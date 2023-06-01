Babam gÃ¶zlerimin Ã¶nÃ¼nde Ã§Ã¶ktÃ¼, fark edemedim

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HANGÄ° EVLAT 'DAÄž GÄ°BÄ°' BABASININ Ã‡Ã–KTÃœÄžÃœNÃœ HEMEN KABULLENÄ°R KÄ°!

KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken "daÄŸ gibi" gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ babanÄ±n ya da dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden kendisini ÅŸefkatle koruyacaÄŸÄ±nÄ± sandÄ±ÄŸÄ± annenin gÃ¼nÃ¼n birinde onlarÄ±n yardÄ±mÄ±na gereksinim duyar hale geldiÄŸine tanÄ±k olmak Ã¶yle bir anda kabullenilecek bir ayrÄ±ntÄ± da deÄŸil.Â

BirÃ§ok evlat, belli bir yaÅŸa ulaÅŸan ebeveyninin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu, bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini ilk anda gÃ¶rmek bile istemez belki. GerÃ§eklerden kaÃ§mak iÃ§in kendi zihninde bazÄ± bahaneler uydurur. AslÄ±nda anne ya da babasÄ±nÄ±n eskisi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu ama kendisinin bazÄ± ÅŸeyleri fazla bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r. BÃ¼tÃ¼n bunlar ilk anda gerÃ§eklerden kaÃ§mak iÃ§in sÄ±ÄŸÄ±nÄ±lan bir liman gibidir kÄ±sacasÄ±.

Ama o gerÃ§ek gÃ¼nÃ¼n birinde gelir ve Ã§ok net bir ÅŸekilde kapÄ±yÄ± Ã§alar. Ä°nsana dÃ¼ÅŸen de bunu kabullenip bir zamanlar kendisine hayatta en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi veren anne ya da babaya yardÄ±m elini uzatmaktÄ±r. SÄ±ra artÄ±k evlada gelmiÅŸtir.

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SORUN OLDUÄžUNA FARK ETTÄ° AMA YANLIÅž YORUMLADI

BirÃ§ok insanÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu durumdan, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan Hollywood Ã¼nlÃ¼leri de muaf deÄŸil kuÅŸkusuz. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek bozulan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Bruce Willis'in beÅŸ kÄ±zÄ±ndan biri olan Tallulah gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â

Bruce Willis'in ilk eÅŸi Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan 29 yaÅŸÄ±ndaki Tallulah Willis, bu konuda samimi aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Tallulah, Vogue dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede uzun zamandÄ±r babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ters giden bir ÅŸeyler olduÄŸunu fark ettiÄŸini ama bunu yanlÄ±ÅŸ yorumladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hemen kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... SinemanÄ±n usta oyuncularÄ±ndan biri olan Bruce Willis, bir sÃ¼redir biliÅŸsel yetenekleri olumsuz etkileyen afazi hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ediyor. Oyuncuya kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de yine biliÅŸsel Ã¶zelliklere zarar veren demans teÅŸhisi konuldu.

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BÄ°R TÃœR HOLLYWOOD KAPRÄ°SÄ° SANMIÅžLAR

Tallulah Willis, makalesinde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun sÃ¼re Ã¶nce fark etti. Ama bu durumun Bruce Willis'in, kendisine karÅŸÄ± ilgisinin azaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumladÄ±.

Sadece kendisi deÄŸil tÃ¼m ailesi Willis'in zihinsel gerilemesini anlamÄ±ÅŸ hastalÄ±k teÅŸhisi konulmadan uzun zaman Ã¶nce. Ama bunu bir tÃ¼r "Hollywood saÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±" yani bir tÃ¼r kapris sanmÄ±ÅŸlar.Â



Hatta babasÄ±nÄ±n bu durumu giderek ilerleyince de Tallulah Willis, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makaleye gÃ¶re bunu "kiÅŸisel" algÄ±ladÄ±. Tallulah'nÄ±n bu konudaki satÄ±rlarÄ± ÅŸÃ¶yle: Ä°lerleyen zamanda bu tepkisizlik daha da geniÅŸledi. Ben de bunu bana yÃ¶nelik kiÅŸisel bir tavÄ±r olarak algÄ±ladÄ±m. Babam ikinci karÄ±sÄ±, benim Ã¼vey annem Emma Heming Willis'ten iki tane kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi olmuÅŸtu. Ben de bu yÃ¼zden bana olan ilgisini kaybettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."Â

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KÄ°ÅžÄ°SEL SORUNLARINA ODAKLANMIÅžTI

Tallulah Willis'in ifade ettiÄŸine gÃ¶re o dÃ¶nemde "ergen beyni" ona bazÄ± hatalÄ± matematiksel hesaplarla iÅŸkence etti. Annesinin kendisini yeterince gÃ¼zel bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, babasÄ±na yeterince ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini kurguladÄ± kafasÄ±nda.

Zaten anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Tallulah'nÄ±n o sÄ±rada baÅŸka bazÄ± kiÅŸisel sorunlarÄ± vardÄ±. Anoreksiya ile mÃ¼cadele ediyordu. Kendi beden algÄ±sÄ±yla ilgili sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Tallulah'nÄ±n makalesinde yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kendisi bÃ¼tÃ¼n bunlarla uÄŸraÅŸÄ±rken sonradan fark ettiÄŸi gibi babasÄ± Bruce Willis de kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sessizce mÃ¼cadele ediyordu.Â

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BABASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° GERÃ‡EÄžÄ° GÄ°TTÄ°ÄžÄ° DÃœÄžÃœNDE FARK ETTÄ° VE YIKILDI

Talluhah, sonunda 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne gittiÄŸinde babasÄ±yla ilgili gerÃ§ek konusunda Ã§ok acÄ±lÄ± bir uyanÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

O dÃ¼ÄŸÃ¼nde, gelinin babasÄ± gelenek olduÄŸu Ã¼zere bir konuÅŸma yapÄ±yordu. Tallulah da o konuÅŸmayÄ± dinlerken babasÄ± Bruce Willis'in kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde asla bÃ¶yle bir konuÅŸma yapamayacaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸini fark etti ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.Â

Tallulah Willis makalesinde o anlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Birden, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mde babamÄ±n benim hakkÄ±mda konuÅŸtuÄŸu o anÄ± asla yaÅŸayamayacaÄŸÄ±mÄ± fark ettim. Bu yÄ±kÄ±cÄ±ydÄ±. Yemek masasÄ±ndan kalkÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m ve Ã§alÄ±lÄ±klarÄ±n arasÄ±nda aÄŸladÄ±m."

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'ANILAR BÄ°RÄ°KTÄ°RÄ°YORUM': TallulahÅŸimdi sÃ¼rekli babasÄ±nÄ± ziyaret edip gÃ¼zel anÄ±lar biriktirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ± makalesinde. Her ziyaretinde tonlarca fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸini, babasÄ±ndan gelen her sesli mesajÄ± kaydettiÄŸini ekledi.





SAÄžLIK SORUNLARINI AÄ°LESÄ° AÃ‡IKLADI

Daha Ã¶nce yine ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Willis'in hafÄ±za ve konuÅŸma sorunlarÄ±na yol aÃ§an afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Sonra bu yÄ±l iÃ§inde baÅŸka bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ± ve Willis'in aldÄ±ÄŸÄ± teÅŸhis hakkÄ±nda kamuoyu bilgilendirildi.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Willis'eÂ Frontotemporal Demans (FTD) teÅŸhisi konuldu. Ailenin aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu satÄ±rlar yer aldÄ±:" Maalesef iletiÅŸim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acÄ± verici olsa da kesin bir teÅŸhis konulmasÄ± rahatlatÄ±cÄ±."

Ailesinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ancak bu durumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda deÄŸiÅŸebileceÄŸine de vurgu yapÄ±ldÄ±. Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ± ilerledikÃ§e bu hastalÄ±ÄŸÄ±n daha fazla ilgi Ã§eker hale geleceÄŸi ve hastalÄ±kla ilgili bir farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±labileceÄŸi belirtildi.

Frontotemporal Demans: Bu hastalÄ±k genel olarak kiÅŸilik, davranÄ±ÅŸ ve dil ile ilgili alanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± beynin ön ve temporal loblarÄ±ndaki sinir hücrelerinin parçalanmasÄ± (dejenerasyonu) sonucu oluÅŸan bir hastalÄ±k grubudur. YaygÄ±n semptomlar davranÄ±ÅŸ ve kiÅŸilik deÄŸiÅŸikliÄŸi, düÅŸünme, yargÄ±lama, dil ve harekette bozulmadÄ±r.





Ä°LK KEZ DEDE OLDU: Bu arada saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele eden Bruce Willis, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ilk kez dede oldu. Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer ile sevgilisi ÅŸarkÄ±cÄ± Derek Richard Thomas bir kÄ±z bebek sahibi oldu. Ã‡iftin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸe Louetta Isley Thomas Willis adÄ± verildi.