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Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız!

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#Angelina Jolie#Brad Pitt#Brangelina
Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 17:09

Hemen konuya girelim... Angelina Jolie'yi nasıl bilirsiniz? Güzel ... Hem de eşine az rastlanan bir güzelliğe sahip bir kadın. Üçünü kendini dünyaya getirdiği, üçünü de evlat edindiği altı çocuk annesi. Bir zamanlar dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olan Brad Pitt'in kalbini çalan, sonra işler yolunda gitmediği zaman onunla yollarını ayıran güçlü bir kadın... Daha da çoğaltabiliriz onunla ilgili tanımları. Ama en çok bilinenleri bunlar.

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KENDİNİ YALNIZLIĞA BOĞDU İDDİASI
Bu kadar ünlü; zengin ve güzel olunca insan onun çok gösterişli bir hayat sürdürdüğünü de düşünüyor ister istemez. Elbette bu bir noktaya kadar doğru da. Pahalı ve güzel evleri, lüks otomobilleri, göz kamaştıran takıları var.

Bir başka düşünce de Angelina Jolie'nin hayatında hiç yalnız kalmadığıdır kuşkusuz. Ama sözün burasında duralım biraz. Çünkü her ne kadar çok fazla konuşmasa da hatta tek sözcük bile etmese de 47 yaşındaki Jolie ile ilgili çarpıcı iddialar var bu konuda.

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Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız

DEYİM YERİNDEYSE 'KİMSESİ YOK'
Bunlara göre Angelina Jolie, yalnız hem de çok yalnız. Onun kadar ünlü birinden beklenmeyecek kadar yalnız hem de. Yani altı çocuğundan başka hayatındaki acı ve tatlı olayları paylaşabileceği kimsesi yok.

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Brad Pitt ile yollarını ayırdıkları dönemden bu yana her ikisinin de adı farklı insanlarla anıldı. Sonunda Pitt, kendisinden yaşça epey genç olan Ines de Ramon ile ilişkisini saklamayı bir kenara bıraktı.

Her ne kadar çok fazla birlikte kamera karşısına çıkmasalar da Brad Pitt ile Ines de Ramon'un romantik bir ilişki yaşadığı artık biliniyor. Peki ya eski eşi Angelina Jolie? İşte işin bu kısmı biraz karışık.

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BOŞANMA SÜRECİ TRAVMATİK OLMUŞ
Elbette Angelina Jolie'nin adı da birçok kişiyle aşk söylentilerine karıştı bu süreç içinde. Bilindiği gibi bir zamanların Brangelina'sı Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ayrılığı da kolay olmadı.

Daha sonra dava konusu da olduğu gibi Jolie, Pitt ile ilişkilerinin son dönemlerinde hem kendisinin hem de çocuklarının yaşamlarından endişe ettiğini ileri sürmüştü. Sonra da eski çift, çocuklarının velayeti yüzünden uzun süren bir dizi tatsızlık yaşadı. Üstelik bunlar tam olarak sona ermiş de değil. 

Radar online adlı sitenin iddiasına göre Angelina Jolie, Brad Pitt ile boşanma sürecinde büyük bir travma yaşadı.

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HAYATINDAKİ İNSANLARIN SAYISI GİDEREK AZALDI
Bunun etkisinden de aradan geçen zamana rağmen tam olarak kurtulabilmiş değil. Bu yüzden de çok fazla içine kapandı. Çevresindeki insanların sayısı da giderek azaldı. Hatta neredeyse çocuklarından başka konuşacak kimsesi kalmadı.

Son olarak en büyük oğlu Maddox ile birlikte Güney Kore devlet başkanı için Beyaz Saray'da verilen bir yemeğe konuk olan Jolie, Radar'a konuşan kaynakların ileri sürdüğüne göre kamuoyunun karşısına mümkün olduğunca en az seviyede çıkmaya çalışıyor. 

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Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız


'YALNIZ HEM DE ÇOK YALNIZ'
Yine aynı siteye konuşan bir başka kaynak da Angelina Jolie'nin hayatının bir süredir böyle olduğunu belirtti.

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Onun söylediğine göre Angelina Jolie, yıllardır kamera karşısında ya da kamera arkasında birlikte çalıştığı insanlarla, bir zamanlar dost olduğu ailelerle de bağlantılarını kopardı. Ayrıca bir dönem küsüp sonra barıştığı babası Jon Voight ve erkek kardeşi James Haven ile de görüşmüyor.

Bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Angelina Jolie'nin hayatında altı çocuğundan başka kimse kalmadı. Bu kaynak Jolie ile ilgili sözlerini şöyle özetledi: "Angelina yalnız, çok yalnız!"

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İNSANLARLA GÖRÜŞMEYE ÇOK İSTEKLİ DEĞİL
Güzel oyuncuya yakın kaynakların Radar Online adlı siteye anlattığına göre Jolie'nin yakın çevresinde çok az insan var. Zaman zaman aynı sektörde çalışan Elle Fanning ve Salma Hayek ile görüşüyor. Onun dışında da başka insanlarla iletişime geçme konusunda çok da istekli değil. 

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Bir yoruma göre Angelina Jolie'nin uzun yıllar görev yaptığı Birleşmiş Milletler ile bağlarını kesmesinin nedeni de bu kendine dönme isteği. Öte yandan önceki yıllarda yaptığı röportajlarda söyledikleri hatırlandığında bu yalnızlık zorunluluk değil Jolie için, tamamen kendi isteği.

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Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız

'GERÇEKTEN KONUŞTUĞUM TEK KİŞİ BRAD' DEMİŞTİ: Brad Pitt ile birlikteyden bir söyleşide "Çok arkadaşım yok. Gerçekten konuştuğum tek insan Brad" diyerek bugünkü tercihinin ipuçlarını vermişti.

Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız

TANIDIĞI ÇOK AMA YAKIN DOSTU YOK
Angelina Jolie, Brad Pitt ile ilişkisine nokta koyduktan sonra kendini tamamen işine ve çocuklarına adamıştı. Görünüşe görü bu durum aradan geçen zamana rağmen hala tam olarak değişmiş değil.

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O dönemde İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Jolie'nin mesleği gereği çok fazla tanıdığı olduğunu ama hiçbiriyle yakın bir dostluk kurmadığını söylemişti. 

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Çocuklarından başka kimsesi yok... Yalnız... Hem de çok yalnız

BİRKAÇ KİŞİYLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz aylarda David Mayer de Rothschild ile çıktığı yemekte görüntülenen Angelina Jolie, yeni aşk söylentileriyle gündeme gelmişti. Ama bu söylentiler doğru çıkmadı.

Ondan önce de şarkıcı The Weeknd ile birkaç kez görüntülenen Jolie'nin, Londra'da genç oyuncu Paul Mescal ile kahve sohbeti de heyecan yaratmıştı. Fakat bunların hiçbirinden özel bir yakınlık doğmadığı da kısa sürede ortaya çıktı zaten. 

Öyle ya da böyle görünüşe göre Angelina Jolie, kendisi için bir travmaya neden olduğu ileri sürülen Brad Pitt ile boşanmasından sonra kalbinin kapılarını gerçek anlamda kimseye açmadı. Böyle bir durum gerçekleştiğinde ise çok uzun süre bunu meraklı gözlerden saklayamayacağı kesin! 

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