıyla tanınan deneyimli yazar Robert Jobson ifade etti.





CHARLES, BU KEZ GERİDE KALMAYI KENDİSİ İSTEDİ

Onun görüşüne göre Galler Prensesi Catherine, bu ziyareti Charles'ın onayı doğrultusunda yaptı. Yani Charles, bu kez gelininin gölgesinde kalmayı kendisi istedi.

Jobson bu konuda kaleme aldığı makalede Çharles'ın yıllar boyunca başta annesi Kraliçe 2. Elizabeth olmak üzere nasıl hep geri planda kaldığını hatırlattı. Özellikle de ilk eşi Diana dönemine değindi.

Zaten herkesin bildiği gibi Charles, kendisinden çok genç Diana'nın ışığının yanında son derece sönük kalıyordu. Birlikte gittikleri yerlerde asıl ilgi çeken Diana oluyordu hep. Charles ise bu durumdan hoşlanmıyordu.

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İkinci eşi Camilla ise bilinçli olarak hep kocasının birkaç adım gerisinde onun gölgesinde kalmaya özen gösterdi. Ama Robert Jobson'a göre Charles artık gençliğindeki gibi değil. Daha olgun ve "devletin başı, ülkesinin babası "olarak şöhretten başı dönmüş bir şekilde davranmıyor.





GELİNİNDEKİ 'YILDIZ IŞIĞINI' FARK ETTİ

Hatta tam tersine gelini Kate ile oğlu William'ın, monarşinin geleceği için nasıl kilit bir konumda olduğunu biliyor. Bir başka deyişle özellikle de Kate'in sahip olduğu "yıldız ışığını" görebiliyor.

Onun kimi zaman kendisini bile gölgede bırakmasına izin vererek yapmak istediği şey ise monarşiyi ve tabii ki ailesini ve saltanatını ayakta tutmak. Jobson'a göre zaten Kate de sınırlarını gayet iyi biliyor ve gerekmedikçe kimseden rol çalmıyor.

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Aslında bu konu daha önce de gündeme gelmiş özellikle de Kral'ın taç giyme töreninde Kate ve üç çocuğunun ön plana çıkması tartışma konusu olmuştu.

O törenin ardından Kate'in bu kadar öne çıkmasının hatta dışarıdan bakıldığında "kraliçe gibi" görünmesinin biraz tehlikeli sularda yüzmek olduğu ileri sürülmüştü. Buna göre Charles, onu geri plana çekebilmek için bazı adımlar atabilirdi.

Taç giyme töreninin ardından Kate bir başka olaya daha damgasını vurdu. İngiltere'nin Liverpool kentinde yapılan Eurovision yarışmasının finalinden önce Kate'in piyano çaldığı bir video gösterildi. Tabii ki Kate, hem yarışmayı hem de ailenin tüm üyelerini geride bırakıp ön plana yerleşti.

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Bu konuyu değerlendiren kraliyet uzmanları gençliği, enerjisi ve halkın ilgisini çekme konusundaki becerisiyle, rakibi olmayan Kate'in her zaman bir şekilde Kral 3. Charles'ı gölgede bırakacağını savundu. Ama onların altını çizdiği başka bir ayrıntı daha var: Kate aslında bunu isteyerek yapmıyor!





AİLE BUNU PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPIYOR

Kraliyet uzmanları Kate'in, kraliyet ailesi tarafından bilerek ve isteyerek eskisinden daha fazla ön plana çıkarılacağı görüşünde. Ama onlara göre bunun bir de riski var: Kate'in beklenenden daha fazla parlaması ve böylece Kral 3. Charles'ı gölgede bırakması.

Bu konuda verilen örnek ise yıllar öncesinden. Kısaca şöyle özetleyelim: İlk eşi Diana da o dönemde veliaht olan Charles'ı hep gölgede bırakıyordu. Charles ise bu durumdan son derece hoşnutsuzdu. Bu arada küçük bir not... Birçok kişiye göre Camilla'nın bu ilişkide böylesine başarılı olmasının sırrı her zaman Charles'ın bir adım gerisinde durmayı kabullenmesi. Yani onu gölgede bırakmaması!

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'DIANA ÖZELLİKLE ÖYLE DAVRANIYORDU'

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward'ın söylediğine göre Galler Prensesi Catherine her zaman Kral'ı gölgede bırakacak. Genç ve güzel bir kadın ile 74 yaşında olgun bir adam kıyaslandığında da gayet normal bir durum bu.

Ama gittiği her yerde kocasından daha fazla dikkat çeken Diana ile Kate arasında bu konuda büyük bir fark olduğunun da altını çiziyor Seward:" Kate asla Diana gibi bilerek ve isteyerek Kral'ı gölgede bırakmaya uğraşmaz. Hatta bunun konuşulması bile onun dehşete kapılmasına neden olur."

Ingrid Seward'a göre "Kate, Kral'a yani kayınpederine karşı son derece saygılı. Spot ışıklarını onun üzerinden almak aklından bile geçmez."

Kate'in son günlerde bu kadar öne çıkmasına neden olan "piyano çekimi" konusunda da Seward "Muhtemelen bunu yapmasını kendisinden Charles istemiştir" diyerek görüşünü bildirdi. Ona göre Kral'ın izni olmadan Kate asla böyle bir adım atmazdı.

Aslına bakılırsa Kate'in daha başından beri aileye uyum sağlamaktaki becerisi ve bugüne kadar tek bir yanlış adım atmamış olması da böyle düşünmesinin bir nedeni.

'CHARLES, ARTIK ÇARESİZ BİR İZLEYİCİ DEĞİL'

Bu arada kraliyet uzmanı Seward'ın altını çizdiği başka bir nokta daha var. Charles, Diana ile evliliğinin ilk dönemlerindeki gibi "çaresiz bir izleyici" değil.

Bir başka uzman Richard Fitzwilliams'a göre de Galler çiftine özellikle de Kate'e yönelik ulusal ve uluslararası ilgi, su götürmez bir gerçek. Bu nedenle savaş yüzünden yarışmayı ülkesinde düzenleyemeyen Ukrayna bayrağının mavisinde bir elbiseyle piyano çaldığı Eurovision açılış videosu güçlü bir mesaj veriyor. Çünkü Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumu hiç kimse bu kadar etkili bir şekilde dile getiremezdi.

GENÇLERE ULAŞMANIN YOLU: Fitzwilliams'a göre Charles da Kate'in piyano çaldığı bu videodan son derece memnun. Kral, genç nüfusun monarşiye olan desteğinin azlığını biliyor ve oğlu William ile gelini Kate'in ailesini gençlere ulaşabilmenin bir yolu olduğunu düşünüyor. Yani onların kendisiyle Camilla'nın yapamayacağını yapabileceğine inanıyor.





BU ANLAMDA KADERLERİ BENZEMEYECEK

Konuyu toparlarsak... Kate'in bu kadar ön plana çıkması bazıları için bir endişe konusu. Onun ülkenin yeni kralı ile kraliçesini açıkça gölgede bıraktığı konusunda herkes aynı görüşte. Bazı uzmanlar geçmişte Diana'nın, Charles'ı gölgede bıraktığını ve kocasının bu durumdan hiç hoşnut olmadığını hatırlatıyor. Hatta çiftin bu nedenle sık sık tartıştığı ve gerilim yaşadığı bir gerçek.

Kraliyet gözlemcilerini korkutan, benzer bir gerilimin Kate- William ve Charles- Camilla çiftleri arasında da yaşanması. Kate ve William'ın taç giyme töreni öncesinde çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaları bazı uzmanlara göre Charles'ın büyük gününü gölgede bıraktı bile.

Ama bunun aksi düşünenler de var. Onların ortak fikri geçmişteki gerilimin tekrarının yaşanmayacağı. Çünkü, Charles artık karısını bile kıskanan genç bir adam değil, ülkesinin tahtında oturan yaşını başını almış bir kral. Yani Diana ile Kate'in kaderi bu anlamda birbirinin benzeri olmayacak...