'Balayında' evlilik teklifi: Bereket yağıyor, minnettarım!

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EVLENMEDEN BALAYINA ÇIKTILAR

Sonra çift evlenir, balayına çıkar. Bir süre sonra hamilelik ve bebek haberi gelir. Genel bakışta olaylar bu şekilde gelişir. Ama elbette özellikle de gösteri dünyasında bu sıralamayı bozan çiftler çok sayıda.

İşte bunlardan biri de evlenmeden önce çıktıkları "balayında" nişanlandıklarını duyurdu. Onların öyküsü, yukarıdaki sıralamayı tamamen değiştirdi. Gelin, bir bakalım kim bu ünlü çift ve neler yaşıyorlar.





HEM BEBEK MUTLULUĞU, HEM NİŞAN COŞKUSU

Biraz önce yüzeysel olarak değindiğimiz o ünlü çift, moda dünyasının önde gelen isimlerinden Chanel Iman ile Amerikan futbolu sahalarının yıldızlarından Davon Godchaux.

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Çift, bir süredir İtalya'nın, ünlülerin gözde tatil beldesi olan Capri adasında tatilde. Ama aslında bu onlar için bir tür "evlilik öncesi balayı." Ya da aynı zamanda bebek haberini kutlama tatili.

Çünkü Chanel Iman ile Davon Godchaux, bir bebek bekliyorlar. Bu güzel haberin coşkusunu baş başa yaşamak için de birlikte bir İtalya tatiline çıktılar.

İşte bu mutluluk arasında yani sevgilisinin bebeğini karnında taşırken Chanel Iman'a bir başka güzel sürpriz geldi. Sevgilisi, o tatilde, önünde diz çökerek evlenme teklif etti. Iman da bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.





'BEREKET YAĞMAYA DEVAM EDİYOR'

32 yaşındaki model, sevgilisinin kendisine evlenme teklif ettiği o anların görüntülerine sosyal medya sayfasında"Bereket yağmaya devam ediyor. Bu yeni bölüm için minnettarım" mesajı eşliğinde yer verdi. Iman, yakında evleneceklerini ve bunun sonsuza kadar süreceğini de satırlarına ekledi.

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Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi. Chanel Iman'ın 3 milyonun üzerindeki takipçisi, çifte hayatlarının yeni dönemi için sağlık, mutluluk ve aşk dileklerini iletti.

Iman, nişanlandıktan sonra Capri'de çekilen fotoğraflarını setler halinde paylaşmayı sürdürdü. Bunlardan birinde "Hayattaki en güzel hediyelerden biri, ömür boyu sürecek bir maceradır" diye yazdı.





'EN GÜZEL ANILARIMIZI DAHA YAŞAMADIK'

Sonra da satırlarını 28 yaşındaki nişanlısına yönelik aşk dolu sözlerle sürdürdü: "Benim ruh eşim, koruyucum, omurgam ve en iyi arkadaşım, en güzel anılarımızı daha yaşamadık."

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Chanel Iman'ın, nişanlısı Davon Godchaux'ya yönelik aşk dolu satırlar içeren paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Kelimenin tam anlamıyla kalbindeki bütün duyguları, sosyal medya sayfası üzerinden ifade etti ünlü model.

Bunlardan birinde nişanlısına "Seni çok seviyorum. Sen bana dünyayı vaat ettin, ve şimdiye kadar çok daha fazlasını verdin" diye seslendi.





İTALYAN RÜYASI: Tabii ki Chanel Iman'ın nişanlısı Davon Godchaux da bütün bunlara duyarsız kalmadı. O da kendi sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımlarda "bir İtalyan rüyası" yaşadıklarını belirtti.





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İLK EVLİLİĞİNDEN İKİ TANE ÇOCUĞU VAR

Dacon Godchaux, Chanel Iman'ın ikinci eşi olacak. Victoria's Secret'ın eski meleği Iman, ilk evliliğini Sterling Shepard ile yaptı.

Bu evlilikten şu anda 4 yaşında olan Cali ve 3 yaşında Cassie adında iki tane çocuğu bulunuyor. Godchaux'tan dünyaya gelecek bebeği ise ona üçüncü kez annelik sevinci yaşatacak.



Chanel Iman ile Davon Godchaux'un ilişkisi geçen yıl başladı. Çift, bu ayın 14'ünde de bir kız bebek beklediklerini dünyaya ilan etti.