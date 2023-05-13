Anne ve babasından sonra sıra ona geldi: Gençlik başında duman... İlk aşk, ilk heyecan

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DAHA DOĞMADAN MERAK KONUSUYDU

Sonunda dokuz ay boyunca merakla beklenen o bebek dünyaya gözlerini açtı. Bu sefer de kime benzediği merak konusu oldu. Anne ve babası, dünyayı fazla bekletmeden bebeklerinin fotoğrafını paylaştı.

O dönemde pek moda olduğu üzere para karşılığında yaptılar bunu. Ama o para, çiftin kasasına girmedi. Onun yerine yardım kuruluşlarına aktarıldı. Bebeğin fotoğrafı, 4.1 milyon dolara ünlü bir dergiye satıldı. Aynı zamanda çok satan başka bir dergi de 3.5 milyon dolara fotoğrafların yayın haklarını satın aldı.

Öyle ya da böyle aradan yıllar geçti ve o bebek büyüdü. Üstelik hem annesinin güzelliği hem babasının yakışıklılığından izler taşıyan benzersiz görünümüyle dikkat çeken bir genç kız oldu.

Milyonlarca kişinin hayatına, ünlü bir çiftin bebeği olarak giren o kız, son birkaç haftadır kendi özel hayatıyla gündemde.

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HAKKINDA İDDİALAR VAR: İLK GENÇLİK AŞKI, İLK HEYECAN

Büyük olasılıkla anladınız, bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvelle Jolie Pitt'ten söz ettiğimizi. Önümüzdeki 27 Mayıs'ta 17 yaşına girecek olan Shiloh, kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. Dolayısıyla her adımı da çok konuşuldu. Ama bu kez bambaşka bir nedenle gündemde.

ABD magazin basınında yer alan iddialara göre Shiloh, ilk gençliğin en büyük heyecanlarından biriyle tanıştı. Artık onun kalbi de ilk aşkı için çarpıyor. Kısacası iddialara göre bir süredir Shiloh'nun bir erkek arkadaşı var!Elbette bu henüz bir iddiadan öteye gitmiyor. Shiloh da genellikle kardeşleri ya da annesiyle birlikte kameralara takılıyor.

Yahoo Entertainment'in, Life&Style'a dayanarak yer verdiği iddiaya göre Shiloh "usul usul" flört etmeye başladı. Ama ona bu heyecanı yaşatan kişinin kimliğini de bu ilk romantik deneyimini de gizli tutuyor.

Yine ileri sürülenlere göre, her anları göz önünde olan anne ve babasının durumunu gördükten sonra özel hayatıyla ilgili bu tür ayrıntıları meraklı bakışların uzağında tutma konusunda kararlı.

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'ANGELINA ETKİSİ': Shiloh'nun romantik ilişkilere olan merakı daha önce de gündeme gelmişti. Fakat o zaman ileri sürülenlere göre annesi Angelina Jolie, onun flört edeceği kişiyi kendisinin de onaylaması konusunda kararlı.





GENÇ YAŞTA DANS TUTKUSU

Bu arada Brangelina'nın ilk biyolojik çocuğu Shiloh, kendine sanatla ilgili hobiler de seçti. Şu anda oyunculukla ilgilenmiyor ama onun ana tutkusu dans. Geçen yıl, ders aldığı stüdyoda çekilen dans görüntülerinin sosyal medyada uzun süre gündemde kaldığını hatırlatalım yeri gelmişken.

Hem Brad Pitt hem de Angelina Jolie, her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da çocuklarının ilgi alanlarını destekleme konusunda çok hevesliler.

Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nun fotoğrafı ünlü dergilere satılmış ve elde edilen gelir, yardım kuruluşlarına aktarılmıştı.

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Brad Pitt geçen yıl önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Train filminin kırmızı halısında yaptığı kısa bir söyleşide, bütün çocukları hakkında "Onların kendi yollarını bulmalarını ve hayatlarıyla ilgili keşifler yapmalarını seviyorum" demişti.

Pitt aynı kısa röportajda Pitt, Entertainment Weekly muhabirinin, sorusunu cevaplarken Shiloh'nun dans konusundaki yeteneğinin, gözlerini yaşarttığını söylemişti.





ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK: Pitt ile Angelina Jolie'nin üç tane evlatlık, üç tane biyolojik çocuğu bulunuyor. Jolie'nin Pitt ile birlikte olmadan evlat edindiği sonra da birlikte nüfuslarına geçirip her ikisinin de soyadını verdiği Maddox 21 yaşında. Vietnamlı Pax 19, Etiyopyalı Zahara 18, ikizler Knox ile Vivienne 14 yaşında. Shiloh ise önümüzdeki 27 Mayıs'ta 17 yaşına girecek.

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SHILOH, O GALADA HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu arada Shiloh Jolie Pitt, 2021yılında annesinin rol aldığı Eternals filminin galasında kırmızı halıya çıkmış ve herkesi şaşırtmıştı. Bunun nedeni ise o zamana kadar hep ağabeylerine özenip erkek çocuk kıyafetleri giyen Shiloh'nun ilk kez elbise giymesi ve hafif bir makyaj yapmasıydı.

Bu görüntüsüyle kırmızı halıda annesi Angelina Jolie ve ablası Zahara'yı bile gölgede bırakan Shiloh güzelliğiyle de dikkat çekti. İşte o noktada da "kime benzediği" tartışması, moda deyimle sosyal medyayı salladı. O filmin galasından sonra herkes Shiloh'yu geleceğin film yıldızı olarak görmeye başladı.

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HANGİSİNE DAHA ÇOK BENZİYOR?

Bir yandan da annesine mi babasına mı daha çok benzediği tartışıldı. Bazılarına göre annesi Jolie'ye, bazılarına göre de babası Pitt'e benziyor. Hatta bazıları da onun hem annesinin hem babasının en kusursuz genlerini aldığı görüşünde.

Birçok kullanıcının en çok tekrarladığı yorum ise "Brad Pitt'in fotoğrafıyla birlikte bakınca babasına, Angelina Jolie'nin yanında durduğunda ise annesine benzediği" yönündeydi.

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HEP GÖZ ÖNÜNDE OLACAKLAR

Öyle ya da böyle bu kadar ünlü bir anne ve babanın kızı olduğu için (tabii anne tarafından dedesi Jon Voight'ı da unutmayalım) Shiloh ve diğer beş kardeşi, gösteri dünyasıyla ilgili bir iş yapmasalar bile hep merak konusu olmayı sürdürecek.

27 Mayıs'ta 17 yaşına girecek olan Shiloh, geçen yılın sonlarında bir kez daha herkesi şaşırttı. Bir dönem uzatıp farklı modellerde topladığı saçlarını kazıttı genç kız.

Shiloh'nun anne tarafından dedesi Jon Voight ünlü bir oyuncu. Voight'in eski eşi yani Shiloh'nun büyükannesi Marcheline Bertrand ise genç kız henüz bir bebekken, 2007 yılındahayata veda etti.