Ünlü oyuncu 82 yaşında baba oluyor: 29'luk sevgilisi 8 aylık hamile

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79 YAŞINDA BABA OLMASI UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden bir bebek sahibi olan 79 yaşındaki ünlü Robert De Niro'ydu. Sevgilisi Tiffany Chen ile bir bebek sahibi olmuşlardı. Üstelik De Niro'nun yedinci babalık heyecanıydı bu.





82 YAŞINDA DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLACAK

Tam bu haberin rüzgarı dinmişken bu kez yine Hollywood'dan, yine epey geç yaşta bir babalık haberi geldi. Tıpkı Robert De Niro gibi sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olan Al Pacino üstelik 82 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor.

Pacino'nunsöylentilere göre 2020 yılından bu yana birlikte olduğu 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın sekiz aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bu, genç kadının ilk annelik heyecanı.Al Pacino ise dördüncü kez baba olacak.

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EN BÜYÜK ÇOCUĞU 33 YAŞINDA

Al Pacino bugüne kadar hiç evlenmedi. Fakat farklı ilişkilerinden üç tane çocuğu bulunuyor. Yıllar önce çok konuşulan bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo'dan 22 yaşında Olivia ve Anton adında biri kız diğeri erkek ikizleri olan Al Pacino'nun Jan Tarrant ile ilişkisinden de şu anda 33 yaşında olan Julie adında bir kızı bulunuyor. Yani usta oyuncunun en büyük ve en küçük çocuğu arasında tam 33 yıl fark olacak.

Al Pacino ile Noor Alfallah'ın ilişkisi ilk kez 2022 yılının nisan ayında ortaya çıktı. Çift, birlikte yemek yerken görüntülendi ve böylece birliktelik kamuoyuna yansımış oldu. Fakat sürecin daha eskiye dayandığı belirtiliyor. Pacino ile Alfallah'ın ilişkisini pandemi sürecinde başladığı belirtiliyor.





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI

Al Pacino ile Noor Alfallah'ıh ilişkisi Jason Momoa'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Al Pacino ile Noor Alfallah, geçen yılın nisan ayında ressam Julian Schnabel'insergisinin açılışından sonra bir grup arkadaşlarıyla gittikleri yemekte bu fotoğrafı çektirdi.

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Grupla birlikte olan Jason Momoa'nın sosyal medyadan paylaştığı bu karede Al Pacino ile Noor Alfallah yan yana samimi bir şekilde cep telefonu kamerasına poz veriyordu.





HEP KENDİSİNDEN YAŞLI ERKEKLERLE FLÖRT ETTİ

Aslında Noor Alfallah adı gösteri dünyasında da magazin basınında da çok iyi biliniyor. . Genç kadın daha önce 78 yaşındaki müzisyen Mick Jagger, 60 yaşındaki milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen flört etmişti.

91 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood ile romantik ilişki yaşadığı da ileri sürülen Noor Alfallah bunu ise yalanlamıştı. Genç kadın Eastwood'un bir aile dostları olduğunu savunmuştu.

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'KENDİSİ DE VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR'

Al Pacino ve Noor Alfallah'a yakın kaynaklara göre ikili, pandemi sırasında flört etmeye başladı. Yine aynı kaynaklara göre Pacino ile Alfallah'ın ilişkilerinde de işler yolunda gidiyor.

Genç kadının ünlü ve zengin insanlarla romantik ilişki yaşamasıyla ilgili eleştiriler hakkında da yine söz konusu kaynak "Noor kendisi de varlıklı bir aileden geliyor" diye konuştu.





TV YAPIMCISI: Noor Alfallah, Beverly Hills'te yaşayan bir TV yapımcısı. Aynı zamanda Sony bünyesindeki Lynda Obst adlı yapım şirketinin de yöneticisi. Yüksek öğrenimini de televizyonculuk alanında yapan Alfallah, yönetmen Bennett Miller ile birçok projede birlikte çalıştı. Aslında mesleki başarılarına rağmen genellikle de ünlü kişilerle yaşadığı aşk ilişkileriyle gündeme geliyor.

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2020'DEN BU YANA BİRLİKTE OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Noor Alfallah ile Al Pacino, iddialara göre 2020 yılından bu yana romantik bir ilişki yaşıyorlar. Page Six'in haberinde Al Pacino'nun, İsrailli oyuncu Meital Dohan ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra Alfallah ile birlikte olmaya başladığı ayrıntısı da yer alıyor.



Pacino'nun eski sevgilisi olan 42 yaşındaki Dohan, bir İsrail dergisine verdiği demeçte 28 yaşındaki Alfallah'ın Al Pacino ile birlikte olmasına şaşırdığını ifade etti. Dohan "Al Pacino bile olsa, bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor" diye konuştu. Meital Dohan, Al Pacino ile kavgalı ayrıldıklarını ama yine de ona saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

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HİÇ EVLENMEDİ AMA ÜNLÜ SEVGİLİLERİ OLDU

Al Pacino her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de yine de merak konusu olmaktan kurtulamadı. Ünlü oyuncunun 'gönül defterinde' aralarında Diane Keaton, Penelope Ann Miller ve Kathleen Quinlan'ın da bulunduğu birçok ünlünün ismi yazılı.



Al Pacino İsrailli oyuncu Dohan ile birlikte olmadan önce de Arjantinli yıldız Lucila Sola ile aşk yaşamıştı. Bu arada Sola'nın kızı Camilla Morrone'nin "Al Pacino'nun üvey kızı" olarak tanındığını ve son dönemde Leonardo DiCaprio ile flört ettiğini de hatırlatalım.

Godfather, Righteous Kill, Heat gibi filmlerde birlikte kamera karşısına geçen Robert De Niro ve Al Pacino, 2023 yılının mayıs ayına geç yaşta baba olma heyecanıyladamga vurdu.

