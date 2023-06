Ağrı Dağı'na tırmanırken kaza bile geçirmişti: İşte 'filtresiz' gerçek yüzü!

Haberin Devamı

YA GÖRDÜĞÜNÜZ KUSURSUZ GÖRÜNTÜ GERÇEK DEĞİLSE!

Özellikle de yetişme çağında bir genç kızsanız ya da kendi bedeninizle bir türlü barışamıyorsanız, belki de onlar gibi görünmek için "kendinizi yiyorsunuz." Peki ya sosyal medyada herkesi büyüleyen o görüntülerin aslında gerçek olmayabileceğini hiç düşündünüz mü?



Elbette gösteri dünyasında, yüzünün ya da bedeninin herhangi bir yerine estetik ya da kozmetik müdahale yaptırmamış birilerini bulmak mucize gibi bir durum çağımızda.

Ünlülerin bazen küçülen bazen irileşen göğüsleri, her biri bir inci ışıltısındaki dişleri, kalın dudakları, çıkık elmacık kemikleri... Özetle nasıl görünmek istiyorlarsa, öyle görünmeyi beceriyor ünlüler. Sonuç olarak olanakları bunun için elverişli.

SOSYAL MEDYADA OLANAKLAR SINIRSIZ

Ama sadece bu da değil. Her ne kadar son yıllarda aksini savunanlar çıkıp bu şekilde davransa da moda, sinema, müzik dünyasındaki kadın yıldızlar, kendilerini bir şekilde sürekli güzel ve genç görmek istiyor aynaya bakınca.

Bunu gerçek hayatta yüzde yüz başaramasalar da sosyal medya tam da bu amaca hizmet eden bir alan.

Her tür filtre, fotoğraf hilesi, kusurları kapatmak için sayısız seçenek var sosyal medyada. İşte bunları bol bol kullananlardan biri önceki gün yaşadığı kentin sokaklarında dolaşırken objektiflere takıldı. Gerçek hayatta "filtre" olmadığı için de gerçek yüzü gözler önüne serildi.

O DİZİ ONA DA ŞÖHRETİN KAPISINI AÇTI

Bu sözünü ettiğimiz kişi, rol aldığı diziyle kariyerinde şöhret basamaklarını hızla tırmanan, son yıllarda da sosyal medyadaki fotoğraflarıyla konuşulan Donna D'Errico.

Gösteri dünyasının bugün tanıdığımız birçok ünlüsünün adını ilk kez duyurduğu Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle büyük bir çıkış yakalayan D'Errico, bugün 55 yaşında.

30 yaşında yetişkin bir oğlu olan Donna D'Errico, son birkaç yıldır sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuluyor.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMLARINDA 55 DEĞİL, 25 YAŞINDA GİBİ GÖRÜNÜYOR

Bunun nedeni de o fotoğraflarda 55 değil de sanki 25 yaşında gibi görünmesi. Genellikle bikiniyle çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşan Donna D'Errico, belli ki teknolojinin bütün olanaklarını kullanıyor.



Oyuncu, önceki gün Hollywood sokaklarında objektiflere takıldı. Beyaz ve bol bir tulum giyen Donna D'Errico, güneşten korunmak için aynı renk bir şapka takmıştı. En çok dikkat çeken yanı ise sosyal medyadakinden çok farklı görünen yüzüydü.

Donna D'Errico'nun gerçek haliyle, sosyal medyadaki görüntüsü arasında dikkat çekecek kadar büyük bir fark var.

Ne makyajı vardı Donna D'Errico'nun ne de saçları özenle taranmıştı. Beyaz renkli ve bol tulumunun içine giydiği hardal rengi askılı bluzu da ortaya özensiz bir görüntü çıkarıyordu.

Donna D'Errico; paparazzi tarafından görüntülendiğini fark etmiş olsa da buna hiç aldırmadı. Elinde tuttuğu atıştırmalık paketindeki yiyecekleri yiyerek ve etrafına bakarak sokaklarda dolaştı.

NUH'UN GEMİSİ'NİN PEŞİNDE AĞRI DAĞI'NA TIRMANMIŞTI

Bu arada hafızamızın derinliklerinde 2010'ların ilk yarısına doğru bir gezintiye çıkarsak Donna D'Errico adına belki de hiç ihtimal vermediğimiz bir noktaya rastlayacağız.

Oyuncu, 2012 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Ağrı Dağı'na tırmanmaya kalkışmıştı. Amacı ise Nuh'un Gemisi'ni bulmaktı. Fakat o tırmanış sırasında bir kaza geçirdi ve ölümün kıyısından döndü.



D'Errico, o dönemde yaptığı açıklamada Nuh'un Gemisi konusunu ilk kez çocukken duyduğunu ve kelimenin tam anlamıyla büyülendiğini söylemişti. Bunun üzerine fırsatını bulduğunda da Ağrı Dağı'na tırmanma amacıyla Türkiye'ye gelmişti.

BİKİNİSİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Donna D'Errico, geçen yıl ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da yaptığı bikinili bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Bikini giyip verdiği pozları paylaştığı için ağır eleştirilere maruz kalan D'Errico, sonunda bu konudaki sessizliğini bozmuştu.

ABD bayrağını temsil eden bir bikini giyen oyuncu bu video aracılığıyla 4 Temmuz'u kutladı. Bunun ardından da belki kendisinin bile tahmin etmediği eleştiriler geldi. Birçok kişi 50 yaşın üzerinde birinin artık bikini giymemesi gerektiğini, Donna D’Errico'nun umutsuzluk içinde dikkat çekmeye çalıştığını, aslında bikini giymese daha saygın bir insan olacağını söyleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından kelimenin tam anlamıyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

Donna D’Errico bir süre bütün bunlara ses çıkarmasa da sonunda dayanamadı ve Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Bunu yaparken de bikinili bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

'NE İSTERSEM YAPABİLİYORUM'

Donna D’Errico bu fotoğrafıyla birlikte kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt niteliğindeki bir mesajı da paylaştı.D’Errico mesajına birçok kadının 4 Temmuz kutlaması için paylaştığı videodan şikayetçi olduğunu hatırlatarak başladı paylaşımına.

Birçok kişinin "bikini giymek için çok yaşlı olduğu" görüşüne sahip olduğu düşüncesini taşıdığını da ekledi. Bazılarının da kendisini "çaresiz" olarak nitelendirdiğini hatta birçok kişinin kendisi hakkında "seni daha zarif zannederdim" diye yorum yaptığını hatırlattı. D’Errico ardından da "Aslında ben ne istersem giyebiliyorum, ne istersem yapabiliyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi, kendisini eleştiren kadınların aslında onu kıskandığını savundu. Bir başkası "Senden nefret edenlerin aslında senden öğreneceği çok şey var" diyerek görüşünü belirtti.

D’Errico'nun bir başka takipçisi de "Eğer senin gibi görünseydim her gün bikini giyerdim" diye yorum yaptı. Birçok takipçisi ise Donna D’Errico'nun aradan geçen zaman içinde neredeyse hiç değişmediğini savundu.

BİR DİZİYLE PARLADI AMA GERİSİ GELMEDİ

1968 yılında ABD, Alabama'da dünyaya gelen Donna D’Errico, kariyerine genç yaşta Playboy'a poz vererek başladı. Ardından 1996 ile 98 arasında adını geniş kitlelere duyuran Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde oynadı.

O dizideki kadar parlak olmasa da karilerini Sinema ve dizi oyuncusu olarak sürdürdü. Aralarında Candyman: Day of the Dead, Intervention, Inconceivable, and The Making of Plus One'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçti.

ÜNLÜ MÜZİSYENLE EVLENİP BOŞANDI

Donna D'Errico, bir dönem de Mötley Crue grubunun kurucularından Nikki Sixx ile yaptığı evlilikle gündemdeydi. 1996'da evlenen çiftin iki tane çocuğu dünyaya geldi. D'Errico ile gerçek adı Frank Carlton Serafino Feranna Jr'ın evliliği 2007 yılında sona erdi.